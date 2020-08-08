Журналист Ткач заявил об обнаружении признаков прослушки у себя дома. ФОТОрепортаж

Журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в Фейсбуке.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства.

В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит.

Полицию вызвал. Теперь ждем следственно-оперативную группу Спасибо редакции "Схем" и "Радио Свобода" за поддержку", - написал он.

