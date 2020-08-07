РУС
Самолет в Испании экстренно посадили из-за того, что пьяный гражданин Украины отказался надеть маску, - СМИ

Самолет в Испании экстренно посадили из-за того, что пьяный гражданин Украины отказался надеть маску, - СМИ

Авиалайнер летел в Мадрид, но из-за того, что гражданин Украины отказался надеть маску, приземлился в Малаге. Нашего соотечественника забрали сотрудники гражданской гвардии.

Об этом пишет ряд испанских СМИ - EFE, El Periodico и другие, информирует Цензор.НЕТ.

Самолет авиакомпании Air Europa следовал из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид. Пассажир с паспортом Украины демонстрировал признаки алкогольного опьянения и упорно отказывался надеть маску, хотя экипаж просил его об этом несколько раз.

Капитан судна решил посадить его в Малаге. Украинца забрали правоохранители, а самолет продолжил полет в Мадрид.

Также на Цензор.НЕТ: 17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции

Автор: 

Испания (890) маска (166) самолет (3686) украинцы (3915)
Топ комментарии
+23
Возможно это гражданство его тяготит и ему надо помочь от него избавиться...
07.08.2020 21:19 Ответить
+23
Потрібно було викинути з літака цього п'яного українця і продовжити політ.
07.08.2020 21:20 Ответить
+22
Можливо він просто громадянин України, а не українець?
07.08.2020 21:18 Ответить
Надо было капу нажать - и он уже вне самолёта.
07.08.2020 22:31 Ответить
Немає чому дивуватися, у нас є головні лікарі які не вірять у існування Covid-19. А це якись новий українець перебравший оковитої в дьюті-фрі.
07.08.2020 22:39 Ответить
При пособничестве кремлёвской пропаганды можно любого алкаша из Мухосранска объявить украинцем.
07.08.2020 23:01 Ответить
Че привязались к человеку??? Человек добросовестно продезенфицировался!!!
07.08.2020 23:29 Ответить
Для мене завжди було загадкою, чому не заборонять алкоголь на борту? Палити ж заборонили, ну так і бухати забороніть. З п'яними летіти нестерпно, та небезпечно.
07.08.2020 23:34 Ответить
Ті видимо давно не летала. В Европе на борту раздают максимум вино или пиво, ими не напьешься. Люди набухиваются в аеропорту и приходят в самолет уже "готовыми".
08.08.2020 20:42 Ответить
Да потому, что задрали уже своими масками. Эффект от них не доказан, зато везде требуют. ВОЗ говорил, что польза масок не доказана. Потом под нажимом вроде как согласились , но заявили, что ношения масок не достаточно для предотвращения заражения. Толку от этой тряпки? Через пол часа она и помогать перестанет. Не думаю, что кто-то меняет маску сразу же как она увлажнится
08.08.2020 00:11 Ответить
Задрали или не задрали -это не вопрос. Ключевое - это соблюдение правил ,
что существенно для обеспечения безопасности полётов.
08.08.2020 15:27 Ответить
Рюкзаков после отдыха возвращался и по привычке быковал?
08.08.2020 00:44 Ответить
Застав дурнів Богу молитись ,то вони собі голови порозбивають. Там до пів години польоту залишалось, кіно прямо з загрозою теракту влаштували.
08.08.2020 01:19 Ответить
цікаво якої він національності
08.08.2020 02:50 Ответить
Наверняка из когорты *мудрого нарита*, прошу при опросе(допросе) правонарушителей и преступников внести пункт *за кого голосовал* всю свою несознательную жизнь или хотя бы последние 2 раза
08.08.2020 07:45 Ответить
Да это должен быть очень не бедный гражданин,летел и Гранд-канарии ,одного из самых дорогих курортов Европы.Так что могли бы и огласить его кличку.
08.08.2020 08:17 Ответить
Ничего,выствят ему счет стоимостью мерседеса s класса, и депортазию на 5 лет. В родном Енакиево будет время на подумать.
08.08.2020 09:05 Ответить
Набухался, потому что боялся лететь. А маску не надел, чтобы не испачкать, т.к. его сильно штормило. Чем не версия?
08.08.2020 09:40 Ответить
Наверное думал «что они мне сделают, буду выёживаться далее»... а теперь когда штраф под 5000$ заплатит. + потеря времени, новый билет и черный список авиакомпании... Будет уроком на всю жизнь.
08.08.2020 11:52 Ответить
оказывается, кроме Рады, еще дебилы попадаются.
08.08.2020 15:17 Ответить
главное его в Украину не пускать, а то тут и так хватает
08.08.2020 19:45 Ответить
Вот это из-за такого дерьма безвиза лишимся. Чтоб тебе, гнида, на том свете икалось, когда ты бухой сдохнешь от вирусной инфекции.
13.10.2020 14:50 Ответить
