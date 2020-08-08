Застройщики не хотят "возрождения" ликвидированной ГАСИ через суд, - Глава Совета ассоциации "КУБ" Кватерчук

Ассоциация строителей "Коло українських будівельників" (КУБ) обеспокоена попыткой в судебном порядке отменить ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом на встрече представителей власти со строительным бизнесом по случаю Дня строителя, состоявшейся под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук.

В частности, обращаясь к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, Кватерчук поблагодарил его за возможность принять участие в обсуждении будущего реформы градостроительства, а также высказал поддержку решению ликвидировать ГАСИ. "Мы благодарны вашей команде за то, что вы выполняете свои обещания", - отметил Кватерчук.

Глава Совета ассоциации "КУБ" отметил, что ликвидация лицензирования и замена лицензий сертификацией ответственных за инжиниринг профессионалов это очень хороший сигнал для рынка.

Кроме того, Кватерчук рассказал, что в ассоциации активно обсуждался вопрос обязательного строительного страхования и выразил общее мнение: страхование должно быть добровольным как альтернатива разрешительной системе.

"Что касается реформы, хотел бы отметить следующие новации: Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба в градостроительстве будут иметь характер альтернативности и центральный орган и местные органы самоуправления будут выполнять выдачу разрешений и контрольные функции", - отметил глава совета ассоциации "КУБ".

Отдельно глава Совета ассоциации "КУБ" коснулся желания некоторых "групп" свернуть реформу. "Нам стало известно, что в суд подан иск об отмене постановлений Кабинета министров Украины №№ 218 и 219, которыми ликвидирована ГАСИ и созданы новые органы Государственная инспекция градостроение и Государственная сервисная служба градостроения. 12 августа уже состоится судебное заседание и определенные группы влияния заинтересованы в позитивном решении этого судебного процесса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый строительный реестр заработал в Украине вместо реестра скандальной ГАСИ

В свою очередь Денис Шмыгаль заверил, что указанные постановления были приняты в соответствии с действующим законодательством и выразил уверенность, что суд подтвердит законность решений Кабмина. "Мы нигде не превышали своих полномочий, благодарю за такую обеспокоенность. Думаю, мы правомерность этих постановлений отстоим", - заявил Премьер.

Напомним, в марте этого года Президент и Премьер-министр дали старт реформе градостроительства. Кабинет министров на заседании 13 марта 2020 года принял постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В июле Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску относительно признания незаконным указанных постановлений Правительства.