За 4 дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 32,24%, - ЦИК

Явка за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 32,24%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области - 30,11%, Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской -37,88%.

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

