Новости
В годовщину российской агрессии против Грузии представительства Киева и Тбилиси в ООН выступили с совместным заявлением

В пятницу, 7 августа, в 12-ю годовщину вооруженной агрессии России, постоянные представительства Украины и Грузии при ООН сделали совместное заявление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

В заявлении говорится, что Российская Федерация должна прекратить агрессию, вывести свои войска с оккупированных грузинских территорий и предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

"Украина как никто другой понимает боль грузин из-за войны и оккупацию части их территории. "Бордеризация", нарушения прав человека, задержания и похищения граждан, блокирование гуманитарного доступа, дестабилизация ситуации безопасности. Такую реальность сейчас проживают Абхазия и Цхинвальский регион / Южная Осетия в условиях российской оккупации ", - отметил Николенко.

По его словам, Грузия борется политико-дипломатическими методами за Абхазию и Цхинвальский регион, а Украина - за Крым и Донбасс.

Топ комментарии
+3
рф- фашистское государство, страна-агрессор и оккупант
- согласно Закону Украины от 20.02.2018 г.
07.08.2020 23:44 Ответить
+3
08.08.2020 08:09 Ответить
+2
"Україна як ніхто інший розуміє біль грузин через війну та окупацію частини їхньої території" , кроме Зебилов.
08.08.2020 03:18 Ответить
Зараз проти Ніколенко відкриють кримінальну справу.
07.08.2020 23:42 Ответить
Не думаю что это удачная идея, события в Грузии-2008 и Украине-2014 принципиально отличаются.
07.08.2020 23:43 Ответить
А результат цих подій у вигладі пуйлостанівської окупації чимось відрізняється?
08.08.2020 01:57 Ответить
Автор цих подій один.
08.08.2020 06:08 Ответить
А в чём же принципиальная разница ? Одинаково напало пуйло и оккупировало территории суверенного государства.
08.08.2020 09:39 Ответить
Тбилиси не контролировал Абхазию и Южную Осетию с развала Совка, когда ещё ***** чемоданы таскал за Собчаком. В 2008-м у них не было никакой революции, президент никуда не сбегал, а наоборот решил вернуть мятежные провинции военной операцией. И только после этого вошли кацапские войска. У нас ситуация совершенно противоположная.
08.08.2020 12:22 Ответить
Недофашистское...
08.08.2020 09:40 Ответить
Вчера была очередная годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Послезавтра- Нагасаки. Если бы следующими (в 1945 г.) были Москва и Питер- агрессии против Грузии и Украины не было бы в 21-м веке в принципе. Я понимаю, что История не терпит сослагательных наклонений, но всё надо делать ВОВРЕМЯ.
ВРЕМЯ пришло 10 лет назад. Нельзя терять ВРЕМЯ.
07.08.2020 23:51 Ответить
ты дурное, если бы в 1945-м атомные бомбы прилетели и на СССР, то они бы упали и на Киев - т.к. это был третий по значимости город в СССР, после Москвы и Ленинграда.
08.08.2020 12:28 Ответить
Ты тупое, продолжай смоктать у своего Ху#ла.
08.08.2020 12:45 Ответить
О массовой стерилизации путиненышый..
08.08.2020 03:19 Ответить
Грузия борется политико-дипломатическими методами за Цхинвал ибо военные действия окончились крахом...
08.08.2020 05:27 Ответить
Спочатку видайте Грузії гризлюка-наркомана, а потім вже і виступайте.
08.08.2020 06:07 Ответить
08.08.2020 08:09 Ответить
Если бы пуйло было наказано за агрессию против Грузии в 2008-м году, и тогда ввели бы санкции, то и в Украину в 2014-м оно бы не полезло !
08.08.2020 09:38 Ответить
 
 