РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4196 посетителей онлайн
Новости
2 300 15

Глава контрразведки США Эванина заявляет о возможных попытках России, Китая и Ирана повлиять на выборы

Глава контрразведки США Эванина заявляет о возможных попытках России, Китая и Ирана повлиять на выборы

Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на исход президентских выборов в США, заявил в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы главным образом обеспокоены нынешней и возможной деятельностью Китая, России и Ирана", - говорится в заявлении Эванины.

Он сообщил, что, по оценкам контрразведки, "Россия использует ряд мер, чтобы прежде всего очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом".

В заявлении отмечается, что в то же время "некоторые лица, связанные с Кремлем, стремятся повысить (рейтинг - ИФ) кандидатуры Трампа в социальных сетях и на российском телевидении".

Китай, согласно заявлению главы контрразведки, "расширяет усилия по оказанию влияния перед ноябрем 2020 года" и "предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил в выборах".

Иран, по мнению Эванины, пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года". Он подчеркнул, что усилия Ирана "сосредоточатся на оказании влияния онлайн путем распространения дезинформации в социальных сетях".

"Вышеупомянутые оценки разведки представляют собой самую свежую, точную и объективную информацию об угрозах выборам, которую разведывательное сообщество может предоставить открыто в настоящее время", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США выявили еще три российских сайта, распространяющих дезинформацию о коронавирусе, - AP

Автор: 

выборы (24786) США (27941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
США молодцы, наносят удары на опережение!
показать весь комментарий
08.08.2020 00:46 Ответить
+1
а потім добре було б, щоб вони одне одному повидряпували очі, доводячи, що Трамп їх
показать весь комментарий
08.08.2020 00:48 Ответить
+1
А не надо было говну с этих стран гражданство давать. Вам негров мало?
показать весь комментарий
08.08.2020 00:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И тут америкосам не повезло ! Как им теперь попытаться повлиять на выборы - в росии, китае, иране - ведь там их ***** ваще нет !!
показать весь комментарий
08.08.2020 00:46 Ответить
США молодцы, наносят удары на опережение!
показать весь комментарий
08.08.2020 00:46 Ответить
а потім добре було б, щоб вони одне одному повидряпували очі, доводячи, що Трамп їх
показать весь комментарий
08.08.2020 00:48 Ответить
ще повидряпують, правда Ірану з США не тягатись, але США, Китай та Росія ще зчепляться між собою...
показать весь комментарий
08.08.2020 00:57 Ответить
А не надо было говну с этих стран гражданство давать. Вам негров мало?
показать весь комментарий
08.08.2020 00:48 Ответить
Не надо было обязьянам- парашникам компьютер показывать в девяностых годах !!!
показать весь комментарий
08.08.2020 01:02 Ответить
Иран, по мнению Эванины, пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года".

А точно там нужна запятая? Когда Иран пытается подорвать "дем.институты , президента Трампа..."- слово "подорвать" воспринимается как-то буквально.
А вообще из статьи следует(в отличии от заголовка), что только россия и топит за Трампа.
показать весь комментарий
08.08.2020 01:14 Ответить
Впечатление что он жалуется. Где ответные меры по отношению к этим пакостникам?
показать весь комментарий
08.08.2020 01:17 Ответить
тока Глава контрразведки США, при рыжем, может заявлять о "возможых попытках"....
о де болото надо сушить....
показать весь комментарий
08.08.2020 01:49 Ответить
Боюсь представить жесткость заявлений со стороны американского правительства. После того как они нашли бесспорные доказательства вмешательства России практически во все сферы деятельности США, наверное поствят Путину на вид. А может даже впишут в его досье выговор. То то будет смеятся молоденький лейтенант ФСБ смотря на Доника в прорезь прицела.
показать весь комментарий
08.08.2020 02:08 Ответить
Вчора гуляв в паркові і побачив одного "місцевого інтелектуала" в t-shirt з надписом "Трампа у відставку !" Замість літери "E" в цьому надписові красувався совіцький серп-і-молот. Отакі ідіоти голосуватимуть за байдена. Мабуть цей корисний ідіот теж працює на росію.
показать весь комментарий
08.08.2020 04:03 Ответить
Тупорылый селюк из пенсильванской деревни ... Ты глава контрразведки, - разоблачи, пресеки, предоставь факты, передай дела в суд... Нет же - он буде ограничиваться громкими заявлениями о "возможных попытках"... Пипл хавает...
показать весь комментарий
08.08.2020 05:03 Ответить
Старі піндоські "мантри" про головне.
показать весь комментарий
08.08.2020 06:20 Ответить
Байден наш президент. И Трамп тоже наш президент. Бедные Американцы. Напоминают позднее политбюро, времён Андропова, Черненко. После них придёт молодой Горбачев и начнёт перестройку.
показать весь комментарий
08.08.2020 07:56 Ответить
В цьому світі завжди хтось хоче з'їсти слабака. Тому коли країна зникає з лиця політичної карти світу, як СРСР, це косяк її еліт, її влади і її тупого населення. Всі спецслужби повинні пхати носа для відстоювання національних інтересів їх країн. Не пхають носа тільки такі держави, які не мають, ні клепки, ні ресурсів, ні спецуслужб, які є об'єктами зовнішнього управління. Їх, правда, заставляють брати на себе косяки інших.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:32 Ответить
 
 