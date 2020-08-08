Россия использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США, - американская контрразведка

Россия использовала бывшего регионала, а ныне внефракционного народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.

В целом заявление посвящена подробностям деятельности противников США по выборам в стране, которые состоятся осенью этого года.

По его словам, нынешние действия России "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, "за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России".

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача". По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача — "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", отметил Эванина.

В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить.

"Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — заявил глава американской контрразведки.

