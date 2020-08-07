Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортируют, - СМИ

Власти Беларуси собираются выслать из страны задержанных в Минске украинских журналистов Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка.

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером их собираются депортировать из страны", - сказано в сообщении телеканала. Других деталей не приводится.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты уже вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.