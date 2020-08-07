На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о том, после фиксации устойчивого перемирия на Донбассе в Берлине пройдут переговоры "нормандской четверки" с целью "двигаться дальше".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Зеленский отметил: "Понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть".

Он продолжил: "Что я делал на Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.

Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую".

"За два дня проехал 100 километров по линии разграничения. Хочешь проверить режим тишины - езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, которой - в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец ​​признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", - подчеркнул он.

"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - резюмировал президент.

