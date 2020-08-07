Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортируют, - СМИ
Власти Беларуси собираются выслать из страны задержанных в Минске украинских журналистов Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка.
Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером их собираются депортировать из страны", - сказано в сообщении телеканала. Других деталей не приводится.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты уже вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.
Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.
В отеле "Минск" в столице Беларуси днем 7 августа задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Вечером их собираются депортировать из страны.
Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России.
Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.
"По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов."
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го - миллион, 11-го - 2 миллиона
Все достаточно просто.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила на YouTube-канале издания «Новая газета»:
- Улица сегодня - это единственный инструмент для изменения ситуации. Всем понятно, что считать голоса никто не будет, выборы сфальсифицируют, Лукашенко будут нагло приписаны несуществующие проценты «поддержки». Единственная возможность - это добиваться изменений и проведения новых, свободных, честных выборов через выход на улицу.
Причем я не говорю, что обязательно нужно выходить на какую-то конкретную площадь. Достаточно выходить 9 августа и в последующие дни на центральные улицы городов - не только Минска, но и областных центров, и вообще всех городов Беларуси. Нужно, чтобы люди выходили к местным администрациям, на главные площади, на центральные улицы и протестовали против фальсификаций с требованием проведения новых честных выборов.
Нам надо сейчас в первую очередь добиваться отставки Лукашенко, потом - создавать коалиционное правительство, в которое войдут как профессионалы, представляющие оппозицию, так и те чиновники, которые не были запятнаны нарушением прав человека. И после этого - проводить честные и свободные парламентские и президентские выборы.
Первые три шага: 9 августа выходят 500 тысяч человек, 10 августа на улицы выходит миллион, 11 августа - 2 миллиона, уже праздновать победу.
Параллельно 10 числа с утра начинается забастовка на предприятиях.
Это сегодня - единственный вариант для изменения ситуации. Будем надеяться, что кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержит этот план, что, несмотря на колоссальное давление, она не сдастся.
Время легальных концертов закончилось, мы видели красивые картинки, красивое видео: люди выходили, девушки танцевали и пели на сцене… Сейчас - время бороться.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=955&v=cFgpc1JOBDY&feature=emb_logo