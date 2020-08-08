Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В частности, глава государства поручил усилить контроль за соблюдением карантина.
"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.
Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в аннексированный Крым.
"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - отметил Зеленский.
а Якби ЗЕ доручив Кабміну НЕ мобілізуватись,ВИ Б ПРОМОВЧАЛИ !? ))))))
Я не порохобот, но для меня это что угодно только не мобилизация. А приимущественно зарабатывание денег и распил любой ценой. С мобилизацией ничего общего нет.