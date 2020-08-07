В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших. ФОТО

Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэропорту города Кожикоде на юге Индии.

Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.

Местная полиция заявила, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате инцидента, 123 пассажира получили повреждения. По данным полиции по меньшей мере 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Спасательная операция на месте крушения уже закончились.

