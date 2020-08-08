РУС
Наемники РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь, - штаб ООС

Наемники РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь, - штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе российско-террористические войска трижды открывали огонь по украинским позициям, потерь со стороны ВСУ нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"7 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в утренней сводке.

В частности, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумел, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Майского. "Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. "На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности украинских подразделений со стороны российских наемников обстрелов не зафиксировано.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подытожили в штабе.

+14
А вчера наш министр кричал...что о жопой чует что скоро будет мир...
08.08.2020 08:31 Ответить
+14
А Шмигаль заявив що Україна готова дати воду в Крим щойно росіяни заявлять про гуманітарну катастрофу.
Тримайтеся, ;русскій мір; все ближче й ближче...
08.08.2020 08:38 Ответить
+13
А вчора Вава розпинався шо там вже війні гаплик. Знов збрехав?
08.08.2020 08:29 Ответить
В воздух стреляли или в друг друга.
08.08.2020 08:20 Ответить
В воздух...ми ж не у безповітряному просторі живемо...
08.08.2020 08:31 Ответить
Наемники РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9947
08.08.2020 08:20 Ответить
А вчора Вава розпинався шо там вже війні гаплик. Знов збрехав?
08.08.2020 08:29 Ответить
Він вважає, що один раз - не пі...рас.
08.08.2020 08:49 Ответить
Перемирие закончено можно сепаров дальше мочить ?
08.08.2020 08:30 Ответить
А вчера наш министр кричал...что о жопой чует что скоро будет мир...
08.08.2020 08:31 Ответить
А Шмигаль заявив що Україна готова дати воду в Крим щойно росіяни заявлять про гуманітарну катастрофу.
Тримайтеся, ;русскій мір; все ближче й ближче...
08.08.2020 08:38 Ответить
Когда наступит мир, тут взорвётся немало чьих-то пуканов )
08.08.2020 11:37 Ответить
Тут весь вопрос в том...что ты и тебе подобные подразумевают под словом "мир"..
08.08.2020 11:41 Ответить
Наемники РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5362
08.08.2020 08:33 Ответить
Зеленський доказав що цілком можливо заборонити українським військам стріляти у відповідь на обстріли...
08.08.2020 08:37 Ответить
З початку т. з. "перемир'я" ОБСЄ зафіксувала 251 порушення з боку російських агресорів на Донбасі, у т. ч. 45 вибухів! За добу на Донеччині 3 порушення, на Луганщині 2. Притихла війна триває і життя захисників під прицілом. Зеленський грає в російську рулетку життями українців.
08.08.2020 08:37 Ответить
А тоді дивуємося чому коли Зеленський поїхав на Донбас у військових не те що магазини до автоматів позабирали- у командування навіть обойми до пістолетів забрали.
08.08.2020 08:40 Ответить
Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, без втрат, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4478
08.08.2020 09:17 Ответить
зато охрана "лифчик" набила магазинами как будто на выход собрался в рейд
08.08.2020 09:41 Ответить
Даже если б Бубочке пуля снесла башку, это нарушение все равно считалось бы провокационным и несистемным.
Слава Украине!
Позор *********** ведущему к Приднестровью №2.
08.08.2020 08:40 Ответить
Ні. Зеленський веде Україну не до Придністров'я. Він веде її до повноцінного входження в склад РФ на правах малороського автономного округу мінімум.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:41 Ответить
Не буде цього.
По-перше, Орді потрібно буде вкидати туди грошей в десятки разів більше ніж зараз. Федеральних грошей, бо інвестори туди не підуть.
По-друге, Орда не бажає отримати нові санкції..
По-третє, Орду цілком задовільняє нинішній стан - тримати Україну у напруженні.
08.08.2020 09:02 Ответить
Гроші вкидати не обов'язково. То в Крим вкидають. І якщо не стане України- то які санкції?
08.08.2020 09:06 Ответить
Когда говорите "Не буде цього." - то кулаки сжимайте - для большей убедительности.
"Орду цілком задовільняє нинішній стан" - орда давно уже стоне и воет от "нинішнего стану" и давно не знает как убедить Украину что ей надо "заканчивать" войну и включать перемирие, а за ним и интеграцию одичалых. Только, как мне кажется, такая интеграция для нас будет гораздо губительнее текущей "войны"
08.08.2020 09:52 Ответить
Від санкцій стогне частка ординців, що будь яким чином зв'язані з Заходом. Іншім абсолютно байдуже, до них обмеження не стосуються. Збитки олігархам ***** компенсує з бюджету і з фондів, а бидло століттями жило у багнюці, і ще трохи зможе там побути.
08.08.2020 10:10 Ответить
Дело не только в санкция - донбас обходится пуйлу в круглую копеечку и это не только военные расходы.
08.08.2020 10:14 Ответить
Два мільярди доларів для Орди хіба гроші?
08.08.2020 10:41 Ответить
по ~2 лярда в год ? ..думаю они смогли бы найти им лучшее применение
недавно было в новостях, что они начали бюджет урезать по регионам
08.08.2020 10:51 Ответить
Приднестровью №2 не самый плохой вариант
08.08.2020 08:46 Ответить
А який самий плохой?
08.08.2020 08:49 Ответить
"Він веде її до повноцінного входження в склад РФ на правах малороського автономного округу"
08.08.2020 08:51 Ответить
Что может быть хуже оккупации армией Орды?
08.08.2020 08:51 Ответить
оккупация части всегда лучше чем оккупация всего
08.08.2020 09:01 Ответить
Це мабуть так казав Сталін?
08.08.2020 09:03 Ответить
Хотите об этом поговорить ?
08.08.2020 09:08 Ответить
Чому б ні. Можливо я дізнаюсь щось таке чого я сам не бачу в окупації.
Наприклад чим окупація Донбасу відрізняється від окупації Придністров'я.
08.08.2020 09:24 Ответить
Ничем - оккупация как оккупация. А мой вопрос к Вам касался Сталина - и если "Чому б ні." - то лучше обратиться к специалистам.
08.08.2020 09:27 Ответить
Сам запропонував, сам і відмовився. Цікавий співрозмовник.
08.08.2020 09:31 Ответить
Гірша за окупацію-анексія !!))
08.08.2020 09:36 Ответить
Ті хто мешкає на Кримі так не вважають.
08.08.2020 09:41 Ответить
А що ще вважають хворі на параноїдальну шизофренію??? Крисчане , це мутовані істоти ,московської селекціі,потвори без роду та племені,колишня назва-савєцкий народ !!))
08.08.2020 09:47 Ответить
Крисчане, це на 99% завезений з усього СРСР біогумус !!))
08.08.2020 09:49 Ответить
Где я Вам что пропонував ?
08.08.2020 09:36 Ответить
https://censor.net/user/450893
Хотите об этом поговорить ?

https://censor.net/comments/locate/3212606/019214cb-fcc6-7073-983b-908a5185d69f
08.08.2020 09:38 Ответить
Это вовсе не предложение, это именно вопрос о том хотите ли Вы обсудить влияние Сталина на мое мнение об оккупации. Если ответ положительный - то лучше поговорите с психиатром.
08.08.2020 09:45 Ответить
Мені як і психіатрам байдуже як на тебе впливають слова які взагалі то і не міг сказати не те що Сталін коли майже вся країна (за населенням) була окупована але й кожна нормальна людина. Але в одній дурній голові така думка все ж зарилась.
08.08.2020 09:57 Ответить
Ожидаемый и достойный Вас ответ . Можно ставить точку
08.08.2020 10:05 Ответить
звучит как кацапская угроза...
08.08.2020 09:18 Ответить
типа планы пуйла для Вас вдруг стали откровением ?
08.08.2020 09:21 Ответить
та нет - из прикацапленых имперскость прет не па детски...
08.08.2020 09:36 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма,це богатовікова панівна ідеологія Московіі !!))
08.08.2020 09:41 Ответить
Мета Московіі незміна декілька сторіч --анексія України і асиміляція українців !!))
08.08.2020 09:38 Ответить
запретим, посадим, стрельнем - здравсвуй Т-34....
08.08.2020 09:41 Ответить
Гірше за окупацію -анексія !!!))
08.08.2020 09:33 Ответить
гірше за засраний памперс тільки такий же самий...
08.08.2020 10:27 Ответить
агонь был вялый и не прицельный - мы сдержались и не ответили....
08.08.2020 08:57 Ответить
то, мабуть, парохобот якийсь на "ту сторону" дизнався и звидти пульнув,
а шо б дискредитировать... магучие какоиновыe начинания....
08.08.2020 09:01 Ответить
не атвечать, когда тебя хотят убить - це наша нова зелена хформула - в поли трактор дир дир дир - ми за мир, кусайте нас.....
08.08.2020 09:10 Ответить
из серии - кадры веласипидиста....
загадка.
скока сивохе штанов нужно в месяц, шо бы обоссаным не лежать?
08.08.2020 09:15 Ответить
кстати ответ простой и незатейливый - зам кокаинщика по миру - нажрется-уссытся в любых....
08.08.2020 09:47 Ответить
кацапские танки на вторжение? - весь атом, шо в Украине есть будет
взорван... - але, шмоки зеленые, харе занюхиваться - охрану усиливайте идиотня криворагатая....
08.08.2020 09:23 Ответить
пастор - ну и где ты?
08.08.2020 09:27 Ответить
шо та я тут завис на ветке - ушел.....
08.08.2020 09:44 Ответить
Вже скоро і ЗСУ перетворять в сцену 95 кварталу.
08.08.2020 10:06 Ответить
- командование украинской 79-й одшбр суёт Зеленскому "маруновий" берет за ночь, проведенную вместе - это просто смешно................

Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, без втрат, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2444

В армиях некоторых стран есть традиция награждать людей за неоспоримые заслуги перед соединением особым головным убором с правом ношения.
В 2017 году Жан-Поль Бельмондо получает знаменитое Kepi Blanc за роль сержанта Иностранного Легиона в Les Morfalous, снятом ещё в 1984 году.
Это достойно.
08.08.2020 10:09 Ответить
четырежды косяк награждает бойца? - я бы выбросил при нем...
08.08.2020 10:24 Ответить
"шо та я тут завис на ветке ....." - истинная правда
а на картинке награждают Зеленского
08.08.2020 10:30 Ответить
казлина носатая - с тебя занюх и ящик пива и слился по быстрому....
08.08.2020 10:29 Ответить
була беседа без попок по периметру....
президент был откровенен - хочет захочить вайну...
родина ему и в пейс не стучала...
08.08.2020 10:46 Ответить
Ще недавно ми зле іронізували з приводу ОБСЄ, яка «нічого не бачить». А зараз виявилося, що ОБСЄ - БАЧИТЬ БІЛЬШЕ, ніж українська влада !!! В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку «перемир'я». А Зеленський визнав лише наявність "поодиноких пострілів" на Донбасі. (с)
08.08.2020 12:46 Ответить
Я все думаю, что пообещал Владимир Оманский Владимиру Путину за это так называемое перемирие? Ведь путинские войска на Донбассе не ради мира там находятся.
08.08.2020 16:10 Ответить
А сколько ОБСЕ насчитало нарушений, почему они молчат?
08.08.2020 16:12 Ответить
Клондайк хворих петябобіків, таке відчуття що дійсно кремлівські сучки.
08.08.2020 18:32 Ответить
 
 