Задержанных в Беларуси журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину, - МИД

Двух задержанных накануне штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" в отеле "Минск" в столице Беларуси Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка депортировали в Украину авиарейсом Минск-Одесса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"По информации Посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства в ночь на субботу.

Читайте также: Задержанных в Минске украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка вывезли из милиции

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси собщало, что знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.