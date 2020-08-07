Медицинские отходы из инфекционных отделений больниц нелегально вывозились на мусорные полигоны Киевщины, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители установили факт нелегального вывоза опасных медицинских отходов из инфекционных отделений больниц Киева на полигоны бытовых отходов в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г. Киева, в том числе из инфекционных отделений.

Правоохранителями задокументирован факт вывоза указанных отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области.

Коммерческому директору компании сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

