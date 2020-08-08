Наемники РФ на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь, - штаб ООС
За минувшие сутки на Донбассе российско-террористические войска трижды открывали огонь по украинским позициям, потерь со стороны ВСУ нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"7 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в утренней сводке.
В частности, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумел, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Майского. "Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – подчеркнули в штабе.
Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. "На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности украинских подразделений со стороны российских наемников обстрелов не зафиксировано.
"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подытожили в штабе.
Тримайтеся, ;русскій мір; все ближче й ближче...
Слава Украине!
Позор *********** ведущему к Приднестровью №2.
По-перше, Орді потрібно буде вкидати туди грошей в десятки разів більше ніж зараз. Федеральних грошей, бо інвестори туди не підуть.
По-друге, Орда не бажає отримати нові санкції..
По-третє, Орду цілком задовільняє нинішній стан - тримати Україну у напруженні.
"Орду цілком задовільняє нинішній стан" - орда давно уже стоне и воет от "нинішнего стану" и давно не знает как убедить Украину что ей надо "заканчивать" войну и включать перемирие, а за ним и интеграцию одичалых. Только, как мне кажется, такая интеграция для нас будет гораздо губительнее текущей "войны"
недавно было в новостях, что они начали бюджет урезать по регионам
Наприклад чим окупація Донбасу відрізняється від окупації Придністров'я.
Хотите об этом поговорить ?
а шо б дискредитировать... магучие какоиновыe начинания....
В армиях некоторых стран есть традиция награждать людей за неоспоримые заслуги перед соединением особым головным убором с правом ношения.
В 2017 году Жан-Поль Бельмондо получает знаменитое Kepi Blanc за роль сержанта Иностранного Легиона в Les Morfalous, снятом ещё в 1984 году.
Это достойно.
