Закон об упрощении для предпринимателей сфальсифицировали, втихую изъяв норму о книге учета, - Южанина

Закон об упрощении для предпринимателей №786 был сфальсифицирован перед подписью президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина. Она отметила, что норму о сохранении бумажной книги учета доходов, которую просили оставить предприниматели на упрощенной форме налогообложения, странным образом изъяли из уже проголосованного законопроекта перед подписью.

"Насторожили непонятные сообщения одного из членов комитета, его бравада об отмене бумажной книги учета доходов, которую предприниматели регистрируют в налоговом органе. Поняла почему, в конце увидев текст закона №786 (он же законопроект №2524). Так вот, предприниматели на упрощенной системе налогообложения боролись за сохранение книги по установленной форме (и не против замены ее на электронный вид). Однако поправкой 85 была предусмотрена отмена такой книги, что дало бы основание говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа", - объясняет Южанина.

Она напоминает, что именно по ее предложению соответствующая поправка (85) была поставлена ​​на подтверждение и не поддержана залом. "А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде. Статьей 118 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" четко предусмотрено, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, которая предлагается главным комитетом для принятия во втором чтении. Поэтому следствием отклонения Верховной Радой поправки 85 является принятие закона в этой части в редакции первого чтения", - отмечает Южанина.

Она предостерегает, что вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись председателю парламента и Президенту председателем профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений к ведению книги учета плательщиками единого налога из двух других поправок.

"Текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале, поскольку его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа, за что предусмотрена уголовная ответственность. Закон не может так готовиться", - возмущается Южанина.

