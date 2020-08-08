РУС
Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине, – посол ЕС в России Эдерер

Российские паспорта, выданные в Крыму, не принимаются при обращении за шенгенской визой, жители региона могут ее получить в консульствах стран ЕС в Украине.

Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

Дипломат отметил, что у жителей Крыма есть возможность получить шенгенскую визу.

"Для этого необходим либо загранпаспорт, выданный российскими властями до незаконной аннексии, либо украинский загранпаспорт. В любом случае жители Крыма должны подавать заявление на визу в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России", - добавил посол ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года "безвиза" украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов, - ГМС

"И кстати, если у жителя Крыма есть украинский биометрический паспорт, то он или она могут въезжать в ЕС без визы, поскольку с 2017 года между ЕС и Украиной действует безвизовый режим для держателей биометрических паспортов", - отметил Эдерер.

Крым (26472) Шенген (189) безвизовый режим (1558) Евросоюз (17599)
они ж камней хотели, а не виз! нафига шлюхам визы? тем более в ненавистный ими ЕС
08.08.2020 13:15 Ответить
А зачем жителям Крыма шенгенская виза? Зачем им вообще НАТОвская и загнивающая гейропа? На Байкал пусть чешут, голову оздоровляют. Сибирь, Урал, Алтай, Хабаровск
08.08.2020 13:13 Ответить
08.08.2020 13:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, что остаётся?

- Таити. Таити... Не были мы ни на каком Таити.. Нас и здесь неплохо кормят. (с)
08.08.2020 13:09 Ответить
они ж камней хотели, а не виз! нафига шлюхам визы? тем более в ненавистный ими ЕС
08.08.2020 13:15 Ответить
Проте вони маю право вмерти в Расєї !!))
08.08.2020 13:41 Ответить
Но поить уже перестали...
08.08.2020 15:35 Ответить
Ласкаво просимо, хоча при нашому найвпливовішому точно отримають. Не зважаючи на друге кацапське громадянство.
08.08.2020 13:09 Ответить
Вава каже тамжінашілюді.
08.08.2020 13:13 Ответить
Ти так і не довів що він мій. Тому так і залишаєшся в списку тріпачів з порядковим номером 3
08.08.2020 13:56 Ответить
Ось такий нежданчик кримнашам.
08.08.2020 13:10 Ответить
2 тыс деревянных замена паспорта с пропиской под Краснодаром, не дороже двух горстей камней. Уже кто хотел тот давно сделал
08.08.2020 14:42 Ответить
Пулю в голову , а не визу ...
Крысы никому не нужны , кроме учёных . Но даже у них особые крысы , их выращивают на особых фермах .
А такие , доморощенные в руськом мире - никому .
08.08.2020 13:11 Ответить
А хер им а не визу.
08.08.2020 13:11 Ответить
А зачем жителям Крыма шенгенская виза? Зачем им вообще НАТОвская и загнивающая гейропа? На Байкал пусть чешут, голову оздоровляют. Сибирь, Урал, Алтай, Хабаровск
08.08.2020 13:13 Ответить
08.08.2020 13:15 Ответить
в Магадааан!!
08.08.2020 13:31 Ответить
На південне узбережжя ....моря Лаптьових, будут там лапті відмочувати !!))
08.08.2020 13:39 Ответить
Хабаровск то Украина!! незя туда мышевафлям!
08.08.2020 13:39 Ответить
В какую страну Евросоюза крымчанин может получить визу в Симферополе? )))
08.08.2020 13:21 Ответить
В Симферополе не может, зато может в Краснодаре. Что это принципиально меняет?
08.08.2020 16:08 Ответить
Здесь говорится не о том, кому выдавать визы, это действительно решают консульства,а о том, где их можно получать. Жители Крыма могут их получить только в консульствах на территории Украины, так как никто в Европе не признал законность аннексии Крыма. А уж кому выдать визу, а кому нет, действительно решат в консульстве. Понятно объяснила?
Среди жителей Крыма достаточно пронырливых людей, получивших и прячущих под подушкой украинский биометрический паспорт. Так вот им, как и другим гражданам Украины, вообще не нужны никакие визы для поездок в Шенгенскую зону.
08.08.2020 13:26 Ответить
"Понятно объяснила?". Какой апломб, однако.
Вчитайтесь, уважаемая. Необходим или загранпаспорт, выданный Ракой ДО аннексии, или украинский з/паспорт. Т.е., того условия, чтобы консульское учреждение находилось в Украине, необходимо, но недостаточно.
08.08.2020 13:38 Ответить
Про тех, кто получал российский загранпаспорт до аннексии и жил при этом в Крыму или живёт там сейчас, речи не идёт. Это были граждане России, жившие в Украине до аннексии. Такие граждане и сейчас живут по всей Украине. Речи идёт о крымчанах, которых ЕС считает гражданами Украины, несмотря на всякие фокусы с присоединением Крыма а России и выдачи им российских паспортов.
08.08.2020 15:16 Ответить
"Про тех, кто получал российский загранпаспорт до аннексии и жил при этом в Крыму или живёт там сейчас, речи не идёт."

Про таких, в частности, речЬ тоже идёт. Консульствам без разницы, чей гражданин обращается к ним за визой. Только чтобы, как минимальное условие, паспорт был законный.
09.08.2020 06:29 Ответить
Все прелести и удобства абхаззко-преднистровской жизни...
08.08.2020 13:14 Ответить
В принципе - всё было предопределенно .
Если бы им Европа не запретила Шенген , это сделали бы зольдаты НАТО .
В любом случае рюський мир тут не причём.
А уж тем более они сами .
Это рок , судьба , кисмет ...
08.08.2020 13:20 Ответить
Хорошо устроились крымчане с паспортами Украины и РФ, как Труфальдино из Бергамо
08.08.2020 13:27 Ответить
шкловский убийца еще 26 лет назад продал Беларусь московии , за это получает подачки от своих кремлевских хозяев и бросает крохи рядовым беларусам , которые не имеют ни своего мнения , ни гордости , ни воли к переменам
08.08.2020 13:44 Ответить
К каким переменам должны стремиться белорусы? Как в Украине, деиндустриализировать экономику, все разворовать и раздать барыгам?
08.08.2020 14:01 Ответить
Курс на Евросоюз и НАТО, декоммунизация, дерасеизация - вот к этому надо стремиться !
08.08.2020 14:04 Ответить
Ну ты же поехал.В чем проблема?😂
08.08.2020 14:20 Ответить
под впн оно поехало, сидит в ****** росейских и клаву дрочит
08.08.2020 15:18 Ответить
Знаю.Люблю наблюдать,как они этого стесняються😄
08.08.2020 15:53 Ответить
Языком пиз*еть не мешки ворочать!!!!!!!
08.08.2020 13:45 Ответить
Мразь хитрозачьосаная! Посмоторим, как ты обороняться будешь от *уйла!
08.08.2020 14:04 Ответить
Получая украинские документы, они тем самым подтверждают украинское гражданство. А посколькц двойное гражданство у нас вне закона, автоматически отказываются от московитского. И кем будет населен Крым? Гражданами Украины
08.08.2020 13:44 Ответить
Паспорт ЕС, это не западло! можно ехать в Европу и работать и жить в любой стране)
папорт Рохляндии это тавро на всю жизнь и печать на лбу
внимание ********!!!
08.08.2020 13:56 Ответить
Гм... А ты помнишь сервис в Крыму? Они не хотят работать, они хотят получать кацапскую пенсию и ни хрена не делать! Поэтому ехать на заработки в ЕС - это не про них!
08.08.2020 19:59 Ответить
там мутно со вторым гражданством, ибо все чем Украина может пригрозить это лишить гражданства Украины при выявлении факта второго гражданства, но она не может лишить человека гражданства другой страны. Все что делает Украина в рамках отсутствия второго гражданства, это не признает ваше второе гражданство считая вас только гражданином Украины, но вы остаетесь подданым ваших других стран. Поверьте человеку с опытом
Кстати Украина рассматривает принятия второго гражданства, ибо то что нельзя запретить лучше легализовать и попытаться на это что то зароботать, поищите в гугле.
08.08.2020 16:08 Ответить
Это закончится для нее печально .Почему у нас успешно смогли запретить почти все что позволено гражданам стран Запада , а вот то что действительно НЕЛЬЗЯ разрешать нужно обязательно легализовывать , просто потому шо ,,так нужно" .Кому это нужно и зачем ? Но точно что не Украине и украинцам
08.08.2020 17:52 Ответить
Не совсем так .Это приятное заблуждение . Кацапы так сделали специально чтобы проводить свою экспансию в соседние страны которые они считают частью ссср , а себя его наследниками и претендуют на их территории
08.08.2020 17:49 Ответить
Крымчанам давно уже выдают паспорта с местом выдачи Краснодар. Не смешите.
08.08.2020 13:53 Ответить
Навіть я знаю, що Євросоюз не дає візи жителям Криму на території Росії і не спрацьовує місце проживання. Про це вже писали.
08.08.2020 13:57 Ответить
Значит будут в Москву за штампиком летать, они ж богачи все там)
08.08.2020 13:57 Ответить
А смысл ? Кто мешает крымчанам поехать в Херсон, получить украинскую биометрику и ездить в ЕС по безвизу ?
08.08.2020 14:03 Ответить
Кацапский пачпорт по логике вещей им мешает . Ведь в Украине запрещено двойное и более гражданство и чтобы легально получить украинский паспорт крымчанин должен по логике вещей написать перед этим отказ от рассейского и предоставить в украинские гос. органы все бумаги подтверждающие что его отказ рассейскими гос.службами удовлетворен ! НО поступают так вероятно единицы , а большинство крысм попросту обходят это требование вероятно за взятку украинскому чиновнику тут на месте , и преспокойно имеют два паспорта и два гражданства , т.к по кацапским законам это не запрещается
08.08.2020 17:45 Ответить
Зачем им шенген???, они по золотому кольцу будут водку бухать....
08.08.2020 13:53 Ответить
В смысле - выдавать ? Разве у них кто-то отбирал украинские паспорта ?
08.08.2020 13:59 Ответить
Да, в 2014-м году при выдаче российских паспортов.
08.08.2020 14:05 Ответить
Кто вам такой бред сказал?)
08.08.2020 14:56 Ответить
ФМС
08.08.2020 14:35 Ответить
Никто не забирал))) Рашики не рискнули)
08.08.2020 14:57 Ответить
ну им нужны биометрические украинские загран паспорта, такие выдавали только с 2017. Ну и кроме того содержать два загран паспорта это головная боль, и необходимость бегать за загран паспортом в два раза чаще. Я когда в очередной раз надо идти за канадским чуть не плачу при мысле от очередей.
08.08.2020 16:15 Ответить
Не понял, а зачем им вообще визы ? Украинские паспорта там есть у всех, за исключением понаехавших после аннексии. Вот эти понаехавшие - пусть валят обратно в Магадан. А украинские граждане - спокойно получают биометрический паспорт и катаются в ЕС без виз. Шо не так ?
показать весь комментарий
08.08.2020 13:58 Ответить
далеко не у всех.
08.08.2020 14:06 Ответить
При получении паспортов *********, оккупационные власти требовали сдать паспорта Украины. Это по украинскому законодательству они наши граждане, а по факту расиянцы. А подросшее за годы аннексии поколение вообще к Украине никаким боком. Пусть сидят в резервации, которую им устроил ***** и совковая пенсия
показать весь комментарий
08.08.2020 14:39 Ответить
Никто ничего не требовал...
08.08.2020 14:59 Ответить
а ты-то откуда знаешь ? Шо, получил расейский паспорт ?
08.08.2020 15:34 Ответить
Ну я же не в вакууме живу, в отличии от некоторых, чтобы не за 6 лет не узнать элементарного)))
08.08.2020 15:40 Ответить
А то, что пошли они на-й, а не кататься, ************.
08.08.2020 16:06 Ответить
А якого їм в клятому Гейсоюзі робити.
У них є духовний Іркутськ чи Магадан. Хай туди їдуть.
08.08.2020 14:07 Ответить
Зачем крысчане тут нужны? То что у единиц остались паспорта Украины погоды в оккупированном Крыму не делает. Никаких виз. Хотели сдохнуть в Расеи, зачем вам Шенген и Украина.
08.08.2020 14:34 Ответить
Публікуємо мовою оригіналу
Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу: Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. https://kraina.biz.ua/editor3/53189/?fbclid=IwAR0ID6CVqSkwZ-XLanklv7FDCeke8EQzFzM_3TvCtT7lUz0bPGnt9jPEOQI Джерело


Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России?
Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии?
Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее.
Для жителей самого Крыма всё тоже стало на порядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре.
Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный
08.08.2020 14:42 Ответить
Теперь понятно для чего был Майдан. Кто и для чего сдал Крим без единого вистрела
Призрак совка, смердящий трупами, окутал Украину
08.08.2020 15:03 Ответить
Что тебе ясно? Ану, что там в методичке?
08.08.2020 16:09 Ответить
оставить их на 42 года в оренде рашистской, без выдачи украинских паспортов ,или выдача их возможна после возврата Крыма под юрисдикцию Украины согласно всекрымского референдума на котором должно быть 98% явки и голосов крымчан
08.08.2020 15:13 Ответить
1:0 ведёт ЕС.
08.08.2020 15:26 Ответить
.....резервация --- КРЫМ !!!!))))
08.08.2020 15:43 Ответить
На самом деле крымчане легко по российским документам получают шенген. Большинство стран ЕС закрывает на это глаза. https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=56&t=774122
08.08.2020 15:45 Ответить
Виктор Медведчук приехал на территорию Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин.
08.08.2020 15:56 Ответить
Медведчук и раньше отдыхал на полуострове, он признавался, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. Он также заявлял, что считает Крым де-факто российским.
08.08.2020 15:57 Ответить
Должен сказать, дофига туда ездят. И еще хвалят.
08.08.2020 16:10 Ответить
Странно, а на вебкамерах в онлайне совсем другая картина
08.08.2020 16:29 Ответить
Дивлячись із чим зрівнювати. З 12 роком - так взагалі порожньо стало. Я не про це. Я про те, щро людішкі не гидують туди їздити. Мені тошнить зараз від крисму, наприклад.
08.08.2020 20:02 Ответить
а я имел ввиду вебкамеры на КПВВ, никто не едет, они просто закрыты. Хотя у меня есть знакомые которые ездили в прошлом году, а вообще конечно по сравнению с 13 годом едут единицы
08.08.2020 20:54 Ответить
Нехай їдуть по "Золотому кольцу Рассеи Рязань-Казань-Cызрань-Засрань. И чуть в сторону - Спермь!"
08.08.2020 16:43 Ответить
А зачем крысам гейропа? Там же ш геи? Вы ж паРаше хотели умереть?
08.08.2020 19:25 Ответить
вот хитро поступает, обитатель Крыма хочет к людям - будь добр с начало фейс контроль в Украине.
09.08.2020 01:08 Ответить
 
 