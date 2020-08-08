Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка
Россия использовала бывшего регионала, а ныне внефракционного народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.
В целом заявление посвящена подробностям деятельности противников США по выборам в стране, которые состоятся осенью этого года.
По его словам, нынешние действия России "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, "за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России".
В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача". По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача — "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", отметил Эванина.
В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить.
"Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — заявил глава американской контрразведки.
Якщо дійсно є таке втручання, то вжийте дієвих заходів і не скигліть як якісь чмошники.
Так что, кацапы хозяева кабинета президента Украины и всех гостайн страны?
Фантазер ты, любящий подсматривать в замочную скважину.
И организаторы таких записей сами президенты. А вот как такие секретные записи попали в руки спецслужб другого государства - вопрос.
А может и не попадали? Просто кто-то из тех, кто имел доступ к записям, решил заработать и продал эти записи своим же, желающим утопить Порошенко?
І так, я в цій ситуації не вірю ні Пєті, ні Зєлі з Деркачем, а вірю американським незалежним ЗМІ!
Т.е. Байден не отрицает подлинность плёнок, а говорит, что они опубликованы только "нужными" и выгодными для "кого-то" кусками, а не весь разговор, который имел место быть.
От навіть гугль-транслейт каже: edit - монтувати, редагувати.
Я до всіх плівок ставлюся з підозрінням, поки немає данних експертизи чи іншого підтвердження їх достовірності. І тут пофіг уже на прізвища тих, хто на плівках - чи це Пєтя і Байден, Зе з Трампом чи Кучма з Литвином...
Але той факт, що уже республіканці навіть не приділяють уваги цим плівкам, а у всіх ЗМІ США пишуть, що Деркач pro-Russian депутат і son of KGB general і це показово...
І да, чо ти такий неграмотний - ком немає, грамотичні помилки. Що за утворення в тебе? Челябінське ПТУ?))
Так яке утворення?))
І які в мене помилки?)
Українець би давно побачив, що його намагаються підловити, а ти попався!
Чао, кацапчику))) У спам!
садится за стол переговоров с ихтамнетной тойстороной - а не порабы воткнуть затычку лет
эдак на 5 а то и на 10 и - пусть тонут в своём дерьме как камбоджа во времена красных кхме-
ров https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
а мені тут закидають "кто с табой нісагласєн, тот мацковскій агєнт!
так! і інакше не буде! бо ніколи мені розбиратись, хто мацковський, а хто тупий підгавкувач
https://replyua.net/politika/218359-zhurnalist-teper-kogda-kakoe-to-chudovische-napishet-vam-obnimayu-zhmu-ruku-smelo-sprashivayte-skolko-emu-platit-kreml.html
Ибо, если он промолчит, то становится соучастником преступления.
П.С.
деркач имеет отношение к КГБ ? мне больше ничего не нужно пояснять.
Но, есть важное но. вот только кто будет следить за тем, чтобы с помощью такого закона давили бы именно врагов Украины, ведь суддейский корпус Украины находится на довольствии Путлера, трудно среди этих коррупционеров найти хоть одного патриота страны, а СБУ сейчас напичкана ставленниками зебилов, в которых я тоже патриотов Украины разглядеть никак не могу, так что по такому закону, если бы его приняли, скорее всего прессочвали бы защитников безопасности Украины.
Нужно менять власть, люстрировать суддей, и опять менять кадровый состав СБУ, впрочем службе не привыкать, ее уже несколько раз перетряхивали, с тех пор, когда развалилась рашенская недоимперия.
https://edition.cnn.com/2020/08/07/politics/donald-trump-press-briefing-democrats-cheating-election-fact-check/index.html
"The Democrats are cheating on the election. Because that's exactly what they're doing. If you look at what they're doing even with these negotiations. That's an influence, and an unfair influence, on an election," he said.
Или это ОПа выдала врагу секретные пленки для монтажа, поэтому результатов расследования при зебилах мы не дождемся??