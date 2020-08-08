Жители Крыма могут получить шенгенскую визу только в Украине, – посол ЕС в России Эдерер
Российские паспорта, выданные в Крыму, не принимаются при обращении за шенгенской визой, жители региона могут ее получить в консульствах стран ЕС в Украине.
Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Европейский Союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.
Дипломат отметил, что у жителей Крыма есть возможность получить шенгенскую визу.
"Для этого необходим либо загранпаспорт, выданный российскими властями до незаконной аннексии, либо украинский загранпаспорт. В любом случае жители Крыма должны подавать заявление на визу в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России", - добавил посол ЕС.
"И кстати, если у жителя Крыма есть украинский биометрический паспорт, то он или она могут въезжать в ЕС без визы, поскольку с 2017 года между ЕС и Украиной действует безвизовый режим для держателей биометрических паспортов", - отметил Эдерер.
- Таити. Таити... Не были мы ни на каком Таити.. Нас и здесь неплохо кормят. (с)
Крысы никому не нужны , кроме учёных . Но даже у них особые крысы , их выращивают на особых фермах .
А такие , доморощенные в руськом мире - никому .
Среди жителей Крыма достаточно пронырливых людей, получивших и прячущих под подушкой украинский биометрический паспорт. Так вот им, как и другим гражданам Украины, вообще не нужны никакие визы для поездок в Шенгенскую зону.
Вчитайтесь, уважаемая. Необходим или загранпаспорт, выданный Ракой ДО аннексии, или украинский з/паспорт. Т.е., того условия, чтобы консульское учреждение находилось в Украине, необходимо, но недостаточно.
Про таких, в частности, речЬ тоже идёт. Консульствам без разницы, чей гражданин обращается к ним за визой. Только чтобы, как минимальное условие, паспорт был законный.
Если бы им Европа не запретила Шенген , это сделали бы зольдаты НАТО .
В любом случае рюський мир тут не причём.
А уж тем более они сами .
Это рок , судьба , кисмет ...
папорт Рохляндии это тавро на всю жизнь и печать на лбу
внимание ********!!!
Кстати Украина рассматривает принятия второго гражданства, ибо то что нельзя запретить лучше легализовать и попытаться на это что то зароботать, поищите в гугле.
У них є духовний Іркутськ чи Магадан. Хай туди їдуть.
https://www.pohlyad.pp.ua/a-ia-poiasniu-chomu-vy-idiotu-rosijskyj-zhurnalist-zvernuvsia-do-svoikh-spivhromadian/ Серпень 5, 2020 https://www.pohlyad.pp.ua/author/avtor/ Avtor
Публікуємо мовою оригіналу
Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу: Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. https://kraina.biz.ua/editor3/53189/?fbclid=IwAR0ID6CVqSkwZ-XLanklv7FDCeke8EQzFzM_3TvCtT7lUz0bPGnt9jPEOQI Джерело
Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России?
Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии?
Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее.
Для жителей самого Крыма всё тоже стало на порядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре.
Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный
