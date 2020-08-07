РУС
В Беларуси перенесли футбольные матчи после того, как фанаты скандировали "Жыве Беларусь!"

Федерация футбола Беларуси перенеcла на более поздний срок два матча чемпионата страны, которые должны были состояться в Минске 7 и 8 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Так, матчи "Динамо-Минск" - "Смолевичи" и "Минск" - "Славия-Мозырь" будут проведены 14 и 12 августа соответственно - то есть, уже после запланированных на 9 августа президентских выборов в Беларуси.

Матчи перенесены "в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года".

В этом регламента речь идет о переносе "в случае форс-мажорных обстоятельств". Какие это обстоятельства, не сообщается.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя "Перемен" на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: "Я знаю меня сейчас заберут". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоит отметить, что накануне во время матча в Солигорске между местным "Шахтером" и "Динамо-Брест" практически полностью заполненные трибуны начали скандировать: "Жыве Беларусь!".

После этого матча оппозиционные блогеры стали призывать сходить на матч в Минске между "Динамо" и "Смолевичами".

"Жыве Беларусь!" - патриотический лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. Он лозунг сейчас часто звучит на оппозиционных митингах. Участников акций протеста неоднократно штрафовали за его выкрикивание. В протоколах же этот лозунг называли "антигосударственным".

Также на Цензор.НЕТ: "Билеты покупались во Львове": российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Стоит отметить, что игры чемпионата Беларуси по футболу не отменялись и не переносились весной из-за пандемии коронавируса.

Беларусь (8017) выборы (24786) футбол (3593)
+22
Живе вічна!!!)))
07.08.2020 22:41 Ответить
+14
Жыве Беларусь!
07.08.2020 22:42 Ответить
+14
це ви, гебняві, тупі
07.08.2020 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Живе вічна!!!)))
07.08.2020 22:41 Ответить
фанат - воно і в Африці фанат, що з нього візьмеш.....молоде-дурне.....
07.08.2020 22:41 Ответить
це ви, гебняві, тупі
07.08.2020 22:43 Ответить
не маю бажання з буратінами сперечатись, це тільки даром час витрачати....
07.08.2020 22:44 Ответить
ти біг за мною 10 кілометрів, щоб сказати, як тобі зі мною гидко сперечатись?
07.08.2020 22:45 Ответить
не гидко , а даремно...
07.08.2020 22:47 Ответить
точно: даремно!
ги
07.08.2020 22:48 Ответить
пальця показати - посмієшся?
07.08.2020 23:48 Ответить
Умри
07.08.2020 23:59 Ответить
ще дурніше то старе, яке саме не жило і, сумубчи за совокм, молодих вчить так само нежити.
07.08.2020 22:44 Ответить
сумуючи за совком*
07.08.2020 22:44 Ответить
Людину можна зрозуміти, вона виросла під лозунгом " "КПСС - ум, честь и совесть нашей эпохи" і поки він таскав ці транспаранти по проспектам, комуністи стали олігархами, а йому лишили деревину від транспаранта.
07.08.2020 22:47 Ответить
https://censor.net/user/173780 На ПОПа намекаешь?
07.08.2020 22:52 Ответить
А він шо виключення, батько "червоний" директор, Луцик син голови обкому......
показать весь комментарий
у вас, 73/43%-них зебілів, досі за родичів карають? Якою карою? По 58-ій?
Між іншим, Левко Лук'яненко був членом кпсс та інструктором райкому.
08.08.2020 00:56 Ответить
та вже 30 років живемо по новому під олігархатом....
07.08.2020 22:44 Ответить
А олігархат хто породив, ті ж самі комуністи.
07.08.2020 22:48 Ответить
ага, приший кобилі хвіст.....на кого сперти - на невістку, Ахметов комуністом був?
07.08.2020 22:50 Ответить
А Ахметов при кому став олігархом, при Кравчуку, Кучмі...., а вони хто?
07.08.2020 22:52 Ответить
а може він вже при вас став, при Хмарі, Яворівському, Чорноволі?
показать весь комментарий
А у нас була влада?
07.08.2020 22:55 Ответить
як же не було - від вас все і танцювало, подивись відео про перші засідання Верховної ради після 1990 року, тільки ви і кричали про світле майбутнє - маємо вдосталь....
07.08.2020 22:58 Ответить
Ви плутаєте виступи в Раді і реальну владу.
07.08.2020 22:59 Ответить
нижче я тобі написав те, що сказав сам Драч, я в кінці тільки репліку добавив....
07.08.2020 23:04 Ответить
слухай, не ліпи горбатого, якби не Яворівський, Хмара та їм подібні - то може ми би пішли іншою дорогою і Драчу під кінець свого життя не потрібно було говорити, що йому гидко дивитись....
07.08.2020 23:08 Ответить
А що такого зробили Яворівський, Хмара, що вплинуло на шлях України, аж ніхріна.
07.08.2020 23:10 Ответить
інша дорога, це яка? Назад в имперське болото, та совок?
08.08.2020 00:49 Ответить
а в тебе це всі варіанти....блін, а ми ще дивуємося чого ми так живемо....
08.08.2020 00:53 Ответить
А де можно подивиться іньши варіанти? Та чим цей варіант, реальний і довівідший свою життєздатність на чужих прикладах, тебе не влаштовує?
08.08.2020 02:40 Ответить
Світле майбутнє, як показує життя може бути тількі у ЕС та НАТО, але ти ж старий совкодрочер заавжди за коммуняк воров голосував, хіба не так?
08.08.2020 00:47 Ответить
та мав дурість за Порошенка голосувати....а він що... також комуняка? чи олігарх?
08.08.2020 00:49 Ответить
Видатний український поет, кіносценарист, громадський діяч
Іван Драч у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV - про
поетів-шістдесятників, Параджанова, свободу слова, українське кіно та заборону
російських книжок- Іване Федоровичу, у Вас було таке життя і такий період,
від великих надій, як я розумію, і сподівань в шістдесятих. Треба було потім
уживатися з цим радянським режимом, потім Ви очолили "Народний рух",
були в парламенті, зараз знову повернулися до поезії. І Ви за цей час життя
побачили ту Україну, яку хотіли побачити?

- Немає жодної людини в Україні, яка могла б сказати,
що мріяла про таку Україну. Часом думаєш, що ти в кошмарному сні. Дуже тяжко на
це все дивитися. - спочатку все це закрутили, а під кінець гидко дивитись?!!!! оце поворот!!!!
07.08.2020 23:03 Ответить
Все правильно, спробували закрутити, але комуністи все перекрили, от наприклад, націоналістам дозволили призначити хоч одного начальника міліції в Донецьк, щоб того ж Ахметова збили на взльоті? На які посади зайшли націоналісти, щоб їх звинувачувати в народженні олігархату, президента, міністра МВС, Голови СБУ....
07.08.2020 23:07 Ответить
а в 2014 хто був Генпрокурором - забув, чи не свободівець....і який толк був.....
07.08.2020 23:10 Ответить
Блін, в 2014 здається вже олігархат сформувавсяі був набагато сильніше за націоналістів, та й президент був олігарх, як і міністр МВС, губернатори Донецької та Дніпропетровської олбластей.
07.08.2020 23:13 Ответить
так олігархат і сформувався завдяки вам....
07.08.2020 23:15 Ответить
та що ви кажете? - погули трішки і взнаєш
07.08.2020 23:20 Ответить
а в західних областях в радах хто владу мав - і толку?
07.08.2020 23:12 Ответить
Що ви маєте на увазі, мав владу, в облрадах може і мали, на призначення губернаторів, начальників УМВС, СБУ вони не впливали. І що, умовна Чернівецька облрада мала прийняти рішення про відправлення чоти з метою арешта Ахметова?
07.08.2020 23:15 Ответить
слухай, ну не ліпи горбатого....в 1990 році вся повнота влади була у Верховної Ради, посади президента тоді не було в помині...вона створювала всі органи влади, приймала закони - і танцювала під такими як Хмари, а тепер коли ви наломали дров - в кущі? тепер винні комуністи? Стидно признатися в тому до чого довели країну?
07.08.2020 23:18 Ответить
Всю повноту влади? А що таке тоді було "група 239"?
07.08.2020 23:27 Ответить
і скільки вона продержалась - читай:
07.08.2020 23:33 Ответить
Після поразки серпневого путчу (див. ГКЧП) у
Москві, проголошення незалежності України 24 серпня й заборони діяльності КПУ
указом Президії ВР України 30 серпня 1991 група «За Радянську суверенну
Україну» припинила діяльність, а її лідер О. Мороз очолив оргкомітет зі
створення Соціаліст. партії України. -от і все її існування цієї групи 239....
07.08.2020 23:35 Ответить
І всі камуняки побігли і здали своі депутатські мандати?
07.08.2020 23:37 Ответить
о, правильно сказав, комуняки.....а вони почали перефарбовуватись під Хмару та Чорновола....
07.08.2020 23:40 Ответить
і доречі, де ти бачив комуністів, комуніяки - можливо.....але комуняки - це не комуністи, не та в них свідомість....
07.08.2020 23:14 Ответить
https://censor.net/user/472793, ти прикидаєшся, чи направду такий? Якщо такий, то співчуваю твоїм рідним і сусідам.
07.08.2020 23:37 Ответить
краще собі поспівчувай....
07.08.2020 23:41 Ответить
вони обидва, https://censor.net/user/173780 та https://censor.net/user/472793 - 73/43%зебіли. Справа не в тому, як голосували минулого року, а як галасували і які переконання в них нині.
08.08.2020 01:00 Ответить
Дебил ты. Я в танках написал жыве Беларусь и меня забанили.
07.08.2020 23:38 Ответить
так не тільки там банять.....не сумуй....кожен модератор на своїй хвилі і танцює під того, хто платить....
07.08.2020 23:43 Ответить
А це вже не дуже цікаво.
07.08.2020 22:41 Ответить
Уже и такое низзя?Крыша у колхозника совсем едет.
07.08.2020 22:41 Ответить
а бацька і справді дурко
забув харківських футбольних фанів
07.08.2020 22:41 Ответить
Думаю как раз наоборот прекрасно помнит.
07.08.2020 22:42 Ответить
тоді нашо провокує?
ти не вдупляєш
07.08.2020 22:44 Ответить
Думает, если запретить всё и вся, то поможет. Ошибается.
07.08.2020 22:46 Ответить
і ми прийшли до мого першого вісіру, з яким ти взявся сперечатись
07.08.2020 22:47 Ответить
Ты написал-забыл, я тебе возразил.
07.08.2020 22:48 Ответить
тепер не забуду
07.08.2020 22:52 Ответить
Время покажет.
08.08.2020 00:01 Ответить
Жыве Беларусь!
07.08.2020 22:42 Ответить
Попкорном надо запастись.
07.08.2020 22:44 Ответить
а що тут запастись.... взує батя новоявлених бізнесменів що рвуться до корита....і ділов то....
07.08.2020 22:48 Ответить
Не то, чтобы я переживал за Билярось, но сколько тебе за пост платят?
07.08.2020 22:54 Ответить
боюсь що так як і тобі - фігу з трьох пальців....
07.08.2020 22:55 Ответить
камунізьм пабідіт! (с)Буратіна
07.08.2020 22:54 Ответить
Ох уже ети белоруские жидофошисты вздумали крычать Жыве Беларусь!!! А вот если бы крычали Жыве Расия, Сталин и саветский саюз то все было бы нормально.
07.08.2020 22:49 Ответить
та хай хоч на місяць виють - від цього розуму не добавиться
07.08.2020 22:52 Ответить
Украина послав ЧВК Вагнер в Белорусь поссорила Путлера и Лукашенко...
07.08.2020 22:51 Ответить
Что-то не логично, типа 12 и 14 августа фанаты эти лозунги уже кричать не будут...
07.08.2020 22:52 Ответить
"Жыве Беларусь!" - патриотический лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. В протоколах же этот лозунг называли "антигосударственным".

""Жыве Беларусь!"при Лукашенко = "Слава Украине" при Януковиче.
Всегда удивлялся абсурдности запрета таких лозунгов, это как ссать против ветра и пытаться логично аргументировать свой поступок.
07.08.2020 22:53 Ответить
это политика, у всех что-то табуируют, хотя со стороны может казаться глупостью. некоторые даже тиктоки запрещают.
08.08.2020 00:00 Ответить
"тикток"- это экономические санкции скорее. Тут другое...
08.08.2020 00:02 Ответить
голой политики вообще не существует, везде бабло, т.е. экономика в любых проявлениях.
08.08.2020 00:22 Ответить
В Хабаровске кричат ; Путлер ВОР и нашли Визитку Яроша...и Порошенко
07.08.2020 22:54 Ответить
Жыве Беларусь!
07.08.2020 22:55 Ответить
Надо перед каждым матчем кричать,пусть переносят дальше,на октябрь,декабрь....
07.08.2020 22:56 Ответить
СССр КГБист воосстановит...будете прокупать колбасу по 2-10 и жрать морскую капусту образца 1989 года....
07.08.2020 22:57 Ответить
Ну вообще террористы-экстремисты!
Ничего святого для людей нет.
Интересно, как это старому козлу Лукашенко, хватило ума признать антигосударственным такой лозунг...
07.08.2020 22:59 Ответить
Ну видимо, он спит и видит, чтобы она не жила.
07.08.2020 23:07 Ответить
чем дальше тем все как то скотовнее и скотовнее...
07.08.2020 23:00 Ответить
Стёб стёбом--но время иное пришло. Если правда фаны футбола в Белоруссии затянут стадионом про карлика---капец длинному!
07.08.2020 23:04 Ответить
Убрать Лукашенкео от власти для Путлера вопрос жизни и Смерти и КГБист пойдет на ВСЕ....
07.08.2020 23:05 Ответить
Вы не правы,путин будет поддерживать агл до последнего,но будет жать ,добиваясь союза.Кстати,п уже позвонил ему и выразил поддержку.
08.08.2020 07:35 Ответить
"Жыве Беларусь!"-дорогого стоит. На "короновирус" мир заплатил трл.баксов, а матчи в Беларусь не отменялись. А тут причина масштабней, значит ценность этих слов выше.
07.08.2020 23:32 Ответить
Эх, сделать бы IP адреса у комментаторов, сделал бы бота, автобана.
08.08.2020 00:02 Ответить
Путин Хэлло - зачёт.
Живе Беларусь - порожняк.
Ни о чём.
Внутривидовая борьба **************.
08.08.2020 00:12 Ответить
а "путин *****, ла-ла-ла-ла" - ще не пробували?
08.08.2020 01:02 Ответить
Дрыстомёт беларуской власти работает на полную катушку.
09.08.2020 08:17 Ответить
 
 