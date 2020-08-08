Кабмин до 30 августа закрыл КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом с целью предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, - Немчинов

Правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы КПВВ на административной границе в временно оккупированным Крымом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов по итогам внеочередное заседания правительства в субботу, информирует Цензор.НЕТ.

Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

"Таким образом, временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г.до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

- лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - цитирует Немчинов решение Кабмина.

Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, отметил министр Кабмина

Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

