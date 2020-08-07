РУС
Медицинские отходы из инфекционных отделений больниц нелегально вывозились на мусорные полигоны Киевщины, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители установили факт нелегального вывоза опасных медицинских отходов из инфекционных отделений больниц Киева на полигоны бытовых отходов в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Медицинские отходы из инфекционных отделений больниц нелегально вывозились на мусорные полигоны Киевщины, - прокуратура 01

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г. Киева, в том числе из инфекционных отделений.

Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.

Медицинские отходы из инфекционных отделений больниц нелегально вывозились на мусорные полигоны Киевщины, - прокуратура 02

Медицинские отходы из инфекционных отделений больниц нелегально вывозились на мусорные полигоны Киевщины, - прокуратура 03

Коммерческому директору компании сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Автор: 

+10
Интересно, медицинские отходы из хирургии туда же?
Или в мясной отдел супермаркета?
07.08.2020 23:15
+6
Это же сжигать нужно ! Они что с ума совсем сошли ?
07.08.2020 23:17
+5
Исчезают леса в Карпатах, Полесье выглядит так, как поля сражений Первой мировой войны, вдоль всех дорог можно найти груды строительного и бытового мусора...

Легкие деньги.
07.08.2020 23:35
Маски и так валяются уже где ни попадя....
07.08.2020 23:14
Интересно, медицинские отходы из хирургии туда же?
Или в мясной отдел супермаркета?
07.08.2020 23:15
В наближчу чебуречню чи шаурмятницю !!))
07.08.2020 23:36
08.08.2020 04:38
Это же сжигать нужно ! Они что с ума совсем сошли ?
07.08.2020 23:17
Нет, им просто "какая разница".
07.08.2020 23:30
Это вопрос к директору этой компании .Он несет за это ответственность .Если ему нет разницы то это уже его проблемы, а НЕ проблемы Президента , ООН , Господа Бога или еще кого то
08.08.2020 00:04
"Они что с ума совсем сошли"

Нет, они такими родились, прошивка в мозгу у них такая.
08.08.2020 07:43
дык коммерческий директор, наверное было коммерчески неэффективно что-то сжигать, а дешевле купить грузовик и куда-то выкинуть, все правильно... непонятно за что его сажать - у нас везде такие коммерческие директора, министры и депутаты.
07.08.2020 23:31
Завезти цей непотріб в квартиру цьому комерційному директору !!))
07.08.2020 23:40 Ответить
не нужно недооценивать коммерческих директоров - они тогда будут снимать квартиры на полгода (пока коммерческую фирму не переоформят) и туда все свозить. еще есть вариант что тупо купят кусок земли и туда все можно будет скидывать. хотя это уже уровень выше, дешевле таки арендовать самосвал и выкинуть все где-то в лесу ночью. вообще удивительно что тут до свалки довезли.
07.08.2020 23:52
МЕГАПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!
07.08.2020 23:35
Исчезают леса в Карпатах, Полесье выглядит так, как поля сражений Первой мировой войны, вдоль всех дорог можно найти груды строительного и бытового мусора...

Легкие деньги.
07.08.2020 23:35
всегда было легально, а сейчас почему нет?
07.08.2020 23:37
Легально утилизировать.
Выбросить на свалку - уголовное преступление.
07.08.2020 23:42
собрать всех хоть шо то, хоть раз сделал нелегально? - страна за решеткой...
в среднем на 5... - отбывайте.
07.08.2020 23:50
моя 5ка за мной.
07.08.2020 23:52
Это оправдывает совершение преступлений?
07.08.2020 23:52
нет - но ваша голосовашка + преступление же есть?
значит стране 5 как минимум быть в отстое....
08.08.2020 00:01
У нас страна свободная.
Каждый сам определяет за сколько продать свой голос.
Полная свобода.
08.08.2020 00:04
хто же спорит? - 5.
08.08.2020 00:09
Если крупно повезет, возможно меньше.
Если крупно не повезет, тогда все 10...
08.08.2020 00:11
Со6ласен, чувак-"эффективный менеджер". Все это-ерунда! Со времен СССР почти никто в Украине опасные отходы не утилизирует по правилам. Даже если захочет. Нет в Украине госполитики по этому поводу. Просто мест нет. Куда народ выбрасывает лампы дневного света?
07.08.2020 23:42
Раньше были специальные могильники, сейчас должны перерабатывать, ну а на практике, лампы содержащие ртуть можно с вероятностью 100% найти на любой легальной свалке.
Про нелегальные, я вообще молчу: там и ядерный реактор примут...
07.08.2020 23:48
Які нах..й могильніки , в траву лили хромангідрід , відходи з гальваніки!!!))
07.08.2020 23:54 Ответить
ну що тут зробиш, якщо панство плює на народ і не фінансує медицину.....звідки взяти кошти на утилізацію, коли хворих не має чим лікувати та і кому лікувати.....доуправлялось панство за 30 років.....
07.08.2020 23:46
Это "панство" фуру на свалку пригнало?
В любом лесу, мусор на каждом шагу валяется, это тоже "панство"?
07.08.2020 23:50
а панство тільки прибуток рахує....чи може створить підприємства по переробці сміття накінець, якщо всю економіку держави до своїх рук прибрало? чи може медсестра на зарплату у 4 тис. грн буде завод будувати?
07.08.2020 23:56
Я повторюсь: водила, который за пару монет согласился сплавить фуру с медицинскими отходами ответственности не несет?
Ему жрать нечего было, что он на криминал пошел?
Да элита у нас это д-мо собачье.
Но и большинство граждан такие же.
Охотно становятся соучастниками преступлений.
07.08.2020 23:59
1989 р. я працював в гальваніці!! Куда викидали відходи?? Правільно, виливали в травичку !!))
08.08.2020 00:00
А 50 років тому теж панство було ??))
07.08.2020 23:56
так ви ж ніби цивілізацію в Україну принесли після 1990, чи не так?
08.08.2020 00:01
Цивілізацію принесли... А в Україні "павловські"... Взяли тую "цивілізацію" і сраку нею витерли... А зараз сидять на форумі і триндять, як їм погано живеться...
08.08.2020 06:31
та не сперечаюсь....а чим хвастатись - боргами країни, високими цінами чи може корупцією?
08.08.2020 06:49
Розумієш, "Віамінчик", таку цікаву штуку: "Обсцикають ліфти і під"їзди "павловські"... Крадуть, "по мєлочі", "павловські"... Дають хабарі - "павловські"... Ходять на вибори "павловські"... А винувата влада... (Яку вибирають ті ж самі "павловські"...)...
08.08.2020 07:34
Мусорные полигоны это беда с которой нужно бороться. Это как мерило- на сколько Украина отстаёт от Запада. Время, когда за эту проблему возьмутся наступит всё равно-рано или поздно. Вопрос только когда? И можно будет подсчитать отставание. На мой взгляд, всерьёз, лет через 50. А сейчас,это просто засерание окружающей среды, что-то вроде человеку отключили воду и сломали унитаз, а он не нашёл ничего лучше, чем с#рать просто в уголке комнаты.
07.08.2020 23:48
спершу вакцина и якась мо лечуха вид циеи хвороби,
а вже писля рыжий голос на "на дети в школу!"......
вже тоди мо и буде розсматрюватися "перевиборнуть идиота" ....
на цью секунду - ни.
08.08.2020 01:30
Наши люди на 90% никогда не будут готовы жить по законам и правилам здравого ума и приличия. Это настолько глубоко засело в мозгу что даже наверное передается по генам.
08.08.2020 03:00
явно этому "комдиректору" на сжигание были выделены деньги...и которые успешно видимо присвоены...
08.08.2020 06:55
Фонд бородьби з ковидлою пішов на "ямковий ремонт " приватних маєтностей зелених тирунів, а відходи з інфекційних лікарень пішли працювати в маси.
08.08.2020 07:23
пля - ну и что?..
Если коронавирус то распространяется только воздушно-капельным на расстояние метнр с лишним при громком разговоре.

******* ****** своим коронабесием.

Органы которые должны обеспечивать жизнедеятельность занимаются исключительно тем что гадят людям...
08.08.2020 07:42
Порвут птички-зверьки упаковку, высохнет зараза, разнесет ее ветер и ....
Степанов-Ляшко (и Ляшко-Степанов) бодро отрапортуют нам о начале "второй" волны макароновируса в Украине.
"Наша песня хороша, заводи с начала"
Зайчики, они такие зайчики.
Санэпид - нет, не слышали.
Проверить обстановку на местах в лечебных учереждениях - нет, а зачем?

И во всем мире так.
Потому как к власти кукловоды привели таких вот 'зайчиков".
08.08.2020 07:46
а - ну да - я не сообразил - зе-падлюкам для дерибана и уничтожения Украины нужно держать быдло в стойле коронабесием...
08.08.2020 08:03
Да-да, чтобы вообще никогда "самоизоляция" не заканчивалась, а их кореши все ассеты скупили по-дешевке (как Бенечка скупил небоскребы в США, да вот беда - Бенечке отдать придется).
09.08.2020 07:19
"Ой, плохо мне, лягушонок Вася", - сказал медвеженок в старом анекдоте, "размазывая" лягушонка Васю по груди.

Вот так и мне, как тому медвеженку.
Пандемия, говорите?
Да ну, правда что ли?
08.08.2020 07:42
 
 