Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка вывезли из милиции
Их отвезут в гостиницу, а оттуда в аэропорт и выдворят за пределы страны.
Об этом Ирина Ромалийская сообщила "Еврорадио", информирует Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что ее и двух ее коллег — украинца Ивана Гребенюка и гражданина РФ Юрия Боронюка — сначала привезут в гостиницу, а потом в аэропорт.
Журналистам инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации. За это им может угрожать депортация и конфискация техники. По сведениям Еврорадио, съемочной группе "Настоящего времени" предложили уехать из Беларуси добровольно.
Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортируют, - СМИ
Ведущая Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк — украинцы, но в настоящее время живут в Праге. Юрий Боронюк — собкор "Настоящего времени" из Санкт-Петербурга.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.
Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.
але тількі тоді коли вони перлися без акредітаціі туди, де тільки для акредітиваних.
от добрый же саня ....
наслідки будуть https://www.svoboda.org/a/30771880.html
страшную тайну открою - знаю слесарей - честнее президентов...
и не знаю журналистов честнее тех слесарей...
не к статье будь сказано....
Задержание журналистов Настоящего Времени в Минске | ВЕЧЕР | 07.08.20 - https://www.youtube.com/watch?v=k_2Ynfkr5RI