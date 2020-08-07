В годовщину российской агрессии против Грузии представительства Киева и Тбилиси в ООН выступили с совместным заявлением
В пятницу, 7 августа, в 12-ю годовщину вооруженной агрессии России, постоянные представительства Украины и Грузии при ООН сделали совместное заявление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
В заявлении говорится, что Российская Федерация должна прекратить агрессию, вывести свои войска с оккупированных грузинских территорий и предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.
"Украина как никто другой понимает боль грузин из-за войны и оккупацию части их территории. "Бордеризация", нарушения прав человека, задержания и похищения граждан, блокирование гуманитарного доступа, дестабилизация ситуации безопасности. Такую реальность сейчас проживают Абхазия и Цхинвальский регион / Южная Осетия в условиях российской оккупации ", - отметил Николенко.
По его словам, Грузия борется политико-дипломатическими методами за Абхазию и Цхинвальский регион, а Украина - за Крым и Донбасс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- согласно Закону Украины от 20.02.2018 г.
ВРЕМЯ пришло 10 лет назад. Нельзя терять ВРЕМЯ.