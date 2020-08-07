РУС
Замглавы гильдии продюсеров РФ Глухов погиб, сорвавшись со скалы в оккупированном Крыму

Мужчина приехал в Крым выступить на форуме "Таврида", пытался сфотографироваться на фоне красивого пейзажа, не удержался и упал с края скалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Виктор Глухов шел по туристическому маршруту "Тропа Голицына". Он остановился, чтобы сфотографироваться на краю скалы, но не удержался, упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию о гибели Глухова подтвердил глава оккупационной администрации Судака Игорь Степиков.

"Ориентировочно два часа назад в районе мыса Капчик с юго-западной стороны сорвался мужчина – Виктор Глухов. Сейчас проводятся следственные мероприятия Следственным комитетом. "Крым-Спас" доставал тело мужчины с обрыва, куда он упал", – сообщил он.

В Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на форуме "Таврида".

Топ комментарии
+92
Если бы он не упал, то его бы столкнули солдаты НАТО.
показать весь комментарий
07.08.2020 23:39 Ответить
+48
Це був його найкращий виступ.
показать весь комментарий
07.08.2020 23:41 Ответить
+44
боком виліз Крим москалику
показать весь комментарий
07.08.2020 23:39 Ответить
Страница 2 из 2
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть....
показать весь комментарий
08.08.2020 08:31 Ответить
На его месте должны были быть ***** и его кум.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:31 Ответить
"Віктор Глухов ішов по туристичному маршруту "Стежка Голіцина": "Раздайте патроны, поручик Голицын,.." - а-а-а, уже не надо "Корнет Оболенский, налейте вина…".
показать весь комментарий
08.08.2020 08:32 Ответить
минус один кацапский оккупант. его убил Крым.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:43 Ответить
Ибо ннх@й шастать!!)))
показать весь комментарий
08.08.2020 09:11 Ответить
Та дістало вже всіх це каміння))!!
показать весь комментарий
08.08.2020 09:21 Ответить
от, що не кажіть, а хороша у цього голіцина тропа!
показать весь комментарий
08.08.2020 09:41 Ответить
Ну так за сюжетом пісні поручик Голіцин - білоемігрант, що покидає вітчизну... Але, мабуть, стежку залишив у порядку помсти (а після смерті поручика та корнета їхні парфуми повернулися до Крима і зробили стежку ще паранормальнішою).
показать весь комментарий
09.08.2020 05:24 Ответить
Насмешка судьбы.. Хотели камни с неба.. а получилось с камня в ямку... (2 на 1)
показать весь комментарий
08.08.2020 09:46 Ответить
Та і йух з ним!
показать весь комментарий
08.08.2020 10:53 Ответить
Собаке - собачья смерть !
показать весь комментарий
08.08.2020 10:57 Ответить
Гімно своє розмазало по наших горах. Кацапська гидота.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:02 Ответить
Янелох вже висловив глибооооокі співчуття колезі?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:22 Ответить
Давненько что-то в Свиностане ничего хорошего не происходило(( ТЦ не горел, самолет не падал, кораблик с вояками не опрокидывался...а пора бы уже!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 11:27 Ответить
Карма...
показать весь комментарий
08.08.2020 11:39 Ответить
нех шастать.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:52 Ответить
Нех..й шастать.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:10 Ответить
Рождьонний ползать лєтать нє сможет .
показать весь комментарий
08.08.2020 12:24 Ответить
Может. Но только один раз.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:02 Ответить
Власне, це й довів отой одічалий.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:14 Ответить
"Якщо каміння не летить на уруса - урус летить на каміння"
(кримськотатарське прислів'я)
показать весь комментарий
09.08.2020 18:41 Ответить
Педалик же тебе говорил - НеХай шастать !
показать весь комментарий
08.08.2020 15:02 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 15:54 Ответить
Немного не по теме. Прикиньте, до чего дошли эти фашисты? Сегодня один турист рассказал. Сам родом из Крыма, живёт на западе. Поехал на родину на бляхе. Так они его не хотели впускать... потому что... гражданам России запрещено на них ездить. Хотя у него украинский паспорт. Но с крымской пропиской.

Что у них в голове?
показать весь комментарий
08.08.2020 22:24 Ответить
Новый Свет для кацапа стал потусторонним.
показать весь комментарий
09.08.2020 02:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 