В Беларуси перенесли футбольные матчи после того, как фанаты скандировали "Жыве Беларусь!"
Федерация футбола Беларуси перенеcла на более поздний срок два матча чемпионата страны, которые должны были состояться в Минске 7 и 8 августа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".
Так, матчи "Динамо-Минск" - "Смолевичи" и "Минск" - "Славия-Мозырь" будут проведены 14 и 12 августа соответственно - то есть, уже после запланированных на 9 августа президентских выборов в Беларуси.
Матчи перенесены "в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года".
В этом регламента речь идет о переносе "в случае форс-мажорных обстоятельств". Какие это обстоятельства, не сообщается.
Стоит отметить, что накануне во время матча в Солигорске между местным "Шахтером" и "Динамо-Брест" практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: "Жыве Беларусь!".
После этого матча оппозиционные блогеры стали призывать сходить на матч в Минске между "Динамо" и "Смолевичами".
"Жыве Беларусь!" - патриотический лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. Он лозунг сейчас часто звучит на оппозиционных митингах. Участников акций протеста неоднократно штрафовали за его выкрикивание. В протоколах же этот лозунг называли "антигосударственным".
Стоит отметить, что игры чемпионата Беларуси по футболу не отменялись и не переносились весной из-за пандемии коронавируса.
