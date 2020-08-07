Медицинские отходы из инфекционных отделений больниц нелегально вывозились на мусорные полигоны Киевщины, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители установили факт нелегального вывоза опасных медицинских отходов из инфекционных отделений больниц Киева на полигоны бытовых отходов в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г. Киева, в том числе из инфекционных отделений.
Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.
Коммерческому директору компании сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или в мясной отдел супермаркета?
https://youtu.be/6Z2pBSBcCzg?t=104 Deeds Of Flesh (США) - Carnivorous Ways
Дідуган, хворий на голову
Вживає в їжу юних дівчат
Серійний вбивця
Приносить їх до
Своєї живодерні
Щоб розрізати на м'ясо
І влаштувати бенкет
На їхніх рештках
Хижі шляхи
Ніжне молоде м'ясо втамувало його голод
Приготування їжі з усього трупного
Хижі шляхи
Він їсть їхнє м'ясо повільно
Він їсть їхнє м'ясо повільно
Її м'ясо
Смакує чудово
Все тіло
Аж до її маленької дупки
Свіжування частин тіла
Вибір апетитних частин
Їсть юних дівчат
Серійний вбивця
Приносить людські шматки
Додому
Він завжди голодний...
Весь бенкет тривав дев'ять днів
Дід чавкотів у м'ясогризнім екстазі
Сирі печінки - його улюблена страва...
Неліквідні тельбухи були викинуті на смітник.
https://youtu.be/Bda1hvj52q0?t=1320 Splattered Cadaver - Human Stew
Нет, они такими родились, прошивка в мозгу у них такая.
Легкие деньги.
Выбросить на свалку - уголовное преступление.
в среднем на 5... - отбывайте.
значит стране 5 как минимум быть в отстое....
Каждый сам определяет за сколько продать свой голос.
Полная свобода.
Если крупно не повезет, тогда все 10...
Про нелегальные, я вообще молчу: там и ядерный реактор примут...
В любом лесу, мусор на каждом шагу валяется, это тоже "панство"?
Ему жрать нечего было, что он на криминал пошел?
Да элита у нас это д-мо собачье.
Но и большинство граждан такие же.
Охотно становятся соучастниками преступлений.
а вже писля рыжий голос на "на дети в школу!"......
вже тоди мо и буде розсматрюватися "перевиборнуть идиота" ....
на цью секунду - ни.
Если коронавирус то распространяется только воздушно-капельным на расстояние метнр с лишним при громком разговоре.
******* ****** своим коронабесием.
Органы которые должны обеспечивать жизнедеятельность занимаются исключительно тем что гадят людям...
Степанов-Ляшко (и Ляшко-Степанов) бодро отрапортуют нам о начале "второй" волны макароновируса в Украине.
"Наша песня хороша, заводи с начала"
Зайчики, они такие зайчики.
Санэпид - нет, не слышали.
Проверить обстановку на местах в лечебных учереждениях - нет, а зачем?
И во всем мире так.
Потому как к власти кукловоды привели таких вот 'зайчиков".
Вот так и мне, как тому медвеженку.
Пандемия, говорите?
Да ну, правда что ли?