В Украине очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1489 новых случаев за сутки

В Украине по состоянию на субботу, 8 августа, лабораторно подтверждено 79 750 случаев COVID-19, из них за прошедшие сутки – 1489.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Всего проведено 1 154 378 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки были выписаны 600 пациентов.



По состоянию на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2955 случаев;

Волынская область - 4226 случаев;

Днепропетровская область - 1525 случаев;

Донецкая область - 965 случаев;

Житомирская область - 2101 случай;

Закарпатская область - 5697 случаев;

Запорожская область - 919 случаев;

Ивано-Франковская область - 5552 случая;

Кировоградская область - 718 случаев;

г. Киев - 9378 случаев;

Киевская область - 4128 случаев;

Львовская область - 10 726 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Николаевская область - 696 случаев;

Одесская область - 4069 случаев;

Полтавская область - 491 случай;

Ривненская область - 6747 случаев;

Сумская область - 653 случая;

Тернопольская область - 3257 случаев;

Харьковская область - 4661 случай;

Херсонская область - 259 случаев;

Хмельницкая область - 1323 случая;

Черновицкая область - 6565 случаев;

Черкасская область - 996 случаев;

Черниговская область - 991 случай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации с коронавирусом Кабмин проведет внеочередное заседание 8 августа