За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 301 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 675 человек, летальных случаев – 5", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, военный госпиталь Ривне - 1 военнослужащий).

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 15 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 5 военнослужащих, Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ, Ривненская область - 2 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 2 сотрудника ВСУ).

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 143 человека.

