Закон об упрощении для предпринимателей сфальсифицировали, втихую изъяв норму о книге учета, - Южанина
Закон об упрощении для предпринимателей №786 был сфальсифицирован перед подписью президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина. Она отметила, что норму о сохранении бумажной книги учета доходов, которую просили оставить предприниматели на упрощенной форме налогообложения, странным образом изъяли из уже проголосованного законопроекта перед подписью.
"Насторожили непонятные сообщения одного из членов комитета, его бравада об отмене бумажной книги учета доходов, которую предприниматели регистрируют в налоговом органе. Поняла почему, в конце увидев текст закона №786 (он же законопроект №2524). Так вот, предприниматели на упрощенной системе налогообложения боролись за сохранение книги по установленной форме (и не против замены ее на электронный вид). Однако поправкой 85 была предусмотрена отмена такой книги, что дало бы основание говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога (такие намерения власти), которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа", - объясняет Южанина.
Она напоминает, что именно по ее предложению соответствующая поправка (85) была поставлена на подтверждение и не поддержана залом. "А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде. Статьей 118 Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" четко предусмотрено, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, которая предлагается главным комитетом для принятия во втором чтении. Поэтому следствием отклонения Верховной Радой поправки 85 является принятие закона в этой части в редакции первого чтения", - отмечает Южанина.
Она предостерегает, что вопреки регламенту во время подготовки текста принятого закона на подпись председателю парламента и Президенту председателем профильного комитета был сфальсифицирован текст закона и сознательно скомпилирована редакция изменений к ведению книги учета плательщиками единого налога из двух других поправок.
"Текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале, поскольку его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа, за что предусмотрена уголовная ответственность. Закон не может так готовиться", - возмущается Южанина.
ФОПы, работающие с наличкой, могут в эту книгу рисовать, что угодно. Хоть в бумажную, хоть в электронную. Увидеть реальные обороты просто нереально. Так делают ВСЕ - знаю о чем говорю! Поэтому единственный выход - это именно РРО для ВСЕХ, кто работает с наличкой. Это нормальная практика в европейских странах - у каждого есть кассовый аппарат. Но, во-первых, РРО не должны стоить по 10 тыс. грн. (потому что не может китайский принтер, стоимостью от 80 до 300 баксов в рознице, превращаться в руках наших умельцев в РРО стоимостью от 280 до 500 и выше баксов). В идеале государство должно освобождать от налога на часть стоимости РРО. И во-вторых, надо приводить законы в разумную форму, без всякого бреда вроде вклеивания Z-отчетов, и штрафов за всякую нелепую хрень, вроде несоответствия суммы в ящике и суммы по Х-отчету. Штраф должен быть один - только за невыдачу чека или несоответствие реальной суммы и суммы в чеке (контрольная закупка в помощь). А то штрафуют за ошибку на копейку и закрывают глаза на миллионы.
А "ЄС" передала позови до судів (чи яка там процедура) ?
Бухгалтерша порошенковская это диагноз.
И напоминаю вам, дебилы, что Зеленский подписал сфальсифицированный "Закон об упрощении для предпринимателей" текст которого ПОСЛЕ голосования был изменен на подпись.
А сутностей правильних тут пару :
1- у першу чергу треба розбиратися з великими платниками податків - та ... не вдається - там і лобістів-депутатів купа ...., а у суди - купка адвокатів з чемоданчиками для судів ... Державні інтереси - пролітають
2-для деяких підприємців - це зовсім не проблема (наприклад я тримав майстерні по ремонту комп"ютерів з 1995 по 2018 і для мене -це не проблема !) А як бути 60-літньому одинокому ремонтнику взуття чи 70-річній власниці торгового кіоска , чи і т.д. і т.п. ???
А не треба по усій країні - у себе у мікрорайоні подивітся -дуже багато знайдете !
А ті що числяться аграріями - підприємцями ?
сейчас у власти шулера и напёрсточники...