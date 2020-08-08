Наемники РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь, - штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе российско-террористические войска трижды открывали огонь по украинским позициям, потерь со стороны ВСУ нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"7 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в утренней сводке.

В частности, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумел, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Майского. "Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. "На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности украинских подразделений со стороны российских наемников обстрелов не зафиксировано.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подытожили в штабе.