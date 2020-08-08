Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В частности, глава государства поручил усилить контроль за соблюдением карантина.

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в аннексированный Крым.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО