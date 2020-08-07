Самолет в Испании экстренно посадили из-за того, что пьяный гражданин Украины отказался надеть маску, - СМИ
Авиалайнер летел в Мадрид, но из-за того, что гражданин Украины отказался надеть маску, приземлился в Малаге. Нашего соотечественника забрали сотрудники гражданской гвардии.
Об этом пишет ряд испанских СМИ - EFE, El Periodico и другие, информирует Цензор.НЕТ.
Самолет авиакомпании Air Europa следовал из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид. Пассажир с паспортом Украины демонстрировал признаки алкогольного опьянения и упорно отказывался надеть маску, хотя экипаж просил его об этом несколько раз.
Капитан судна решил посадить его в Малаге. Украинца забрали правоохранители, а самолет продолжил полет в Мадрид.
