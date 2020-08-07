РУС
В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших. ФОТО

Самолет авиакомпании Air India Express с 191 пассажиром на борту разбился при посадке в аэропорту города Кожикоде на юге Индии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших 01

Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.

В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших 02

Местная полиция заявила, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате инцидента, 123 пассажира получили повреждения. По данным полиции по меньшей мере 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС. ФОТО

В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших 04
В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших 05
В Индии при посадке пассажирский самолет разломился на несколько частей, 16 погибших 06

Спасательная операция на месте крушения уже закончились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа в Пакистане: на борту было 107 человек, есть данные о выживших, - АР. ФОТОрепортаж

Не, если это перегруз, то всё понятно...
В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих - Цензор.НЕТ 306
07.08.2020 22:41
+5
виртуальный мир - "пасажиры получили повреждения" ) подшпаклюют, подкрасят,....
07.08.2020 22:25
+5
Чаще всего стечение нескольких обстоятельств.
Например, пилот, который пустил сына за штурвал - это его ошибка,
а вторая ошибка от производителя airbus, который не сделал звукового оповещения об отключении автопилота.
07.08.2020 22:37
супер джет
07.08.2020 23:10
Хорошо что не загорелся. Тогда бы мало кто выжил.
07.08.2020 22:53
В Індії пасажирський літак розламався на кілька частин під час посадки, 16 загиблих - Цензор.НЕТ 8554
07.08.2020 23:17
Опять Боинг 737.
08.08.2020 03:55
потому что самый массовый. В Америке нет аварий с Жигулями. Это не значит что Жигули самый надежный автомобиль.
08.08.2020 20:33
