Замглавы гильдии продюсеров РФ Глухов погиб, сорвавшись со скалы в оккупированном Крыму

Мужчина приехал в Крым выступить на форуме "Таврида", пытался сфотографироваться на фоне красивого пейзажа, не удержался и упал с края скалы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Виктор Глухов шел по туристическому маршруту "Тропа Голицына". Он остановился, чтобы сфотографироваться на краю скалы, но не удержался, упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию о гибели Глухова подтвердил глава оккупационной администрации Судака Игорь Степиков.

"Ориентировочно два часа назад в районе мыса Капчик с юго-западной стороны сорвался мужчина – Виктор Глухов. Сейчас проводятся следственные мероприятия Следственным комитетом. "Крым-Спас" доставал тело мужчины с обрыва, куда он упал", – сообщил он.

В Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на форуме "Таврида".