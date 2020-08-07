В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших. ФОТО
Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэропорту города Кожикоде на юге Индии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.
Местная полиция заявила, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате инцидента, 123 пассажира получили повреждения. По данным полиции по меньшей мере 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Спасательная операция на месте крушения уже закончились.
Психиатрическая больница No1
Простой Инженер
Чайка Київ
Аркадий Пароходов
Сэмэн Сумской
Например, пилот, который пустил сына за штурвал - это его ошибка,
а вторая ошибка от производителя airbus, который не сделал звукового оповещения об отключении автопилота.