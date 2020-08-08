Глава контрразведки США Эванина заявляет о возможных попытках России, Китая и Ирана повлиять на выборы

Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на исход президентских выборов в США, заявил в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы главным образом обеспокоены нынешней и возможной деятельностью Китая, России и Ирана", - говорится в заявлении Эванины.

Он сообщил, что, по оценкам контрразведки, "Россия использует ряд мер, чтобы прежде всего очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом".

В заявлении отмечается, что в то же время "некоторые лица, связанные с Кремлем, стремятся повысить (рейтинг - ИФ) кандидатуры Трампа в социальных сетях и на российском телевидении".

Китай, согласно заявлению главы контрразведки, "расширяет усилия по оказанию влияния перед ноябрем 2020 года" и "предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил в выборах".

Иран, по мнению Эванины, пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года". Он подчеркнул, что усилия Ирана "сосредоточатся на оказании влияния онлайн путем распространения дезинформации в социальных сетях".

"Вышеупомянутые оценки разведки представляют собой самую свежую, точную и объективную информацию об угрозах выборам, которую разведывательное сообщество может предоставить открыто в настоящее время", - отмечается в заявлении.

