Глава контрразведки США Эванина заявляет о возможных попытках России, Китая и Ирана повлиять на выборы
Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на исход президентских выборов в США, заявил в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы главным образом обеспокоены нынешней и возможной деятельностью Китая, России и Ирана", - говорится в заявлении Эванины.
Он сообщил, что, по оценкам контрразведки, "Россия использует ряд мер, чтобы прежде всего очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом".
В заявлении отмечается, что в то же время "некоторые лица, связанные с Кремлем, стремятся повысить (рейтинг - ИФ) кандидатуры Трампа в социальных сетях и на российском телевидении".
Китай, согласно заявлению главы контрразведки, "расширяет усилия по оказанию влияния перед ноябрем 2020 года" и "предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил в выборах".
Иран, по мнению Эванины, пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года". Он подчеркнул, что усилия Ирана "сосредоточатся на оказании влияния онлайн путем распространения дезинформации в социальных сетях".
"Вышеупомянутые оценки разведки представляют собой самую свежую, точную и объективную информацию об угрозах выборам, которую разведывательное сообщество может предоставить открыто в настоящее время", - отмечается в заявлении.
А точно там нужна запятая? Когда Иран пытается подорвать "дем.институты , президента Трампа..."- слово "подорвать" воспринимается как-то буквально.
А вообще из статьи следует(в отличии от заголовка), что только россия и топит за Трампа.
о де болото надо сушить....