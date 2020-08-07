Кабмин до 15 сентября получит отчеты проверок об условиях хранения аммиачной селитры в Украине, - Немчинов
Ответственные органы в Украине должны до 15 сентября отчитаться перед Кабинетом Министров о проверках структур, которые хранят аммиачную селитру.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Гоструда вместе с ГСЧС, Мининфраструктуры, Национальной полицией, областными и Киевской городской госадминистрацией должны провести внеплановые мероприятия государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких минеральных удобрений", - сообщил Немчинов.
Чиновник также отметил, что результаты проверок нужно подать в Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.
Решение Госкомиссии было доведено в ходе селекторного совещания главам ОГА и городским головам областных центров.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.
По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.
Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла. В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.
Адміністрація морського порту Південний спростовує інформацію про небезпечне зберігання аміачної селітри у порту
Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на одному з причалів порту Південний край неба зберігається 10 тисяч тонн аміачної селітри.
Адміністрація морського порту Південний офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності.
Загалом у порту Південний, згідно всіх норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об'ємом 9,6 тисяч тонн на причалах №1,2. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог.
Перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів. Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Проте такий спосіб перевалки в порту Південний ніколи не застосовувався.
Крім того, сьогодні на сайті видання «Думська» з'явилася новина з посиланням на начальника Адміністрації морського порту Південний Максима Широкова.
Заявляємо, що Максим Широков не давав офіційних коментарів щодо перевалки аміачної селітри в порту жодному з представників ЗМІ. Адміністрація порту готова надати вичерпну інформацію з цього питання засобам масової інформації.
Запити просимо надсилати на адресу [email protected]