Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка вышлют в Одессу (обновлено)

Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, которых утром задержали в Минске, доставили в аэропорт Минска. Оттуда они будут высланы в Одессу.

Об этом Ирина Ромалийская сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам журналистки, ей и Гребенюку запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Иван Гребенюк отметил в Фейсбуке, что из Минска они должны вылететь в 23:40. "Единственный рейс, который был (в Украину. - Ред.) - это Одесса", - написал он.

Позднее Ромалийская добавила в Фейсбуке, что поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". "Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - написала она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси собщило, что знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.