В Украине очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1489 новых случаев за сутки
В Украине по состоянию на субботу, 8 августа, лабораторно подтверждено 79 750 случаев COVID-19, из них за прошедшие сутки – 1489.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.
Всего проведено 1 154 378 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки были выписаны 600 пациентов.
По состоянию на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2955 случаев;
Волынская область - 4226 случаев;
Днепропетровская область - 1525 случаев;
Донецкая область - 965 случаев;
Житомирская область - 2101 случай;
Закарпатская область - 5697 случаев;
Запорожская область - 919 случаев;
Ивано-Франковская область - 5552 случая;
Кировоградская область - 718 случаев;
г. Киев - 9378 случаев;
Киевская область - 4128 случаев;
Львовская область - 10 726 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Николаевская область - 696 случаев;
Одесская область - 4069 случаев;
Полтавская область - 491 случай;
Ривненская область - 6747 случаев;
Сумская область - 653 случая;
Тернопольская область - 3257 случаев;
Харьковская область - 4661 случай;
Херсонская область - 259 случаев;
Хмельницкая область - 1323 случая;
Черновицкая область - 6565 случаев;
Черкасская область - 996 случаев;
Черниговская область - 991 случай.
Маску на вулиці знімаю.Змісту немає.
Алина ИсаченкоБи-би-си
Освіті краще бути на дистанційному - для мозків це буде мінус, зате інфікованих буде менше.
Діти з головою вчитися будуть і на дистанційному, а решта, що байдикує і без дистанційного, нічого не втратить (зате менше буде булінгу проти нормальних учнів).
Пан Ляшко з мінздоров'я колись казав, що перехворіють 800 тис. Можливо, більше.
Виживуть, як читав у коментарі, "сильніші та мудріші."
Які будуть дотримуватись правил адаптивного карантину.
Это означает - общий защитный эффект таких масок по отношению к вирусам не доказан.