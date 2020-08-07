РУС
Новости
3 137 14

СБУ разоблачила хищение 7 млн бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

СБУ разоблачила хищение 7 млн бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий, убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

"По данным следствия, к махинации с государственными средствами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Фигуранты способствовали необоснованному оформлению инвалидности атовцам и присваивали предусмотренные законом выплаты", - говорится в сообщении. 

Так, правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек.

"В случае продолжения махинации, участникам группы удалось завладеть бы еще более 6 млн грн из государственного бюджета", - добавили в ведомстве.

Сейчас четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении 2,87 млн грн при возведении блиндажей на Донбассе

Автор: 

СБУ (20433) соцвыплаты (507) хищение (684)
Топ комментарии
+6
Країна крадунів.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:58 Ответить
+4
+4
Тобто крали підлеглі Степанова, за яких він відповідає. Разом з іншими "геройським вчинками" це тягне на орден святого Криворізьського Юди.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наши чиновники все воры за редким исключением !!! Как этих гнид вывести хрен знает ((( С нашими продажными судами сейчас это нереально
показать весь комментарий
07.08.2020 21:02 Ответить
В провинции Цзянси на юго-востоке Китая суд оправдал Чжан Юхуаня, которого осудили за убийство двух мальчиков в 1995 году, пишет гонконгская газета https://www.scmp.com/news/china/society/article/3096241/innocent-man-released-china-after-record-9778-days-prison The South China Morning Post . В заключении он пробыл 9778 дней (почти 27 лет)

В январе 1995 народный суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения. Позже наказание заменили на пожизненное заключение.

В августе 2017 он подал апелляцию в Высший народный суд провинции Цзянси. Суд пересмотрел дело Чжана и вынес оправдательный приговор, потому что доказательства, представленные в деле, оказались недостаточными. Мужчина заявлял, что его признание в полиции выбили под пытками. Суд также принес свои извинения и признал, что пострадавший имеет право на компенсацию, но не определил ее размер. Настоящий убийца не установлен.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:14 Ответить
Тобто крали підлеглі Степанова, за яких він відповідає. Разом з іншими "геройським вчинками" це тягне на орден святого Криворізьського Юди.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:56 Ответить
Военные ,скорей всего.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:08 Ответить
Крали підлеглі Супрун...
правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.Источник: https://censor.net/n3212576
показать весь комментарий
07.08.2020 22:45 Ответить
А можна такі новини писати тільки коли когось садять?
показать весь комментарий
07.08.2020 21:02 Ответить
ramambaharamambaru!
показать весь комментарий
07.08.2020 21:09 Ответить
иметь "большое количество банковских карточек" - противозаконно?
показать весь комментарий
07.08.2020 21:13 Ответить
зелений утирок вже другий рік президент, на шоколадного баригу списати не вийде. виявляється, що це зе-оманський віслюк і зелена шобла ніяк красти не перестає
показать весь комментарий
07.08.2020 21:33 Ответить
а говорили что ця влада не краде ..эх
показать весь комментарий
08.08.2020 08:23 Ответить
 
 