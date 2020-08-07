СБУ разоблачила хищение 7 млн бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий
Служба безопасности Украины блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий, убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
"По данным следствия, к махинации с государственными средствами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей. Фигуранты способствовали необоснованному оформлению инвалидности атовцам и присваивали предусмотренные законом выплаты", - говорится в сообщении.
Так, правоохранители задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018-2019 годах.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек.
"В случае продолжения махинации, участникам группы удалось завладеть бы еще более 6 млн грн из государственного бюджета", - добавили в ведомстве.
Сейчас четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
