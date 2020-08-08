За 4 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 32,24%, - ЦИК
Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.
Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области - 30,11%, Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской -37,88%.
Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.
На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.
Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В одном из г.п под Минском председатель коммисии проголосовал не за бабуина и не скрывал этого. уже не председатель
Мертвые души, вбросы, подневольные категории (менты, армия, студенты, бюджетники). На тех участках, где засели гражданские активисты и считали по головам - явка 8%. Но их нейтрализует МВД, арестовывая на "сутки" по надуманным обвинениям.
Диктаторские режимы не меняются на выборах - они сами "кузнецы" бархатных революций. При необоснованной излишней агрессии против своего народа: в компактных маленьких странах получают черенки в сраку. В больших - гражданскую войну. Это не я придумал - так исторически сложилось.
і "вати" в Україні ненабагато менше,ніж в Білорусі..
тобто все залежить..
Як Людина себе відчуває -"тєрпіла вона ,чи ні".
Перевана більшість СОВКОДРОЧЕРІВ ("новой общности -советских людей") себе в принципі оцінити не можуть..
[Переслано від Выборы. Беларусь]
В Минске выборы уже закончились. Все голоса посчитаны: Лукашенко - 67%, Тихановская - 7%, против всех - 17%
В сеть попала аудиозапись «тренинга» членов избирательной комиссии, в котором они учатся озвучивать по памяти нужные цифры
https://youtu.be/3osnc2RX1Cg
⚡️ЦИК: явка за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%
По областям цифры немного колеблются - от 26% в Минске до 42% в Гомеле и области. Вот подробнее:
➡️ Брестская - 30,11%;
➡️ Витебская - 30,86%;
➡️ Гомельская - 42,72%;
➡️ Гродненская - 30,02%;
➡️ Минская - 29,09%;
➡️ Могилевская - 37,88%;
➡️ Минск - 26,45%.
Таким образом, досрочно проголосовал уже каждый третий избиратель. Во всяком случае, судя по фальсифицированным официальным данным.
хоч якась видимість перемоги.
Що дають "дострокові вибори " 40 відсотків ?
навіть,якщо буде все згідно плану опозиції "показати кількість противників Лукашенко"(Білі повязки білорусів на рукавах увечері 9 серпня" ,завжди можна розповісти -це ще не всі білоруси..
у бацьки є 30- 35 відсотків "прихильників"..плюс 30- відсотків за рахунок фальсифікації..
Цього достатньо.
Ставлю 62,5% за Бацьку!
а вот урезать зарплату до минимума -возможно..
да и посадить всех организаторов фальсификаций(тисяч 20-30 ) вполне возможно...
[Переслано від Европейская Беларусь 🇪🇺]
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Мы сегодня не просто в большинстве, нас 97%.
В Беларуси все громче звучит требование «Перемен!».
За неполный месяц политической кампании в связи с «выборами» народ ясно дал понять, что не желает больше мириться с Лукашенко, терпеть его выходки.
Сотни тысяч белорусов по всей стране выходили и выходят на улицы, чтобы выразить свою солидарность со Светланой Тихановской, потребовать отставки Лукашенко и проведения честных выборов.
Беспрецедентная народная кампания никого не оставляет равнодушным, ни в Беларуси, ни за ее пределами. На белорусов весь мир сегодня смотрит с восхищением. До новой Беларуси осталось всего несколько шагов, которые предстоит сделать нам всем вместе.
Сценарий властей по фальсификации выборов хорошо известен, с ним никак нельзя соглашаться.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» поддерживает распространенную по телеграм-каналам народную инициативу о массовом выходе на главные улицы наших городов в день голосования и в последующие дни.
Многочисленные мирные акции, которыми славились белорусы и которые в последнее приобрели новые формы и масштабы, демонстрируют нашу солидарность и желание жить в нормальной стране.
В день голосования, 9 августа, «Европейская Беларусь» призывает граждан собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).
На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.
Мы сегодня не просто в большинстве, нас 97%.
Нам всем предоставился реальный шанс построить нашу Страну для Жизни.
Жыве Беларусь!
[Переслано від Радыё Свабода - Беларусь]
[ Фото ]
Ціханоўская ў мэтах бясьпекі пакінула сваю кватэру
зы интересно, белорусы схавают, подтвердив свой статус федерального округа паРашы? или все же начнется движ и диктатура лукашенка закончится?
Украинцы свободолюбивые. Бяларусы инертные.
есть в планах всебелоруская забастовка..
а омон нужно или переагитировать или добится нейтралитета..просто количеством людей на улицах.
- На одном из этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания или моменты, когда милиция будет пытаться подавлять протесты. Это и станет точкой невозврата. В ответ на применение насилия по отношению к вам вы должны моментально объединиться и ни в коем случае не убегать.
Как противостоять насилию и применению спецсредств, мы расскажем в наших памятках протестующим. Не отдавайте задержанных и блокируйте дороги - чтобы спецтранспорт карателей не мог проехать, рассыпайте на дорогах гвозди, саморезы и самодельных «ежей», старайтесь незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб.