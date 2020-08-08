РУС
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер

Попытки Российской Федерации пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе вызывают обеспокоенность в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТГК, а возможно даже и придать ей новый смысл", - сказал Эдерер.

Он отметил, что предзнаменованиями таких изменений являются позиция, занятая делегацией РФ в ходе последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине, а также недавнее письмо Дмитрия Козака его германскому коллеге.

Посол ЕС подчеркнул, что Россия с самого начала "участвовала в "нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины", что не согласуется с звучащими в последнее время от российской стороны заявлениями, что боевые действия на Донбассе - это внутриукраинский конфликт.

"31 июля пресс-секретарь президента Песков сделал заявление, в котором официально опроверг предположения о возможном выходе России из "нормандского формата". Мне кажется, это заявление было важным, своевременным и его можно только приветствовать, поскольку любые, даже отдаленные, намеки на возможный отказ России от своих обязанностей в "нормандском формате" или Трехсторонней контактной группе или на "Rus-exit" из этих форматов могут отрицательно сказаться на урегулировании конфликта", - добавил Эдерер.

Комментируя постановление Верховной Рады Украины, согласно которому специальный статус Донбассу может быть предоставлен только после того, как киевские власти получат контроль над границей с Россией, посол ЕС отметил, что "всем необходимо вновь обратиться к Минским соглашениям". "В них четко прописана, по крайней мере в некоторых случаях, последовательность шагов", - сказал он.

Автор: 

+15
Сім'я Порошенків відвідали поранених у шпиталі. Справжній головнокомандувач висловив пораненим повагу і підтримку: - Країна віддає шану і повагу воїнам.
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 5676Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 9642

Волонтерка Наталія Юсупова:
- Зеленський жодного разу не відвідав поранених військових.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:00 Ответить
+13
Мі-мі-мі, киця :3

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4260
показать весь комментарий
08.08.2020 11:55 Ответить
+13
Не забудь-те поздоровити свого говнокомандующєго , зебіли .. .
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4501 .
показать весь комментарий
08.08.2020 11:59 Ответить
Хто там ще не бєспокоілся?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:31 Ответить
Главзебілу все какая разница.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:40 Ответить
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 2580
показать весь комментарий
08.08.2020 11:58 Ответить
.....постановление Верховной Рады Украины, согласно которому специальный статус Донбассу может быть предоставлен только после того, как киевские власти получат контроль над границей с Россией......так выпьем же за то, шо б смелые мечты всегда совпадали со скромными возможностями!
показать весь комментарий
08.08.2020 12:26 Ответить
Ну, «наша влада», абсолютно спокійна, щодо цього.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:51 Ответить
Звичайну чи крайню?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:31 Ответить
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 2269
показать весь комментарий
08.08.2020 11:34 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 11:47 Ответить
знают все и взрослые и дети,
что рашизм шагает по планете...
показать весь комментарий
08.08.2020 11:35 Ответить
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 4746
показать весь комментарий
08.08.2020 11:36 Ответить
Попытки России пересмотреть свою роль в механизмах урегулирования ситуации на Донбассе вызывают обеспокоенность, - посол Евросоюза в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 2403
показать весь комментарий
08.08.2020 11:40 Ответить
Мі-мі-мі, киця :3

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 4260
показать весь комментарий
08.08.2020 11:55 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 12:00 Ответить
Уточните, пожалуйста, обеспокоенность или. всё же, озабоченность?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:37 Ответить
шоб у этого клоуна на пятке 21-ый палец вырос.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:46 Ответить
І шоб він тебе і таких як ти, нею копнув у дупу.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:57 Ответить
Вроде не плохо, но надо исправить...Нет "киевских" властей,есть Украинская власть или власть Украины!
показать весь комментарий
08.08.2020 11:50 Ответить
*****************...
показать весь комментарий
08.08.2020 11:55 Ответить
Извиняюсь что не по теме но рвет !
Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия ...

***
Так щоб ви розуміли, приблизно відстань від Бахмута до лінії фронту.
Цікаво кого і що перевіряв наш потерпілий ?

Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 5929
показать весь комментарий
08.08.2020 11:56 Ответить
Что бы понимал Бахмут от наших передовых позиций очень близко . А допустим океана Марика от позиций денере не более 10 км . О дальности стрельбы арты наверное знаешь
показать весь комментарий
08.08.2020 11:59 Ответить
где у нас НА ПЕРЕДОВОЙ окопы такие по пояс "не лоху" у которого рост 1.64 ???
Спроби Росії переглянути свою роль у механізмах врегулювання ситуації на Донбасі викликають стурбованість, - посол Євросоюзу в РФ Едерер - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
08.08.2020 12:04 Ответить
Скоріше за все "надцята" лінія, все заросло давно
показать весь комментарий
08.08.2020 12:25 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 12:00 Ответить
А озабоченность?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:57 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 11:59 Ответить
це точно.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:02 Ответить
ну, тобой он точно не командующий ! А вот простые бойцы на фронте уважают своего президента Зеленского.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:07 Ответить
не звизди
показать весь комментарий
08.08.2020 12:10 Ответить
За що .?? За те що кинув вмирати бійця , нещодавно . ? Чи за те що заборонив відкривати вогонь по кацапах , у відповідь .? Чи за бігання від повісток ? .
показать весь комментарий
08.08.2020 12:13 Ответить
а бойцы об этом знают ?
показать весь комментарий
08.08.2020 12:13 Ответить
ты ж видишь, боец снисходительно улыбается... как старший, дарящий неразумному подростку цацу... обидно - да. Ведь бубочка в этом берете скоро на сцену выскочит и будет отпускать насмешки... причем на сцене где-нибудь в архангельске или тарко-сале
показать весь комментарий
08.08.2020 12:22 Ответить
ты, ****, тока проснулась?
показать весь комментарий
08.08.2020 11:59 Ответить
Требую от Европы выразить ГЛУБОКУЮ обеспокоенность!
показать весь комментарий
08.08.2020 12:00 Ответить
Что бы понимал Бахмут от наших передовых позиций очень близко . А допустим океана Марика от позиций денере не более 10 км . О дальности стрельбы арты наверное знаешь
показать весь комментарий
08.08.2020 12:02 Ответить
... президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил, чтобы проверить, как соблюдается режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У нас ПЕРЕДОВАЯ за 10 км ?????????????????????????????????????
показать весь комментарий
08.08.2020 12:07 Ответить
та чув вже о 11:59
показать весь комментарий
08.08.2020 12:16 Ответить
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:09 Ответить
Лично меня куда сильнее пугают попытки предателей из украинской власти любой ценой замять войну на Бомбасе ...
Эти Ермаки , Шмыгали и прочая , прочая ...несть им числа ...
показать весь комментарий
08.08.2020 12:18 Ответить
так чего ты топил против Пороха пять лет як скаженый ?
показать весь комментарий
08.08.2020 13:24 Ответить
Для корисних ворогові ідіотів, яких, як і *****, корчить від ЄС:

"Обєспокоєності" світової демократії призвели до того, що середня зарплата в Рашці зараз ВТРОЄ МЕНША в порівнянні з Польщею. У якої немає золота, алмазів, урану, нафти і газу.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:42 Ответить
Я может кому-то секрет открою, но Россия изначально не признавала себя участником конфликта на Донбассе и всегда делала вид, что она посредник, я хз о каком пересмотре роли и каких последних заявлениях тут втирают.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:13 Ответить
Там руцькЫй дух, там всрусью пахнет..
показать весь комментарий
08.08.2020 13:46 Ответить
Уже давно не смешно, весь мир знает, что бес путлер агрессор, тысячу раз все об этом талдычат, а у москалей видимо головы чугунные, непробиваемые.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:47 Ответить
 
 