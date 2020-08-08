РУС
Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса

Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В частности, глава государства поручил усилить контроль за соблюдением карантина.

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в аннексированный Крым.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (21990) карантин (16729) Офис Президента (1828) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+31
зепенский поручил кабмину выполнять обязанности кабмина
08.08.2020 10:13 Ответить
+25
а что сейчас?
фонд короновирусный распилили, что именно сейчас будет мобилизовано?
создание бодреньких видосиков?
08.08.2020 10:13 Ответить
+21
Ну що, дєсанти, смачно вас опустили ?
Тепер маруновий берет може носити будь-який клоун. Без ригачки на полосі, срачки на рампі чи ще якихось заслуг.
Зробили це разом !

Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса - Цензор.НЕТ 9724

Командование украинской 79-й одшбр суёт Зеленскому "маруновий" берет за ночь, проведенную вместе - это просто смешно.....

***

В армиях некоторых стран есть традиция награждать людей за неоспоримые заслуги перед соединением особым головным убором с правом ношения.
В 2017 году Жан-Поль Бельмондо получает знаменитое Kepi Blanc за роль сержанта Иностранного Легиона в Les Morfalous, снятом ещё в 1984 году.
Это достойно.
08.08.2020 10:19 Ответить
Порохоботи !!


а Якби ЗЕ доручив Кабміну НЕ мобілізуватись,ВИ Б ПРОМОВЧАЛИ !? ))))))
08.08.2020 11:43 Ответить
Чого ти репетуєш ? Все рівно все бабло з фонду боротьби з Сovid слуги урода вже сфиздили . Останні 35 мільярдів слуги роздерибанили поміж собою на "будівництво" автобанів . Так що нічим вже їм мобілізуватися 😕
08.08.2020 11:55 Ответить
петькам не догодиш
08.08.2020 11:56 Ответить
Где деньги, Зин?
08.08.2020 12:06 Ответить
А Осел не доручил кабмину смывать после себя продукты жизнедеятельности в унитазе?!
08.08.2020 12:05 Ответить
Одной рукой оголошуе, а другой маски на экспорт продаёт, сам, как пример, без маски шастает из-за чего многие, как дети, их не хотят носить (закон один для всех так?) , велюры и др работают.

Я не порохобот, но для меня это что угодно только не мобилизация. А приимущественно зарабатывание денег и распил любой ценой. С мобилизацией ничего общего нет.
08.08.2020 13:21 Ответить
Тошнит уже от этой малоросской рожи. Какими надо было быть дебилами, чтобы повестись на вот это вот? Зебилы, ау!
08.08.2020 12:09 Ответить
Да пиши уже правду про національність рожи. Чи соромишся?
08.08.2020 13:50 Ответить
Дядько Білл сказав треба організувати пекло, зелені сказали -Єсть!
08.08.2020 12:13 Ответить
таки да... если бы парни из кабмина в кучу собрались и пукнуть могли - вот было б радостно, вот был бы смех...
08.08.2020 12:31 Ответить
Звучить як пропозиція спільно пожерти шашликів(((
08.08.2020 13:16 Ответить
Вот интересно:у нас президенты дают то доручення,то поручения кабинету министров,как будто это в порядке вещей, Конституция по-боку
08.08.2020 14:25 Ответить
Чипы еще не подвезли?
08.08.2020 14:51 Ответить
Клоун - предсказатель
08.08.2020 15:07 Ответить
а це як???????
08.08.2020 19:01 Ответить
Зібрати з громад ще 64 мільйярди, «на боротьбу з вірусом і благополучно роздерибанити на піаркомпанію, як попередній фонд???
09.08.2020 00:30 Ответить
Уклонист призвав Кабмін до мобілізації і скрився. Скажіть Зеленому Гавну, що може не ховатися - повістки розносити не будуть.
09.08.2020 08:41 Ответить
