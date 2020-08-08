РУС
Расследование преступлений на Майдане
10 260 128

Экс-начальник милиции Киева Мазан, разгонявший Майдан в 2014 году, получил гражданство РФ

Российская Федерация предоставила гражданство бывшему и. о. начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерию Мазану, подозреваемому в разгоне Майдана. На сегодня он скрывается в России и в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст судебного определения.

В июле текущего года "майдановское" управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший начальник киевской милиции подозревается в причастности к разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года и гибели 48 митингующих.

С марта 2015 года он находится в розыске, 1 апреля 2020 года объявлен также в международный розыск. По данным правоохранителей, Мазан скрывается в России и в оккупированном Крыму.

Генеральная прокуратура Украины 11 мая 2017 года направила запрос в Россию с просьбой задержать и арестовать экс-начальника киевской милиции.

"Однако Генеральной прокуратурой Российской Федерации в удовлетворении указанного ходатайства отказано, поскольку подозреваемый получил гражданство Российской Федерации", - говорится в определении суда.

Печерский суд заочно избрал Мазану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Топ комментарии
+32
поспешил чувак. глядишь через месяцок ему бы место вазелин нашел в Киеве хлебное
08.08.2020 01:20 Ответить
+22
а мог бы зеко манду вступить, там таких любят
08.08.2020 01:18 Ответить
+21
конечно все. особенно беркутовцы которых твой избранник обменял в последний раз.
ты сможешь перечислить кого же петя выпустил из тюрьмы и они на рашку сбежали? я знаю одного, который сбежал из-под домашнего ареста в ходе следствия.
08.08.2020 01:59 Ответить
Страница 2 из 2
Ви підтвердили мої слова про вказівки зеприхильникам.
08.08.2020 03:09 Ответить
Зеприхильники - использованный материал, никому неинтересный уже в своей агонии.. а вот однотуровых вылечить - скажи, что это не радость для Нашего Государства..
08.08.2020 03:15 Ответить
Не погоджуюся, бо ви ще як зеприхильник принесете багато лайна Україні.
08.08.2020 03:18 Ответить
Послушай полувменяемый друг, ты лучше других знаешь, для меня - вовочка, такое же ругательное как и петичка.. не коси под аленя, это у них в крови под дурачка смахивать.. выбор УКРАИНЫ - это или Юля, или Гриценко.. вменяемый выбор.. и скажи что я не прав..
08.08.2020 03:26 Ответить
Добре, скажу, що ви не правий і на цьому закінчимо розмову.
08.08.2020 03:27 Ответить
Забанишь?? Послушай, я десятилетиями тут, правильней - в нэте, лечу таких не совсем пропавших людей.. сходи к бабке, пусть она тебя яйцами выкатает от этого петишизма, если ты говорить не можешь, вернее слушать - людей которые знают и понимают не хуже тебя...
08.08.2020 03:33 Ответить
Главное чтобы касапы не забыли лишнюю хромосомку ему впаять..
08.08.2020 03:02 Ответить
Всё началось с Богдана Хмегьницкого.
08.08.2020 03:49 Ответить
"Разгонявший Майдан"... Все высокопоставленные силовики Януковича причастны к разгону Майдана. Люди на больших зарплатах... Исполняли приказы... Этот самый Мазан, останься он у власти при Порохе, с таким же рвением разгонял бы всевозможные антимайданные мероприятия и слыл бы на "Цензоре" суперпатриотом... Ничего личного... Служба....
08.08.2020 04:48 Ответить
А какая по Вашему должна быть служба . Кто больше заплатит, или по политическим предпочтениям.
08.08.2020 08:13 Ответить
так мериканци ту украиньску ***** выбралы? - чи вы ?
08.08.2020 04:51 Ответить
Экс-начальник милиции Киева Мазан, разгонявший Майдан в 2014 году, получил гражданство РФ - Цензор.НЕТ 6155
08.08.2020 06:21 Ответить
татароф обзавідовался)))
08.08.2020 06:50 Ответить
Незабаром вибори - кінець епохі зєвлади.
08.08.2020 07:11 Ответить
июле текущего года "майдановское" управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.Источник: https://censor.net/n3212603..."

Кричу: В июле, текущего года, Карл!!! Спрашиваю: Не поторопились!? Предлагаю: Подождали бы еще лет 15, а там - по сценарию Хаджи Насреддина! У кого-то еще есть вопросы по "новым лицам", "реваншизму"!?
08.08.2020 07:27 Ответить
У Сивохи, Разумкова и самого харанта часом не завалялся кацапский аусвайс. Толкуют что у их патрона Бени целых три
Экс-начальник милиции Киева Мазан, разгонявший Майдан в 2014 году, получил гражданство РФ - Цензор.НЕТ 4858
08.08.2020 08:10 Ответить
Буде нагайкою лупити по спинам путінських холопів.
08.08.2020 09:20 Ответить
Украине нужен закон по ликвидации врагов Украины за бугром. Давай требовать такой закон от зе, украинцы!
08.08.2020 09:46 Ответить
да хрен что потребуешь от клоуна-пианиста.
08.08.2020 23:27 Ответить
Мордор любому орку готов паспорт дать
08.08.2020 10:30 Ответить
Поспешил, мог бы работать в ОП Украины. Впрочем, российское гражданство - не помеха.
08.08.2020 11:37 Ответить
Кагарлик наша світова академія для московських кадрів поліції.
08.08.2020 12:21 Ответить
дайте мені шось потужне та з гарною лінзою...
08.08.2020 16:34 Ответить
Мент, он и есть мент-предатель. А сколько таких ещё в власти?
09.08.2020 08:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 