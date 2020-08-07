На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о том, после фиксации устойчивого перемирия на Донбассе в Берлине пройдут переговоры "нормандской четверки" с целью "двигаться дальше".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Зеленский отметил: "Понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть".
Он продолжил: "Что я делал на Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.
Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и обязательные выходы на передовую".
"За два дня проехал 100 километров по линии разграничения. Хочешь проверить режим тишины - езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, которой - в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", - подчеркнул он.
"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - резюмировал президент.
https://twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1291730232026836992 6 ч
Передайте хтось преЗЕденту, що Часів Яр це не передова, бо його возять прифронтовими атбешками, втираючи, що то передова, а він хильнув чарочку з ваєнними та дупля не відстрілює.
кажуть у нєго нєрви аж до швидкої насті
Ну раз бубочка ты так пиз-шь о перемирии, то будь последовательным....
Отправь жену и детей на месяц отдыхать в Золотое... Новолуганск, Майское....
О.... Идея..... А пусть твоя семья и семьи твоих клоунов из АП постоянно ездят вдоль линии разграничения.....
Там ведь все спокойно и не стреляют!!!!
"Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах", - написав Зеленський.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1884886-zelenskiy-zayaviv-pro-superovikh-peremovnikiv-yaki-vibuduyut-konstruktsiyu-stalogo-miru-na-nashikh-umovakh Зеленський заявив про "суперових перемовників", які вибудують конструкцію сталого миру на наших умовах
та навіть кучма відмовився в це лізти, бо добре знає медведчука ще з часів гоови його адміністрації
Команда без которой мне не жить
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла.
А теперь пойдут дальше и будут реализовывать ту капитуляцию, которую подписал Порошенко... Вот сюрприз-то...
Будут новиє ліца ....
По его обвинению Кузьменко и Антоненко
гниют в тюрьме
Бубочка, на даче сиди, не тратьна поездку со свитой деньги налогоплательщиков и не позорь Украину. Или возьми суфлера из "старой власти", а отсебятину не неси.-неумен шибко.
Те що, заборонив своїй армії стіляти, то не успіх, а зрада...
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
Боже - за шо ты нам ТАКЕ послав!?
СЮДА?
Хотелось бы услышать КУДА дальше?