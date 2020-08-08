РУС
Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка

Россия использовала бывшего регионала, а ныне внефракционного народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.

В целом заявление посвящена подробностям деятельности противников США по выборам в стране, которые состоятся осенью этого года.

По его словам, нынешние действия России "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, "за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России".

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача". По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача — "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", отметил Эванина.

В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить.

"Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — заявил глава американской контрразведки.

Топ комментарии
+37
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/468575, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. По-перше, в інфі йдеться про інші "плівки Деркача" (оскільки сам Байден ще в 2016-му розповідав, як він вимагав поміняти генпрокурора; і, головне, пояснював, чому вимагав); по-друге, комісія конгресу США встановила, що Байден цією вимогою не переслідував менркантильної чи корупційної мети; по-третє, інфа говорить про те, що Деркач - консерва ФСБ, і оприлюдненні ним плівки є скомпільовані руками ФСБ.
показать весь комментарий
08.08.2020 03:25 Ответить
+26
опзж и слуга народа - это одно и то же
показать весь комментарий
08.08.2020 06:10 Ответить
+18
Вот эта паршивая семейка кгбистов Деркачей всю жизнь гадят Украине , А ЗНАЧИТ КАЖДОМУ УКРАИНЦУ
НЕ ПОРА ЛИ ПРОЯВИТЬ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ КГБИСТАМ СТУКАЧАМ И ДРУГОЙ ИМПЕРСКОЙ ШВАЛИ ПОКИНУТЬ УКРАИНУ И быть БЕЗ ПРААА ГОЛОСА
ПОВЕРЬТЕ, Украина очиститься
показать весь комментарий
08.08.2020 05:04 Ответить
Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка - Цензор.НЕТ 8557Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка - Цензор.НЕТ 715....
показать весь комментарий
08.08.2020 06:17 Ответить
Які вони кумедні та нікчемні, ці піндоси зі своїм скигленням про "втручання Росії у вибори".
Якщо дійсно є таке втручання, то вжийте дієвих заходів і не скигліть як якісь чмошники.
показать весь комментарий
08.08.2020 06:22 Ответить
почекайте-вони все роблять повільно але досконало...в грудні ми багато чого дізнаемося...
показать весь комментарий
08.08.2020 06:59 Ответить
Абидна, да?
показать весь комментарий
08.08.2020 07:08 Ответить
это расея заставила барыгу вилять обрезанным концом перед байденом и долаживать -усе выполнено и перевыполнено, шо ище изволите? предатель
показать весь комментарий
08.08.2020 06:54 Ответить
о какой троляка ольгинский вылез - "Александр Головатюк"
показать весь комментарий
08.08.2020 08:04 Ответить
я не в праве его судить,но каждый получит по его заслугам
показать весь комментарий
08.08.2020 23:13 Ответить
тепер пану Деркачу один шлях-в растов... "правдоруб" херов...
показать весь комментарий
08.08.2020 06:57 Ответить
Или в Гуантанамо.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:36 Ответить
Записи разговоров "на пленки" производились в личном кабинете президента Порошенко под грифом "Секретно", доступ к которым крайне ограничен, но эти пленки использовались росиянами.
Так что, кацапы хозяева кабинета президента Украины и всех гостайн страны?
показать весь комментарий
08.08.2020 07:03 Ответить
представляете что теперь "пишут" в личном кабинете Зеленского..?
показать весь комментарий
08.08.2020 07:23 Ответить
А чего ты считаешь, что мне это интересно?
Фантазер ты, любящий подсматривать в замочную скважину.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:22 Ответить
Депутат деркач-бумажка для кацапской ж@пы. А разве этим деркачаммураевымрабиновичам и прочей нечисти привыкать к этому?
показать весь комментарий
08.08.2020 07:06 Ответить
зесрань,ваша зеля в такой сраке,что ...смешны ваши писки тут в унисон с кацапьем))))а вас предупреждали ,что из за того оно обезумело и открыто легло под кацапье,в марной попытке посадить Пороха,зебобу просто изничтожат
показать весь комментарий
08.08.2020 08:00 Ответить
успокойтесь . . . шоколадного реально никто садить не собирается . . . за коррупцию не привлекают
показать весь комментарий
08.08.2020 12:01 Ответить
А если учесть, что ту коррупцию никто не может никак найти, то для альтернативно одаренных вообще печальная картина вырисовывается...
показать весь комментарий
08.08.2020 12:33 Ответить
. . . давайте вдумаемся в каждое слово . . . "в самой коррумпированной стране Европы не нашли коррупционеров" . . . это смешно и горько
показать весь комментарий
08.08.2020 13:01 Ответить
Писать разговоры президентов это обычная практика почти во всех странах мира.
И организаторы таких записей сами президенты. А вот как такие секретные записи попали в руки спецслужб другого государства - вопрос.
А может и не попадали? Просто кто-то из тех, кто имел доступ к записям, решил заработать и продал эти записи своим же, желающим утопить Порошенко?
показать весь комментарий
08.08.2020 08:23 Ответить
для начала надо установить подлинность и отсутствие монтажа...а пом исходя из содержания опубликованого надо или сажать порошенко и байдена или нагаждать... если плёнки подлинные то речь идёт о ПОЛНОЙ ПОТЕРИ СУВЕРЕНИТЕТА страны
показать весь комментарий
08.08.2020 09:09 Ответить
Американські ЗМІ всі пишуть, що плівки фейк і там від них резонансу ніякого, це у нас тут обговорюють...
І так, я в цій ситуації не вірю ні Пєті, ні Зєлі з Деркачем, а вірю американським незалежним ЗМІ!
показать весь комментарий
08.08.2020 10:03 Ответить
Записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена серьезно отредактированы. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс, передает The Washington Post 20 мая.
Т.е. Байден не отрицает подлинность плёнок, а говорит, что они опубликованы только "нужными" и выгодными для "кого-то" кусками, а не весь разговор, который имел место быть.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:38 Ответить
Там в оригіналі heavily edited, це ще також перекладається з англ, як "змонтовані"... Тобто там може бути не лише нарізка, але й монтаж...

От навіть гугль-транслейт каже: edit - монтувати, редагувати.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:44 Ответить
Там есть пояснение, что разговор нарезан так, чтобы складывалось определённое мнение у слушателя. Т.е. это говорит о "редакции" в смысле- именно нарезки из всего разговора, а не подделки голосов.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:48 Ответить
Так і нарізать красиво - це теж монтаж... От фраза: "Я йому кажу, невже ти дійсно вважаєш, що з путіним треба дружить". Вирізається "невже ти дійсно вважаєш" і що виходить?

Я до всіх плівок ставлюся з підозрінням, поки немає данних експертизи чи іншого підтвердження їх достовірності. І тут пофіг уже на прізвища тих, хто на плівках - чи це Пєтя і Байден, Зе з Трампом чи Кучма з Литвином...

Але той факт, що уже республіканці навіть не приділяють уваги цим плівкам, а у всіх ЗМІ США пишуть, що Деркач pro-Russian депутат і son of KGB general і це показово...
показать весь комментарий
08.08.2020 12:56 Ответить
Вопрос почему не проводят эту экспертизу? В США понятно и не проводят т.к. Байден и не отрицает, что это он на записях. А в Украине? Интересно не правда ли? Вон по записям судьи Вовк мигом провели, а тут тишина и мёртвые с косами стоят...
показать весь комментарий
08.08.2020 13:38 Ответить
Хай проводять, я теж за! Давно пора, але дивно, якщо у влади стільки кримінальних справ на Порошенка, то вони б, навпаки, мали б швидко провести експертизу...
показать весь комментарий
08.08.2020 16:33 Ответить
Дурню, на заборе слово х#й пишут.. Для начала, чтобы что-то утверждать нужно провести экспертизу... А так.. жёлтая пресса и в Африке будет жёлтая..
показать весь комментарий
08.08.2020 13:55 Ответить
Одразу видно москаля.... Не міряй американську пресу по своїх кацапських стандартах!
показать весь комментарий
08.08.2020 14:06 Ответить
Сразу видно упоротого порохобота. Экспертизу кто нибудь делал, скажи олень? Или опять бла-бла-бла..?
показать весь комментарий
08.08.2020 17:22 Ответить
Ну да, у москалів кожен українськомовний - одразу порохобот
І да, чо ти такий неграмотний - ком немає, грамотичні помилки. Що за утворення в тебе? Челябінське ПТУ?))
показать весь комментарий
08.08.2020 17:41 Ответить
Ты, учитель русского языка или перфекционист? Но как для учителя - слаб. А как перфекциониста - неряшлив. Свои лучше пересчитай "помилки", уникум) И да, ты ещё достаточно глуп. Где ты прочёл у меня, что "кожен українськомовний - одразу порообот"? И почему ты решил, что я "москаль"? Сам себе надумал? Или так сказали?
показать весь комментарий
08.08.2020 19:37 Ответить
Ти вирішив, що я порохобот (хоча я за Гриценка голосував ), я вирішив, що ти - москаль...
Так яке утворення?))
І які в мене помилки?)
показать весь комментарий
08.08.2020 19:46 Ответить
Два высших: техническое и экономическое. Нефтехимия, нефтепереработка - эти слова слышал когда-нибудь? И мой вопрос без ответа: ты учитель или перфекционист? Проверяешь на сайте наличие запятых в комментариях? Типа "проФФеСор") Больная тема? Подработка?
показать весь комментарий
08.08.2020 22:01 Ответить
Ну от, я ж казав, що ти москаль))) От і спалився красиво... Гугль-транслейт чи яндекс?))

Українець би давно побачив, що його намагаються підловити, а ти попався!

Чао, кацапчику))) У спам!
показать весь комментарий
08.08.2020 22:07 Ответить
Во втором туре наверное тоже за Грицика голосовал, чучело) Украинцы - 24%, все остальные - "москали". Да, ты реально тупой упоротый порохобот. Что и требовалось доказать.
показать весь комментарий
08.08.2020 22:42 Ответить
О, у кацапа почались страшні борошна сумління, але він досі так і не зрозумів, на чому проколовся... І всіх обзиває порохоботами)))) По твоїй логіці у нас підлога країни - порохоботи?
показать весь комментарий
08.08.2020 22:48 Ответить
"..але він досі так і не зрозумів, на чому проколовся.." - Шерлок Холмс тут отдыхает))) До слез))) Однозначно, что у меня нет сомнений, ты дядя - идиот! Не епи людям мозги, иди спи уже)
показать весь комментарий
08.08.2020 23:08 Ответить
А ти іди лікуй своє утворення - воно в тебе по ходу злоякісне і в голові, а не технічне))))))))))))
показать весь комментарий
08.08.2020 23:11 Ответить
Не утворення, а освiта.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:00 Ответить
Конкретно у цього кацапа - утворення, причому злоякісне і в голові (написав це вище)... Попався кацап на простенький гачок!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:28 Ответить
пора вже цьому путінському членососу на маЦквабад перебиратись
показать весь комментарий
08.08.2020 09:10 Ответить
многие оправдания"зе" слугой "честных" региональных деятелей и их назначения на наивысшие должности украинской власти,говорят о тех же рашистских назначениях для влияния на политику возврата Украины под влияние рашистское..
показать весь комментарий
08.08.2020 09:13 Ответить
а перед Буратиной - реинкарнацией кремлевских шестерок занимался его попередник . . . пример - Пинчук
показать весь комментарий
08.08.2020 11:59 Ответить
Эта фсб-шная мразь деркач подставляет Украину для *****, но почему у зе нет к этому кремлёвскому гандону вопросов?
показать весь комментарий
08.08.2020 09:43 Ответить
не думаю что есть вопросы из чьей бочки этот фикал но есть вопросы к тем кто ручкается и
садится за стол переговоров с ихтамнетной тойстороной - а не порабы воткнуть затычку лет
эдак на 5 а то и на 10 и - пусть тонут в своём дерьме как камбоджа во времена красных кхме-
ров https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
показать весь комментарий
08.08.2020 09:48 Ответить
скільки ж у нас гебешних гнид у владі!
а мені тут закидають "кто с табой нісагласєн, тот мацковскій агєнт!
так! і інакше не буде! бо ніколи мені розбиратись, хто мацковський, а хто тупий підгавкувач
показать весь комментарий
08.08.2020 10:01 Ответить
недобитый комуняцко рыговский Пидарок!!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 10:14 Ответить
Ще один кацапський зливний бачок до унітазу,тільки і всього...
показать весь комментарий
08.08.2020 10:34 Ответить
Не може бути. В Україні так вірять його "плівкам", розбирають на цитати, створюють меми. А тут таке. А воно звичайна фсб-шна гнида. Ну як же так?
показать весь комментарий
08.08.2020 10:58 Ответить
. . . про "фсб-шна гнида" никто не сомневается . . . НО . . . ведь пленки (с вылизывание Путляры) - не монтаж
показать весь комментарий
08.08.2020 11:56 Ответить
Та ви шо? "Плівки" з Байденом- монтаж, а з фуйом, ну прям, "оригінали". І у вас є експертні висновки? Чи, достатньо того, що вам так хочеться? Бо, без цього фсб-ного лайна, ви не розумний чувак, а звичайний лох, якого розвели на довірі?
показать весь комментарий
08.08.2020 12:41 Ответить
г-н Портников (известный п. . .-бот) - не ставит под сомнение запись . . . он лишь говорит - что именно так разговаривают политики (наверное забыл про Саакашвили - там просто разорвали дип.отношения) . . .
показать весь комментарий
08.08.2020 13:06 Ответить
Г-н Портніков, лише зазначив, що в цих плівкаах, навіть, якби вони були б справжніми, а не монтованими, немає крамоли. Та він не засвідчував їх оригінальність.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:45 Ответить
Журналист: теперь, когда какое-то чудовище напишет вам «Обнимаю. Жму руку» - смело спрашивайте, сколько ему платит Кремль?
https://replyua.net/politika/218359-zhurnalist-teper-kogda-kakoe-to-chudovische-napishet-vam-obnimayu-zhmu-ruku-smelo-sprashivayte-skolko-emu-platit-kreml.html
показать весь комментарий
08.08.2020 11:06 Ответить
. . . Путляру - он убедительнее приветствовал
показать весь комментарий
08.08.2020 11:54 Ответить
Вам скільки в очі не с.и, а ви про росу. Не зупиняйтесь. "Без лоха, жизнь плоха".
показать весь комментарий
08.08.2020 12:43 Ответить
цирк всего за год превратил страну в помойную яму, овцы хавают.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:46 Ответить
"цирк" продолжается последние 30 лет . . . а в Грузии - он завершился с приходом г-на Саакашвили во власть
показать весь комментарий
08.08.2020 11:51 Ответить
. . . конечно же, к личности Деркача (приближенного к Кучме) - отвращение . . . однако, интересно было узнать как шоколадный вылизывает Путляру . . . а за неделю перед этим возражал Верещук - что не поздравлял каспскую нечисть
показать весь комментарий
08.08.2020 11:49 Ответить
Пшел нах, кацап
показать весь комментарий
08.08.2020 12:27 Ответить
В принципе, кто виноват, тот кто совершил преступление или тот кто рассказал об этом преступлении?
Ибо, если он промолчит, то становится соучастником преступления.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:32 Ответить
наша "РАЗВЕДКА" не может даже сказать КТО за РОДИНУ, а кто за рашку!!! Какие вопросы и к кому?
показать весь комментарий
08.08.2020 13:10 Ответить
есть простое гигиеническое правило : "связан с КГБ ? - нахер"
П.С.
деркач имеет отношение к КГБ ? мне больше ничего не нужно пояснять.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:16 Ответить
Вот что сказал путиноид Дерипаска о победе Байдена на выборах президента США .https://regnum.ru/news/polit/3017284.html
показать весь комментарий
08.08.2020 13:21 Ответить
Ну понятно, что разглашение подобной информации вредит Байдену, как кандидату в президенты США, т.е. действительно можно сказать, что это вмешательство в выборы. Но для Украины же важно не это, а была ли достоверная та информация, но это почему-то не торопятся опровергать, все просто упали на мороз, по понятным причинам.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:53 Ответить
Випускникам кацапських і совєтський ВУЗів треба було покроково закривати допуск до держ.таемниць і можливість служити у спецурі України. Треба було витримати часовий лаг 20 років, а потім стар.спеців на пенсію.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:56 Ответить
Украине стоило бы принять закон на подобие Патриотического акта, который приняли США в 2001 году, чтобы службы национальной безопасности могли получить более эффективные инструменты для защиты национальной безопасности Украины.
Но, есть важное но. вот только кто будет следить за тем, чтобы с помощью такого закона давили бы именно врагов Украины, ведь суддейский корпус Украины находится на довольствии Путлера, трудно среди этих коррупционеров найти хоть одного патриота страны, а СБУ сейчас напичкана ставленниками зебилов, в которых я тоже патриотов Украины разглядеть никак не могу, так что по такому закону, если бы его приняли, скорее всего прессочвали бы защитников безопасности Украины.
Нужно менять власть, люстрировать суддей, и опять менять кадровый состав СБУ, впрочем службе не привыкать, ее уже несколько раз перетряхивали, с тех пор, когда развалилась рашенская недоимперия.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:03 Ответить
At his golf club, Trump nonsensically accuses Democrats of election 'cheating'.
https://edition.cnn.com/2020/08/07/politics/donald-trump-press-briefing-democrats-cheating-election-fact-check/index.html
"The Democrats are cheating on the election. Because that's exactly what they're doing. If you look at what they're doing even with these negotiations. That's an influence, and an unfair influence, on an election," he said.

Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, - американська контррозвідка - Цензор.НЕТ 184
показать весь комментарий
08.08.2020 15:51 Ответить
А другие, чем хуже: Ермак, Портнов, Медведчук?, Абидна прям.
показать весь комментарий
08.08.2020 16:25 Ответить
Деркач мур.о кгбистское
показать весь комментарий
08.08.2020 17:17 Ответить
Таки да, препятствование финансированию демократов коррупционными деньгами, высосанными из украинского народа, - это грубое вмешательство в американские выборы.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:19 Ответить
В тюрьму ********!
показать весь комментарий
08.08.2020 19:05 Ответить
Йде дуже жорстка боротьба за майбутьню владу і в українців вибір мізерний або Ж....лок-----або-- Порох,ВСЕ--без альтернативи!! І сьогодні йде жорстка боротьба,Порох майже два роки не керує,але і досі в усьому винен,а Зе--ну ВОНО і є ЗЕ!!! Тож любі УКРАЇНЦІ,або з Порохом в Європу,або з Медведчуком в СССР!!!! І тут буде все як на лодоні,кацапня і НАШІ ГНИДИ проголосують за Рабіновича і К.,а проукраїнські сили за Пороха,ну можливо злетить якась ЗІРКА-СПАСИТЕЛЬ,але я не вірю. Тож пора вже всім силам проукраїнським обєднуватись і йти одною шеренгою і ЗРОЗУМІТИ,ЩО ГОЛОСУЄШ НЕ ЗА ПОРОХА,А ЗА МАЙБУТЬНЕ ОНУКІВ,діти мабуть не доживуть.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:24 Ответить
Што значит использовала? Это его работа прямая! Так сказать, должностные обязанности генерала ФСБ! Он за это заплаты и премии нехилые получает уже лет 35!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:13 Ответить
Где расследование бакановым путей попадания пленок в руки фсбшного ублюдка деркача?Уже прошло несколько месяцев после первого вброса.

Или это ОПа выдала врагу секретные пленки для монтажа, поэтому результатов расследования при зебилах мы не дождемся??
показать весь комментарий
09.08.2020 01:21 Ответить
Деркач мог бы получить 10 миллионов и участие в программе по защите свидетелей.
показать весь комментарий
09.08.2020 22:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 