Кабмин до 15 сентября получит отчеты проверок об условиях хранения аммиачной селитры в Украине, - Немчинов

Ответственные органы в Украине должны до 15 сентября отчитаться перед Кабинетом Министров о проверках структур, которые хранят аммиачную селитру.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гоструда вместе с ГСЧС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской госадминистрацией должны провести внеплановые мероприятия государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких минеральных удобрений", - сообщил Немчинов.

Чиновник также отметил, что результаты проверок нужно подать в Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.

Решение Госкомиссии было доведено в ходе селекторного совещания главам ОГА и городским головам областных центров.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла. В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

