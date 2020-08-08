РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9878 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 064 25

Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, - Немчинов

Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, - Немчинов

Правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы КПВВ на административной границе в временно оккупированным Крымом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов по итогам внеочередное заседания правительства в субботу, информирует Цензор.НЕТ.

Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - цитирует Немчинов решение Кабмина.

Смотрите также: Пассажиропоток между материковой Украиной и оккупированным Крымом за год уменьшился в 10 раз, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметил министр Кабмина

Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин

Автор: 

Кабмин (14120) Крым (26472) КПВВ (330) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Як же тепер шастать кримнашам до бандер за калбасою, молочкою та ліками?
показать весь комментарий
08.08.2020 13:06 Ответить
+3
А что друг Обнулянта - Медведчук?! Или его отнесут к лицам, обеспечивающих защиту национальных интересов?))
показать весь комментарий
08.08.2020 13:07 Ответить
+2
Сподіваюсь на ************* *****, медведчуеа, ця заборона також буде...
показать весь комментарий
08.08.2020 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмин первым делом должен Шмыгаля уволить а потом уже работать на благо Украины без этого коллаборанта
показать весь комментарий
08.08.2020 12:50 Ответить
Сподіваюсь на ************* *****, медведчуеа, ця заборона також буде...
показать весь комментарий
08.08.2020 12:57 Ответить
Він повернеться через Керч-Ростов !!))
показать весь комментарий
08.08.2020 12:59 Ответить
Своих зелебобики не трогают, им можно хоть челез Луну на личном самолете
показать весь комментарий
08.08.2020 16:43 Ответить
Нехай щастить!!!)))
показать весь комментарий
08.08.2020 12:58 Ответить
Закрыть до полного освобождения и мертвеччилу назад не впускать!
показать весь комментарий
08.08.2020 13:01 Ответить
Навіть не сподівайся,шлях Керч-Ростов вільний ,тому ця потвора з"явиться в Україні незабаром !!))
показать весь комментарий
08.08.2020 13:04 Ответить
Навіщо такий "гак", воно літачком прилетить.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:23 Ответить
Як же тепер шастать кримнашам до бандер за калбасою, молочкою та ліками?
показать весь комментарий
08.08.2020 13:06 Ответить
тут все дело в шлепках - синие? - хлопцы в кацапию бухать поплыли....

красные? - товарищи с нижнего тагила танки на Украину поубивать делают....
показать весь комментарий
08.08.2020 13:23 Ответить
можна погрызть прапеллер у крейсера мацква...
калоша обросла илом - казапский завтрак
показать весь комментарий
08.08.2020 13:41 Ответить
А что друг Обнулянта - Медведчук?! Или его отнесут к лицам, обеспечивающих защиту национальных интересов?))
показать весь комментарий
08.08.2020 13:07 Ответить
а ничего ведь"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:..место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома"Источник: https://censor.net/n3212629 так что у него усьо в порядкеИсточник: https://censor.net/n3212629
показать весь комментарий
08.08.2020 13:13 Ответить
Да, увы...
показать весь комментарий
08.08.2020 13:20 Ответить
Його впустять. Закон стосується людей, а не тварин.
показать весь комментарий
08.08.2020 16:40 Ответить
Супер!!! Пусть Украина не мешет Медведчуку с ШОБЛОМ!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 13:28 Ответить
Сравнивая количество новых заражений в Крыму и в Украине на 100 000 населения - становится странно что инициатива исходит именно от Украины, а не от Крыма.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:44 Ответить
Це як порівнювати, якщо вірити російським цифрам це одне, а от наприклад Роснадзор забороняє дітям з росії їздити в Крим чомусь.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:33 Ответить
Ещё и с Лугандой и Лаптестаном надо закрыть! А Медвейчуку желаю заразится и сдохнуть!
показать весь комментарий
08.08.2020 13:44 Ответить
....мост построили , теперь ч\з Ростов , Воронеж , Белгород , Харьков и прямиком на Одессу к теще !!! для росии 1000 верст не РАССТОЯНИЕ !!! да , крысчане ???
показать весь комментарий
08.08.2020 15:48 Ответить
Только нужно будет обьяснить как из Крыма в рашку попал)))
показать весь комментарий
08.08.2020 16:32 Ответить
Странно и трусливо как то выглядит, ведь оккупанты раньше закрыли границу с Крымом,
показать весь комментарий
08.08.2020 15:59 Ответить
Гулять так гулять, закройте ещё КПВВ на Данбассе, нехай не шастают. Ну хотя бы под предлогом линьки раков.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:26 Ответить
А как же , Медведчук будет возвращаться
показать весь комментарий
08.08.2020 21:27 Ответить
 
 