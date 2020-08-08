Суд начинает рассмотрение дела о нападении на адвоката Недилько на АЗС под Киевом

Васильковский городской районный суд Киевской области должен был начать 7 августа рассмотрение дела об избиении адвоката Николая Недилько на заправке вблизи Василькова в январе этого года, но отложил заседание по ходатайству потерпевшего по состоянию его здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, это изданию ZMINA подтвердил сам Николай Недилько, а до этого в полиции Киевщины на запрос издания сообщили о завершении следствия в конце июня.

По словам Недилько, он недоволен ходом следствия по своему делу и квалификацией преступления (сейчас это умышленное причинение легких телесных повреждений, тогда как сам потерпевший убежден, что это должно было быть как минимум "хулиганство").

"Отказали мне в удовлетворении ходатайства об истребовании видеозаписей с заправки, их так и не потребовали и к делу не приобщили. НЕ допросили и не признали потерпевшим моего товарища (бывшего полковника милиции), который был со мной во время инцидента. Я в своих показаниях указывал на фальсификации материалов уголовного производства и вмешательства в ход следствия работников полиции. Следователь должна была эти материалы направить для проверки или в ГБР, или в Управление внутренней безопасности - этого не сделала", - отметил он.

Кроме того, Недилько заявляет также о том, что он не имел возможности своевременно ознакомиться с материалами дела, поскольку узнал о том, что его дело в суде, от судьи. Из-за этого, по словам потерпевшего, он планирует инициировать уголовное производство в отношении следователей, прокурора и отдельных работников Васильковского отдела полиции, причастных к расследованию.

25 января на адвоката Николая Недилько было совершено нападение. Как рассказал ZMINA сам пострадавший, он вместе со своим знакомым Валентином Овчинниковым ночью заехал в кафе на заправке за городом (трасса Киев - Одесса), и, пока они ждали заказ, зашли двое мужчин, один из которых вел себя агрессивно и оскорблял кассиршу. Овчинников сделал замечание мужчине, и тот в ответ стал ругаться, угрожать и сказал, что будет ждать его на улице. Недилько с Овчинниковым позвонили в полицию, а когда вышли из АЗС, чтобы уезжать, на них напал один из упомянутых ранее незнакомцев (позже они выяснили, что мужчины зовут Александр Кучер - сейчас он обвиняемый в суде).

Николай Недилько видит связь нападения с его адвокатской деятельностью по защите Николая Мовчана, бывшего председателя СПК "Новоселицкий" (команда "Бигус. Инфо" делала материал о конфликте между старыми и новыми владельцами кооператива и называла инцидент рейдерским захватом), но отмечает, что доказательств связи именно с этим у него нет, поскольку инцидент выглядит как бытовой конфликт. Именно заказной характер, по мнению потерпевшего, нападения придает тот момент, что после инцидента на место происшествия прибыла группа неизвестных и участковый полицейский, который, по словам Недилько, призвал его никуда не обращаться.

