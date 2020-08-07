Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка вывезли из милиции

Их отвезут в гостиницу, а оттуда в аэропорт и выдворят за пределы страны.

Об этом Ирина Ромалийская сообщила "Еврорадио", информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что ее и двух ее коллег — украинца Ивана Гребенюка и гражданина РФ Юрия Боронюка — сначала привезут в гостиницу, а потом в аэропорт.

Журналистам инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации. За это им может угрожать депортация и конфискация техники. По сведениям Еврорадио, съемочной группе "Настоящего времени" предложили уехать из Беларуси добровольно.

Ведущая Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк — украинцы, но в настоящее время живут в Праге. Юрий Боронюк — собкор "Настоящего времени" из Санкт-Петербурга.

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.