Журналист Ткач заявил об обнаружении признаков прослушки у себя дома. ФОТОрепортаж
Журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в Фейсбуке.
"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства.
В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит.
Полицию вызвал. Теперь ждем следственно-оперативную группу Спасибо редакции "Схем" и "Радио Свобода" за поддержку", - написал он.
Топ комментарии
+33 Стрелок
показать весь комментарий08.08.2020 09:10 Ответить Ссылка
+22 вован_непутЕн
показать весь комментарий08.08.2020 09:10 Ответить Ссылка
+16 Яр Холодний
показать весь комментарий08.08.2020 09:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как то так.
https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87/m$vyqq Ткач "Схемы"
Сказал "А" - говори и "Б". Может и нам информация пригодится.
Судя по всему, жучков не нашли - одни тараканы.
для викриття прослушки є інша апаратура і методи..
тому у ткача параноя
Нєуловімий джо
"почему пастор Шлаг ушел в Швейцарию именно на лыжах, а не например, роликовых коньках ?" А ведь так класно было бы - пастор мчится на коньках по швейцарским серпантинам в развевающейся сутане, а за им эс-эс патруль на байкерских моциках
а ещё должен будет ответить за клевету
сам зробыв, разом из иншымы зэбыламы.
радуйся, ****...
А теперь !
підтверджую )
І так, це не 1+1 і не Інтер, це Радіо Свобода - ЗМІ, який напряму фінансується США з 1949 року! Американці лохам і брехунам гроші не даватимуть!
І так, Радіо Свобода - це ЗМІ, який не контролюється олігархами. Існує з 1949 року - це авторитети, яких тайком при совку слухали!
На, дивись відео і просвіщайся, як зелені слуги до Радіо Свобода ставляться і матом їх криють:
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
Ну і знаменитий прижок Мендель - це ж теж на журналіста Схем:
https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ
и почему учитель жизни стоит на лестнице без маски, нужно срочно провести расследование
А какие он обнаружил признаки прослушки? Чье-то ухо заметил в вентиляции на кухне? Где прослушка?
Сверлення- відстій початку 20 віку!!
🤣
😎