7 031 173

На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский

На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о том, после фиксации устойчивого перемирия на Донбассе в Берлине пройдут переговоры "нормандской четверки" с целью "двигаться дальше".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме. 

Зеленский отметил: "Понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть".

Он продолжил: "Что я делал на Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.

Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую".

"За два дня проехал 100 километров по линии разграничения. Хочешь проверить режим тишины - езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, которой - в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец ​​признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", - подчеркнул он.

"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) Донбасс (26966) нормандская четверка (1596)
Топ комментарии
+38
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4648
07.08.2020 22:09 Ответить
+32
Далі здавати Україну на умовах *****.
07.08.2020 22:02 Ответить
+28
https://twitter.com/_Petko_777
https://twitter.com/_Petko_777

Половец Петков

@_Petko_777

·https://twitter.com/_Petko_777/status/1291622402112270337 12 ч

Еще раз напоминаю о "творчестве" Зеленского. 2016 год Авдеевка,Светлодарка-бои,потери. Зеленский снимает для рашки такое антиукраинское говно.

На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1097
07.08.2020 22:05 Ответить
ох ты балабол в 16м пиджаков не призывали
08.08.2020 02:00 Ответить
я с твоих отмазко смеюсь ты ведь как его там шакал или как там тебя балаболина ты балаболишь что у тебя срочка потом политех а потом тебя повторно призвали в 2016 м ну так палится тебя бы в 3 ю призвали для заполнения дырок в связи в 2014
08.08.2020 02:06 Ответить
ты меня достал воин... меня призывали как офицера, а ни как тебя солдата. а ты шо районный военком и мобпотребности знаешь? ты ослик упрямый хумус! в чем я убедился в истории с магазинами. ослик и рожок.... рисуй смайлики дальше и пошеёл на йух. ты мне не интересен.....тапики рожки обоймы где ты этого нахватался пингвин? блин с кем приходится общаться!!!! а вы геополитика, геополитика. вот такие хумусы в зеленые 73% и вошли паприколу.....
08.08.2020 08:29 Ответить
во ты клоун тебе Привет От Котяры такого пиндджака под Широкино и в нём не было и не мобилизовали в 16 м пиджаков и у маринёров там не было так что балабол ты 9 зелбобный иди к Хоме он у нас тоже всё по уставу и магазины и прочее а плитоноску задом на прерёд одевает Балаболка в широконо оно воевало в фантазиях Нп бата где было
08.08.2020 08:49 Ответить
лицемер
07.08.2020 22:41 Ответить
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2458
07.08.2020 22:43 Ответить
https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко https://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1291730232026836992 6 ч

Передайте хтось преЗЕденту, що Часів Яр це не передова, бо його возять прифронтовими атбешками, втираючи, що то передова, а він хильнув чарочку з ваєнними та дупля не відстрілює.
07.08.2020 23:26 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3212587/019214cc-122c-72**-8169-e43e7a94ab02
07.08.2020 23:30 Ответить
А чего там фиксировать, все по пунктам прописано в Минске-2, осталось их выполнить
показать весь комментарий
07.08.2020 22:43 Ответить
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6716
07.08.2020 22:45 Ответить
полная куйня!!! герой блин....
07.08.2020 22:45 Ответить
Шо воно курить? Чи нюхає?
08.08.2020 08:13 Ответить
Коротше кажучи, під час інспекції Зеленський виявив що цілком можливо заборонити українським військам стріляти у відповідь на обстріли...
показать весь комментарий
07.08.2020 22:46 Ответить
оно дальше "часового" не вылезало а уж ползанье по 3й недостроенной линии выдавать за 0 мля
07.08.2020 22:49 Ответить
Квартал-95. Просто шоу.
07.08.2020 22:53 Ответить
Це так як ще минулого року Зеленський буцімто шастав по передку, а на фоткі, на дальньому плані, при збільшенні раптом знайшлася дівчинка, котра спокійно жерла морозиво.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:55 Ответить
угу просто места знакомые до усеру с 2016 -по нынешнее время
07.08.2020 22:58 Ответить
бубочку бачив?
кажуть у нєго нєрви аж до швидкої насті
07.08.2020 23:49 Ответить
Пиз-ц...... Ид-т....
Ну раз бубочка ты так пиз-шь о перемирии, то будь последовательным....
Отправь жену и детей на месяц отдыхать в Золотое... Новолуганск, Майское....
О.... Идея..... А пусть твоя семья и семьи твоих клоунов из АП постоянно ездят вдоль линии разграничения.....
Там ведь все спокойно и не стреляют!!!!
07.08.2020 22:49 Ответить
Я підтримую всі слова які ви казали пане Президент України
07.08.2020 22:53 Ответить
Волосина до язика не прилипла?
07.08.2020 22:57 Ответить
Слуга народу насправді є проукраїнською партію.оскільки вона дана статус учасника бойових дій добровольчим батальйонам. А свиня обосралась
07.08.2020 23:02 Ответить
Гугл- перекладач, бачу, все ще глючить. Чи ти Яндексом користуєшся?
07.08.2020 23:05 Ответить
Не має різнийв. Можливо ти користуєшся гуглом.
07.08.2020 23:06 Ответить
О, ну якщо для тебе нема різниці- знаю, у вас то модно- поясню. Дати по пиці і дати в пику- тут і справді нема різниці. Але дати по сраці і дати в сраку- тут різниці нема хіба що для тобі подібних. Я зрозуміло висловився?
07.08.2020 23:10 Ответить
https://censor.net/user/473534

На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 829
07.08.2020 23:18 Ответить
ЗБЛ ПНХ!
показать весь комментарий
08.08.2020 09:02 Ответить
ішак, ти можеш двігаться тільки нх. нх-це на ту сторону.
07.08.2020 23:06 Ответить
А тим часом маємо "одкровення"...
"Що я робив на Донбасі два дні? Багато слухав, ставив непрості питання, дивився в очі різним людям. Це не перша моя поїздка в зону проведення ООС. І щоразу переконуюся, що в нас є і професійна та потужна армія, і вже є суперова команда перемовників, яка зможе-таки вибудувати конструкцію сталого миру на наших умовах", - написав Зеленський.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1884886-zelenskiy-zayaviv-pro-superovikh-peremovnikiv-yaki-vibuduyut-konstruktsiyu-stalogo-miru-na-nashikh-umovakh Зеленський заявив про "суперових перемовників", які вибудують конструкцію сталого миру на наших умовах
07.08.2020 23:12 Ответить
це він що про кравчука з фокіним?
та навіть кучма відмовився в це лізти, бо добре знає медведчука ще з часів гоови його адміністрації
08.08.2020 00:03 Ответить
И Фокин такой маладой и юный Кравчук впереди
08.08.2020 11:24 Ответить
Висловлювання цього бовдура, навіть не хочеться коментувати, настільки вони абсурдні і відверто дурні, як класичний приклад розладу розуму у підручнику з психіатрії.
08.08.2020 00:41 Ответить
що вирішив посмокатати у ботокса?
07.08.2020 23:14 Ответить
Любые украинские или международные инициативы и активности, направленные на нарушение российского режима удобной «правды» и «тишины», натыкаются на репрессивный ответ, поиск «экстремистов», «фашистов», «террористов» и «шпионов», риторику «крымнаш» и очередное «любезное» приглашение в Крым.
07.08.2020 23:24 Ответить
Кожного дня стіляють, а у нього успєхі.
07.08.2020 23:29 Ответить
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8133
07.08.2020 23:32 Ответить
Команда молодости нашей
Команда без которой мне не жить
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла.
07.08.2020 23:32 Ответить
Ну вот видите! Надо было просто перестать стрелять!

А теперь пойдут дальше и будут реализовывать ту капитуляцию, которую подписал Порошенко... Вот сюрприз-то...
07.08.2020 23:32 Ответить
А єсЧЬО порах бариХа....
Будут новиє ліца ....
08.08.2020 00:06 Ответить
зеленский гнида и подонок
По его обвинению Кузьменко и Антоненко
гниют в тюрьме
07.08.2020 23:34 Ответить
Зеленский красавчик. Щечки наел на распиле коронавирусного бюджета, как хомячек.
07.08.2020 23:53 Ответить
Что я делал в Донбассе два дня? Много слушал - Вспомнились 90-е -Читал пейджер,много думал.
08.08.2020 00:04 Ответить
очень надеюсь что это прокатит исчо хотя бы до осени.
08.08.2020 00:11 Ответить
Несколько дней нет раненых и убитых, и оно уже двигается дальше - амнистия убийцам и подонкам, выборы под дулами автоматов, принятие кремлёвской конституции...
08.08.2020 00:18 Ответить
Він далі піде, коли його, нарешті, пошлють.
08.08.2020 00:20 Ответить
Звідки фінанси на відбудову...?
08.08.2020 00:21 Ответить
Платить будут те, кто голосовал за Зюзю
08.08.2020 11:27 Ответить
"зафиксировать и двигаться дальше"-великая и конкретная цель для международных переговоров по поводу войны.
Бубочка, на даче сиди, не тратьна поездку со свитой деньги налогоплательщиков и не позорь Украину. Или возьми суфлера из "старой власти", а отсебятину не неси.-неумен шибко.
08.08.2020 00:29 Ответить
Боюсь, после последних шмонов у Небритого Бабушки, нашего Крыску там "зафиксируют", но "дальше" цугундера он уже не "двинется"...
08.08.2020 08:04 Ответить
На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2675
08.08.2020 00:34 Ответить
Что Путину от этого "перемирия" обломится?
08.08.2020 00:56 Ответить
вовочка, было бы так неплохо если бы ты где-то потерялся со своим однотуровым корешем и чтобы вас никто не нашёл..
08.08.2020 03:38 Ответить
Які успіхи??? Хом'як хворий...
Те що, заборонив своїй армії стіляти, то не успіх, а зрада...
08.08.2020 07:23 Ответить
Дупа є, а слова немає. Серія зелений колаборант і його капітуляція перед ворогом. У Шмигаля аж в горлі пересохло.
08.08.2020 07:30 Ответить
Дурний думкою багатий
08.08.2020 07:39 Ответить
Ты гляди, чтоб в свете последних событий с Небритым Бабушком, тебя б самого там... не "зафиксировали"...!
08.08.2020 08:02 Ответить
Какой пафос, какой "высокий" стиль речей! Ну прямо как по Брежневу - "Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые".В отношении предстоящих "переговоров" как бы после них не было "дальнейшего движения" на коленях в позе рака.
08.08.2020 08:10 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-mozhe-shche-raz-putinu-v-ochi-zazyrnuty-rosiiski-okupanty-pid-chas-peremyria-ryiut-transhei-i-nablyzhaiutsia-vprytul-do-pozytsii-zsu-zakhysnykam-ukrainy-protydiiaty-zaboroneno-338735.html Може, ще раз Путіну в очі зазирнути? Російські окупанти під час перемир'я риють траншеї і наближаються впритул до позицій ЗСУ. Захисникам України протидіяти заборонено
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
08.08.2020 08:26 Ответить
Ти Кідарасе зелений мав бути на передовій, коли воїн чотири дні помирав. Як тебе на "передку" ще не пристрелили, помилково, звичайно?
08.08.2020 08:26 Ответить
Твою мать!!! Двынетесь разом - 400 сепарских танков на Авдеевку, а вы с Емаком в Оман с фальшивыми паспортами!
Боже - за шо ты нам ТАКЕ послав!?
08.08.2020 08:43 Ответить
Украина последовательно набирает очки перед Берлинским саммитом , а РФ потеряла инициативу и не знает , что предпринять. Письмо Козака - тому доказательство.
08.08.2020 09:17 Ответить
Дальше КУДА?
СЮДА?

На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1944
08.08.2020 09:45 Ответить
Успехи дегенератов ! это звучит гордо
08.08.2020 10:00 Ответить
У мальчика явный бред. И никто не вызвал скорую???
08.08.2020 11:11 Ответить
На пятом десятке он все еще малчик
08.08.2020 11:30 Ответить
так он и есть пацан ещё, и это видно по его выходкам.
08.08.2020 23:41 Ответить
вазелин, наколенники, очко.
08.08.2020 12:05 Ответить
"И двинемся дальше"
Хотелось бы услышать КУДА дальше?
08.08.2020 12:39 Ответить
Ты что, вообще идиот, какое устойчивое перемирие, когда ежедневно оккупанты открывают огонь, а ты нашим воинам запрещаешь в ответ стрелять, и это по твоему перемирие устойчивое??? Ну таких клоунов-президентов у нас ещё не было.
08.08.2020 23:38 Ответить
