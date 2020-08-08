Задержанных в Беларуси журналистов Ромалийскую и Гребенюка депортировали в Украину, - МИД
Двух задержанных накануне штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" в отеле "Минск" в столице Беларуси Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка депортировали в Украину авиарейсом Минск-Одесса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.
"По информации Посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства в ночь на субботу.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Консульство Украины в Беларуси собщало, что знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили. Дипломаты вышли на связь с задержавшими Ромалийскую и Гребенюка силовиками.
Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.
Нам би такого Президента, як Лука -- і медицина бесплатна, і корупції нема, і продукти натуральні, і все для народу.
Я давно стверджував ,що Ольга Світла -ольгінська ****ь..
ЯКІ ЩЕ ТРЕБА ДОКАЗИ ? )
Є ще інші ознаки працівника пропагандистського фронту..
10 августа должно остаться за нами!
До одной из самых значимых дат в современной белорусской истории остались считанные часы. К сожалению, надеяться на то, что голоса белорусов будут услышаны, фактически не стоит. Именно поэтому мы, посоветовавшись с десятками людей, подготовили план Б, который должен стать достойным отпором фальсификациям, провокациям и грубейшему подавлению мирных протестов. Настало время для того, чтобы настоящий белорусский дух снова правил на белорусской земле!
10 августа. Лукашенко объявляют победителем? Борьба продолжается.
1) ВСЕОБЩАЯ забастовка на государственных предприятиях до конца рабочего дня. План исключительно прост - приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение НОВЫХ и ЧЕСТНЫХ выборов, а также максимально способствовать этому.
Это эффективный и безопасный способ протеста - уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнёт пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков.
2) МИНСК и областные ЦЕНТРЫ
19.00. В случае фактического введения в центре города военного положения и невозможности собраться в одном месте достаточному количеству человек, либо же начала зонирования столицы с перекрытием магистралей и перекрытием движения транспорта, точкой сбора становятся наиболее популярные площадки Вашего района: станции метро, парковки торговых центров, площадки для ярмарок.
Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум - именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А ещё, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы. Сил и личного состава карательных органов режиму не хватит!
На одном из этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания или моменты, когда милиция будет пытаться подавлять протесты. Это и станет точкой невозврата. В ответ на применение насилия по отношению к вам вы должны моментально объединиться и ни в коем случае не убегать.
Как противостоять насилию и применению спецсредств, мы расскажем в наших памятках протестующим. Не отдавайте задержанных и блокируйте дороги - чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных «ежей», старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБНЫХ МЕР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОТВЕТОМ НА НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ КАРАТЕЛЕЙ!
3) РЕГИОНЫ
Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа - силовиков там попросту не хватит.
Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с неё до тех пор, пока ваши требования не будут соблюдены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа.
А если площадь будет перекрыта, то всё ещё проще - направляйтесь прямо к дому чиновника.
4) НАША ЦЕЛЬ - проведение НОВЫХ ВЫБОРОВ и безусловное освобождение всех политических заключённых. Для этого всего лишь нужно две вещи:
- превзойти силы карательных органов, которыми нас пугают уже 26 лет. Помните - они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие же страхи, чувства и усталость. Их гораздо меньше, чем нас.
- установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками: это прямое волеизъявление, народные вече и конституция.
Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! До встречи в новой и свободной Беларуси!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Читаємо, аналізуємо, використовуємо на нашу користь
- Нина Стужинская считает, что Лукашенко по-прежнему будет продолжать балансировать: «сам по себе он настолько советский человек ментально, что за все эти годы, почти 30 лет, мы так и не дождались каких-то изменений».
«Люди меняются, жизнь идет вперед, а руководитель Белоруссии не меняется. Он остался ментально вот таким вот советским человеком, и именно игра на ностальгии по советскому прошлому, на желании халявы позволяет ему оставаться бессменным руководителем, как в восточных деспотиях», - заявила политолог.
Підтоптаний диктатор,що вже в страху,відмінить сьогодні три матчі білоруського чемпіонату ? ))
Беларусь головного мозга, [08.08.20 14:26]
Друзья! Нам всеми силами пытаются запретить выходить, собираться, проявлять свою активную гражданскую позицию. Мы так легко не сдаемся. Если нам не дают проводить свои митинги и пикеты, мы возглавим их же разрешенные мероприятия.
Важно: приходим с белыми ленточками и поднимаем вверх руки, чтобы показать, что нас много и привлечь своих сторонников!
Приглашаем всех неравнодушных беларусов посетить следующие футбольные матчи 8 августа (сегодня):
Молодечно, 16:00: «Энергетик - БГУ» - «Неман»;
Брест, 18:00: «Рух» - «Торпедо-БелАЗ»;
Борисов, 20:00: «БАТЭ» - «Городея».