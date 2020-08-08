РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9923 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
580 3

За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек

За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 301 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 675 человек, летальных случаев – 5", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, военный госпиталь Ривне - 1 военнослужащий).

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 15 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 5 военнослужащих, Харьковская область - 1 сотрудник ВСУ, Ривненская область - 2 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 2 сотрудника ВСУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1489 новых случаев за сутки

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 143 человека.

Также смотрите: Моряк с "Гетьмана Сагайдачного" заболел COVID-19, на фрегате развернули изолятор. ФОТО

Автор: 

армия (8518) карантин (16729) ВСУ (6923) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек - Цензор.НЕТ 6246

За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек - Цензор.НЕТ 1826
показать весь комментарий
08.08.2020 12:26 Ответить
Судя по всему задача Зеленского как можно дольше удерживать народ от массового сопротивления пока его окружение уже понятно кем назначаемое убивает экономику, армию, здоровые политсилы и международную поддержку. В такой ситуации время работает против нас. (с)
показать весь комментарий
08.08.2020 12:31 Ответить
новые летний берцы для ВСУ.. в этом году, массово пойдут на склады, а фактически выдавать на руки начнут в начале следующего года..
За сутки в ВСУ зафиксирован 21 новый случай COVID-19, всего болеет 301 человек - Цензор.НЕТ 2956
показать весь комментарий
08.08.2020 12:33 Ответить
 
 