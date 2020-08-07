РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости
5 017 52

Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортируют, - СМИ

Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортируют, - СМИ

Власти Беларуси собираются выслать из страны задержанных в Минске украинских журналистов Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка.

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером их собираются депортировать из страны", - сказано в сообщении телеканала. Других деталей не приводится.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Также на Цензор.НЕТ: Украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка задержали в Минске

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты уже вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.

Автор: 

Беларусь (8017) депортация (703) журналистика (3342) задержание (6713) Минск (1564) Ромалийская Ирина (423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Та і нічого було туди їхати.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:38 Ответить
+7
Лука ляшки обдристал от прямых репортажей с пикетов в Минске, но скоро возвратим всех.
А этим ребятам, спасибо за стрим.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:39 Ответить
+6
Могу себе представить ЧТО покажут беларусские СМИ в день выборов и после. Ждите перлов про наколотые апельсины, Нуланд и прочих распятых мальчиков.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горе то какое. Депортация.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:36 Ответить
12 сент. 2019 г. - "Я понимал риски, но не думал, что схватят из-за какой-то ерунды" - освобожденный из плена Гриб рассказал о задержании в Беларуси
показать весь комментарий
07.08.2020 21:41 Ответить
Дєпартация із Бєларуссіі ета как ізгнаніє із Рая Адама і Єви...
показать весь комментарий
07.08.2020 22:18 Ответить
Та і нічого було туди їхати.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:38 Ответить
У них було завдання ЦРУ.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:51 Ответить
вопрос в том что депортировать могут и в Россию...
показать весь комментарий
07.08.2020 22:17 Ответить
Могу себе представить ЧТО покажут беларусские СМИ в день выборов и после. Ждите перлов про наколотые апельсины, Нуланд и прочих распятых мальчиков.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:39 Ответить
демаете лукашенко нарисует себе победу?
показать весь комментарий
07.08.2020 21:41 Ответить
Получится или нет=не знаю. Но то, что рисовать будет это можно даже не обсуждать.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:45 Ответить
Не нарисует,за него нарисуют,выборы ведь Лукашенко.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:53 Ответить
Лука ляшки обдристал от прямых репортажей с пикетов в Минске, но скоро возвратим всех.
А этим ребятам, спасибо за стрим.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:39 Ответить
вагнеров куда возвратите?
показать весь комментарий
07.08.2020 22:10 Ответить
После Революции Достоинства, а это не долго, после 11-12-го августа, после нашей Победы.
Но, если Лукаческу не отдаст кацапам их до этого времени.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:31 Ответить
Ты наивный паренек
показать весь комментарий
08.08.2020 03:57 Ответить
А накий они здесь нужны?
Тут бегали с аваковскими свинарчуками, в Минске агитируют за кацапских холуев.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:42 Ответить
а если бы из "песняров" пели про партизан, сосны и туман, могли бы и расстрелять за призывы к насилию )
показать весь комментарий
07.08.2020 21:42 Ответить
А почему баларузких и росийских журнашлюх не депортируют с Украины?
показать весь комментарий
07.08.2020 21:43 Ответить
Під дупу копняка цим грантоїдам.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:43 Ответить
Лукі зайві свідки не потрібні.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:47 Ответить
Основание... освещение фальсификаций выборов.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:48 Ответить
Думаю майдан будет у них после выборов
показать весь комментарий
07.08.2020 21:52 Ответить
Не буде у них жодного Майдану...вони вже так окацапились, реально стали адіннаріт
показать весь комментарий
07.08.2020 21:59 Ответить
У тебя майдан скоро будет?
показать весь комментарий
07.08.2020 22:22 Ответить
З якого бодуна ? Нас вже років 50 все влаштовує
показать весь комментарий
07.08.2020 22:26 Ответить
может просто вы "окацапились"?, а то я видел какие-то протесты. Да и, если у вас все хорошо, чего ты решил за нас, что тут всем плохо?
показать весь комментарий
07.08.2020 23:52 Ответить
По-перше я нічого не вирішував,за великим рахунком мені абсолютно пох - добре вам чи погано . По друге я просто висловив свою точку зору про можливість Майдану в Мінську і до речі виявився правий (!) - з твоїх же слів - у вас всьо ништяк - то навіщо вам Майдан ?
показать весь комментарий
08.08.2020 04:16 Ответить
Когда дают ссылку, должны давать и объективную информацию...

В отеле "Минск" в столице Беларуси днем 7 августа задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Вечером их собираются депортировать из страны.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России.
Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента Настоящего Времени в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы.

"По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов."
Освещать выборы и другие событие не имея аккредитацию в любой стране это нарушение закона!
показать весь комментарий
07.08.2020 22:04 Ответить
А вони висвітлювали, є їх репортажі з Біларусі?
показать весь комментарий
07.08.2020 22:07 Ответить
Транслировали стрим...
показать весь комментарий
07.08.2020 22:14 Ответить
А, ну тоді Лука в свому праві.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:17 Ответить
В ссср все население проживало в большой зоне, малая зона тюрьмы, так вот бялорусы, как и москали с 1917г, то есть уже больше ста лет живут в большой зоне, как вы думаете, рабам нужна свобода, для них этт пустой звук.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:05 Ответить
Смичка - ЦРУ і ФСБ проти Лукашенка.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:07 Ответить
Тоді вже ГРУ або СЗР, фсбешники наче за кордоном не працюють.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:08 Ответить
как это? у них совершенно разные цели.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:13 Ответить
Чому різні? ЦРУ треба щоб з колонії викачували сировину і мінля її на папірці, надруковані на приватній фірмі в США, ФСБ треба щоб певна частина колоніальної адиіністрації могла собі купляти нові буси.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:16 Ответить
Настоящее время - міжнародний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовний телеканал з редакцією у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Празі , медіа-проєкт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Радіо «Свобода» за участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Голосу Америки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] . Офіційне цілодобове мовлення розпочав https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 7 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року. Доступний на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F кабельних , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F супутникових і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цифрових платформахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-reuters-2 [2] .
Телеканал фінансується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресом США через Раду керуючих з питань мовленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] . Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-current-3 [3] .Так що бацька напоровся голою сракою на ржавий гвоздь
показать весь комментарий
07.08.2020 22:18 Ответить
Лукашенко виявирвся благородною людиною, яка цю агентуру ЦРУ відала назад в Україну.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:26 Ответить
щось ныхэра я неможу зрозуміти? з яких пір кацабська журналістика відноситься до українських журналістів? це пряме запитання до Бутусова. Юрасик, ти хоч своїх редакторів перевіряєш на проф. навики? чи так ліж би шота была???
показать весь комментарий
07.08.2020 22:28 Ответить
Баста!, [07.08.20 17:59]
9 августа выходят полмиллиона человек, 10-го - миллион, 11-го - 2 миллиона
Все достаточно просто.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила на YouTube-канале издания «Новая газета»:
- Улица сегодня - это единственный инструмент для изменения ситуации. Всем понятно, что считать голоса никто не будет, выборы сфальсифицируют, Лукашенко будут нагло приписаны несуществующие проценты «поддержки». Единственная возможность - это добиваться изменений и проведения новых, свободных, честных выборов через выход на улицу.
Причем я не говорю, что обязательно нужно выходить на какую-то конкретную площадь. Достаточно выходить 9 августа и в последующие дни на центральные улицы городов - не только Минска, но и областных центров, и вообще всех городов Беларуси. Нужно, чтобы люди выходили к местным администрациям, на главные площади, на центральные улицы и протестовали против фальсификаций с требованием проведения новых честных выборов.
Нам надо сейчас в первую очередь добиваться отставки Лукашенко, потом - создавать коалиционное правительство, в которое войдут как профессионалы, представляющие оппозицию, так и те чиновники, которые не были запятнаны нарушением прав человека. И после этого - проводить честные и свободные парламентские и президентские выборы.
Первые три шага: 9 августа выходят 500 тысяч человек, 10 августа на улицы выходит миллион, 11 августа - 2 миллиона, уже праздновать победу.
Параллельно 10 числа с утра начинается забастовка на предприятиях.
Это сегодня - единственный вариант для изменения ситуации. Будем надеяться, что кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержит этот план, что, несмотря на колоссальное давление, она не сдастся.
Время легальных концертов закончилось, мы видели красивые картинки, красивое видео: люди выходили, девушки танцевали и пели на сцене… Сейчас - время бороться.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=955&v=cFgpc1JOBDY&feature=emb_logo
показать весь комментарий
07.08.2020 23:53 Ответить
 
 