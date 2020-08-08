РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10200 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
37 093 223

В Украине очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1489 новых случаев за сутки

В Украине по состоянию на субботу, 8 августа, лабораторно подтверждено 79 750 случаев COVID-19, из них за прошедшие сутки – 1489.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В Украине очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1489 новых случаев за сутки 01

Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Всего проведено 1 154 378 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки были выписаны 600 пациентов.


По состоянию на сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2955 случаев;
Волынская область - 4226 случаев;
Днепропетровская область - 1525 случаев;
Донецкая область - 965 случаев;
Житомирская область - 2101 случай;
Закарпатская область - 5697 случаев;
Запорожская область - 919 случаев;
Ивано-Франковская область - 5552 случая;
Кировоградская область - 718 случаев;
г. Киев - 9378 случаев;
Киевская область - 4128 случаев;
Львовская область - 10 726 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Николаевская область - 696 случаев;
Одесская область - 4069 случаев;
Полтавская область - 491 случай;
Ривненская область - 6747 случаев;
Сумская область - 653 случая;
Тернопольская область - 3257 случаев;
Харьковская область - 4661 случай;
Херсонская область - 259 случаев;
Хмельницкая область - 1323 случая;
Черновицкая область - 6565 случаев;
Черкасская область - 996 случаев;
Черниговская область - 991 случай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации с коронавирусом Кабмин проведет внеочередное заседание 8 августа

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Да практически все ,только в разной степени! Можешь попробывать на себе.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:16 Ответить
+12
Україна по заражуваності довший час "на плато"..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Татьяна Лавренко
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:43 Ответить
+12
Ох уж эти кликуши...
Сначала требовали от всех сидеть дома.
Теперь носить маски.

Эффект Даннинга-Крюгера. К эпидемиологии респираторных заболеваний это имеет примерно нулевое отношение. Плохо, что государственную политику начали определять соцсетевые истерички.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
МАСКОЛЮБЫ - из вас кто то одевает перчатки и очки закрытого типа и маску меняете 5 раз в деньй ??? Если нет то вы или крестик снимите или трусы оденьте !!!
показать весь комментарий
08.08.2020 11:51 Ответить
не пи..ди.
Маску на вулиці знімаю.Змісту немає.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:51 Ответить
Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, выделяемых дыханием хирургов. Их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях - Neilson S. The surgical mask is a bad fit for risk reduction. CMAJ. 2016;188(8):606-7
показать весь комментарий
08.08.2020 13:46 Ответить
В Гамбурге международная конференция - Ношение маски это политическое решение . Эфктивность ношения маски ни одним иследованием не подтверждена.-
показать весь комментарий
08.08.2020 11:51 Ответить
знову цей фейк ?
показать весь комментарий
08.08.2020 12:52 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-52731908 Коронавирус: почему необходимость носить медицинскую маску вызывает у нас дискомфорт и как с этим справиться?
Алина ИсаченкоБи-би-си
показать весь комментарий
08.08.2020 12:55 Ответить
Действительно "аргумент", эта описательная статья Алины за май месяц.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:50 Ответить
У небагатій нашій державі зупинити економіку і транспорт просто неможливо - надруковану дешеву гривню навіть красти немає сенсу, тому доведеться якось працювати.

Освіті краще бути на дистанційному - для мозків це буде мінус, зате інфікованих буде менше.
Діти з головою вчитися будуть і на дистанційному, а решта, що байдикує і без дистанційного, нічого не втратить (зате менше буде булінгу проти нормальних учнів).

Пан Ляшко з мінздоров'я колись казав, що перехворіють 800 тис. Можливо, більше.
Виживуть, як читав у коментарі, "сильніші та мудріші."
Які будуть дотримуватись правил адаптивного карантину.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:04 Ответить
Маска это не от коронавируса, а щоб менты не трогали и маркет пускали (ц) хохлы 😄😁
показать весь комментарий
08.08.2020 13:41 Ответить
Даже любимое масконосителями всего мира гонконгское исследование о роли масок пришло к следующему выводу - «Наши результаты показывают, что хирургические маски могут эффективно уменьшить выброс частиц вируса гриппа в окружающую среду в виде респираторных капель, но не в виде аэрозолей. (…) В случае риновируса не было значительных различий между обнаружением вируса с лицевой маской или без нее, как в респираторных каплях, так и в аэрозолях ».
Это означает - общий защитный эффект таких масок по отношению к вирусам не доказан.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:02 Ответить
Почти 1488
показать весь комментарий
08.08.2020 15:16 Ответить
Переболевшие вирусом-дай им Бог здоровья-вряд ли будут утверждать что болелось легко и приятно. Не известны последствия и осложнения после болезни.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:42 Ответить
Это относится к любой болезни.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:38 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях 👆🇺🇦
показать весь комментарий
08.08.2020 17:29 Ответить
Rem, Ви брешете. В Россії ще жорсткіше людей заганяють в стойло. Але вже багато хто оговтується від дурману, який ви і подібні вам напускають.
показать весь комментарий
08.08.2020 19:42 Ответить
Сатанисти гагнітають ситуацію.
показать весь комментарий
08.08.2020 19:35 Ответить
Долб..бы ДОСТАЛИ. НИКАКОЙ ПАНДЕМИИ НЕТ. У нас война,рак,нищета 98% населения и 2% СУПЕРБОГАТЫХ граждан,беззаконие,БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ,тольное воровство. НО НЕ ПАНДНМИЯ. Задолбали тошнить.
показать весь комментарий
08.08.2020 22:30 Ответить
бее бее, Саакашвили це ти?
показать весь комментарий
08.08.2020 23:46 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2020 04:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 