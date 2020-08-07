РУС
Новости
3 625 37

Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка вывезли из милиции

Их отвезут в гостиницу, а оттуда в аэропорт и выдворят за пределы страны.

Об этом Ирина Ромалийская сообщила "Еврорадио", информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что ее и двух ее коллег — украинца Ивана Гребенюка и гражданина РФ Юрия Боронюка — сначала привезут в гостиницу, а потом в аэропорт.

Журналистам инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации. За это им может угрожать депортация и конфискация техники. По сведениям Еврорадио, съемочной группе "Настоящего времени" предложили уехать из Беларуси добровольно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортируют, - СМИ

Ведущая Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк — украинцы, но в настоящее время живут в Праге. Юрий Боронюк — собкор "Настоящего времени" из Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.

+6
всё что надо знать: бацька друг моего врага - значит и мой враг . тчк
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
+3
Уявимо собі двох москальских журналістів на Хрещатику без акредитації, теж був би вереск і вимоги депортації. Який би ти не був чесний журналіст, закони країни перебування треба поважати.
07.08.2020 22:28 Ответить
07.08.2020 22:28 Ответить
+3
у Празі штаб-квартира радіо "Свобода", а "Настоящее время" їх відеопродакшен
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
Якщо просто депортують журналістів, то це буде недружнім кроком, який матиме відповідні наслідки.
07.08.2020 22:27 Ответить
07.08.2020 22:27 Ответить
З чого б Лукашенко робити дружні кроки до України, скільки він волав про нациків, зброю з України постійно знаходив під ліжком...
07.08.2020 22:29 Ответить
07.08.2020 22:29 Ответить
Не тільки недружнім кроки до України, але і до західних країн. Тому нехай чекає аналогічні кроки у відповідь.
07.08.2020 22:32 Ответить
07.08.2020 22:32 Ответить
Ну ви даєте, для заходу він давно токсичний і ніякі дії цього не змінять.
07.08.2020 22:34 Ответить
07.08.2020 22:34 Ответить
Так, Лука токсичний. Але відповідь Заходу як правило збалансована, а ця депортація буде приводом для нових санкцій та заборон.
07.08.2020 22:38 Ответить
07.08.2020 22:38 Ответить
А що, хтось чекав від колгоспника дружніх кроків?!
07.08.2020 22:32 Ответить
07.08.2020 22:32 Ответить
Повно таких, які чекають та вихваляють Луку.
07.08.2020 22:33 Ответить
07.08.2020 22:33 Ответить
Уявимо собі двох москальских журналістів на Хрещатику без акредитації, теж був би вереск і вимоги депортації. Який би ти не був чесний журналіст, закони країни перебування треба поважати.
07.08.2020 22:28 Ответить
07.08.2020 22:28 Ответить
Скоріше за все ніхто незалежним журналістам не давав акредитації, а стіну суцільної Лукашенківської брехні треба ламати.
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
Та зрозуміло, але Dura lex sed lex
07.08.2020 22:32 Ответить
07.08.2020 22:32 Ответить
У Аушвіці теж були свої закони.
07.08.2020 22:35 Ответить
07.08.2020 22:35 Ответить
вони порушили щось?
07.08.2020 22:31 Ответить
07.08.2020 22:31 Ответить
В принципі да, без акредитації не можна робити репортажі, у нас на це могли б не звернути уваги, у них звернули.
07.08.2020 22:33 Ответить
07.08.2020 22:33 Ответить
без акредитації якщо? - то це правда порушення....

але тількі тоді коли вони перлися без акредітаціі туди, де тільки для акредітиваних.
07.08.2020 22:47 Ответить
07.08.2020 22:47 Ответить
...украинцы, но живут в Праге. Да и не украинцы.
07.08.2020 22:28 Ответить
07.08.2020 22:28 Ответить
Живуть в Празі, бо там працюють, москалі таких звуть "збирачами полуниці або жопомоями".
07.08.2020 22:31 Ответить
07.08.2020 22:31 Ответить
В Праге они работают.
07.08.2020 22:32 Ответить
07.08.2020 22:32 Ответить
В Україні до хріна українців і живуть і працюють, але назвати їх українцями (певну частину) язик не повертається
07.08.2020 22:50 Ответить
07.08.2020 22:50 Ответить
слава сане - не в кацапию же как гриба!
от добрый же саня ....
07.08.2020 22:29 Ответить
07.08.2020 22:29 Ответить
Ага, Саня - добрый. А мог ведь и расстрелять...
07.08.2020 22:31 Ответить
07.08.2020 22:31 Ответить
мог, но саня умный, он тока своих стреляет, "чужих" кацапии выдает - та всех....
07.08.2020 22:34 Ответить
07.08.2020 22:34 Ответить
Гордона позовите, пусть видосик с Лукой снимет, как они спаасали Мир...
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
всё что надо знать: бацька друг моего врага - значит и мой враг . тчк
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
Значит надо хватать на улице граждан Беларуссии и без всяких объяснений депортировать.Посмотрим как это понравится Колхознику.
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
у Празі штаб-квартира радіо "Свобода", а "Настоящее время" їх відеопродакшен
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
07.08.2020 22:30 Ответить
07.08.2020 22:30 Ответить
Це у сосідньому будинку з посольством днр?
08.08.2020 07:02 Ответить
08.08.2020 07:02 Ответить
теперь гордон своим интервью с усатым гандоном подтерется может. там со стороны белорашского царька ни слова правды нет - все вранье лицемерие и фарисейство!!! гандон он и в белораше гандон. неужели его сябры уж шестой термин терпеть будут? тогда чем они от лаптеногих отличаются?
07.08.2020 22:34 Ответить
07.08.2020 22:34 Ответить
Если в Беларуси изберут другого президента, то тогда некому будет перебирать картошку!
07.08.2020 22:41 Ответить
07.08.2020 22:41 Ответить
*** вони такі українські аж зубожілі
07.08.2020 22:37 Ответить
07.08.2020 22:37 Ответить
Добре що хоча б не передали до рук братам з Козлостану (з планом ******* Кремля наприклад)
07.08.2020 22:45 Ответить
07.08.2020 22:45 Ответить
Держава Білорусь - є ворожою до України. Лукашенко - путінський очколіз вже багато років.
07.08.2020 22:46 Ответить
07.08.2020 22:46 Ответить
не совсем понимаю зачем в Беларусь нужно было ломиться? - дома дерьма мало?
07.08.2020 22:54 Ответить
07.08.2020 22:54 Ответить
а зачем журналисты едут в Ирак, Афган и т.д.?
07.08.2020 23:00 Ответить
07.08.2020 23:00 Ответить
на сознание жмете? - да есть оно есть у некоторых .
страшную тайну открою - знаю слесарей - честнее президентов...
и не знаю журналистов честнее тех слесарей...
не к статье будь сказано....
07.08.2020 23:09 Ответить
07.08.2020 23:09 Ответить
думаю, это не тот случай..))
07.08.2020 23:12 Ответить
07.08.2020 23:12 Ответить
проти журналістів в РБ ведеться РЕБ, а не тільки поліційний терор

Задержание журналистов Настоящего Времени в Минске | ВЕЧЕР | 07.08.20 - https://www.youtube.com/watch?v=k_2Ynfkr5RI
07.08.2020 23:14 Ответить
07.08.2020 23:14 Ответить
Отримали цейрушники пряжкою по сідницям.
08.08.2020 07:26 Ответить
08.08.2020 07:26 Ответить
 
 