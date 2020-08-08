РУС
Попытка отменить местные выборы в Луганской и Донецкой областях - это страх власти еще больше потерять свои позиции, - Шахов

Попытка отменить местные выборы в Луганской и Донецкой областях - это страх власти еще больше потерять свои позиции, - Шахов

Власть пытается отменить местные выборы в Донецкой и Луганской области, понимая, что их проигрывает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов на своей странице в Фейсбук.

Он прокомментировал обращение Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций к Центральной избирательной комиссии с предложением отменить выборы в 10 и 8 ОТГ соответственно.

"Власть, понимая, что проигрывает местные выборы в Донецкой и Луганской области, пытается их отменить. В 2019 году в половине мажоритарных избирательных округов в Луганской области победили представители "Нашего края". "Слуга народа" победил только в одном округе. В Донецкой области они вообще не получили ни одного мандата", – отметил Шахов.

Он отметил, что за год ситуация в стране ухудшилась – "слуги" стремительно теряют рейтинг.

"Попытки мошенничать с выборами – это страх власти еще больше потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами по прекращению огня. То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война", – написал Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

Нардеп напомнил, что несколько лет ведется борьба за Северодонецк и Лисичанск.

"Мною, в частности, было зарегистрировано Постановление в Верховной Раде о проведении досрочных местных выборов в Северодонецке, который сейчас является фактической столицей Луганщины. Очередные местные выборы являются шансом обновить прифронтовые совета. Однако союз "старых" и так называемых новых лиц пытается законсервировать ситуацию в регионе", – акцентировал Шахов.

Он заявил об обращении к Президенту и международных организаций.

"Мы, представители "Нашего края", требуем от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Люди должны сами выбрать своих представителей в советах. Мошенничество еще не помогло ни одной власти удержаться в креслах, а наоборот – только ускоряло ее крах. Не повторяйте ошибок предшественников!", – резюмировал Шахов.

местные выборы (2753) Донецкая область (10828) Шахов Сергей (112) Луганская область (6552)
+26
Луганская и Донецкие области заповедник тупорылой ваты, которые всегда голосовали за прокацапских кандидатов. Вот и исходит на понос Шахов, боясь потерять голоса баранов
08.08.2020 14:42 Ответить
+22
Власть зеленых и без этих областей проиграет. Вместо политиков и бизнесменов к власти пришли шуты, аферисты, дубы и корабельные сосны
08.08.2020 14:43 Ответить
+16
Это не тот из зажопа, что утверждал. мол коронавируса нет?
08.08.2020 14:41 Ответить
Это не тот из зажопа, что утверждал. мол коронавируса нет?
08.08.2020 14:41 Ответить
Тот, он кстати даже подхватив эту болячку, утверждает что это фейк.
08.08.2020 14:42 Ответить
О КАК ОЧКО НАТЯНУЛОСЬ И ИГРАЕТ У ЛИДЕРА ОПППДЖОПА МЕРТВЕЧУКА...
ШАХОВ ХЛЕБАЛО ЗАКРОЙ ДЕФЕКТИВНЫЙ ЗА НАРИД ВАТНИКОВ ПЕРЕЖИВАЕШЬ
я бы вообще на 500 лет запретил Данубассятине тупой вообще иметь какие то выборные права.. мыску цепь и будку..и кляп...
08.08.2020 15:43 Ответить
сахар раздал..а теперь жаба задавила что выборов не будет..растратился )))
08.08.2020 16:40 Ответить
Чучело, а ты из какой дыры тявкаешь? Оно, запретило бы..) Посмешище. Тролль, ты - слизь гнилостная, только воздух испортить сможешь.
08.08.2020 17:08 Ответить
Тот. Причем он один из первых переболел и после этого не изменил риторики.
08.08.2020 14:44 Ответить
Шахов, с'єздій ще раз у яку-небудь заражену зону. Шоб навєрняка! Бо куршавелі ватних лугандонських дебілів не встромляють...(
08.08.2020 15:02 Ответить
Тот самий! Але увага на https://www.facebook.com/ALXHmara/photos/a.2226184194102619/2226184107435961/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDu9RhPSn1LxxbLxr5bHvcPSyvZ4O4yAlEXkSLefVAI1QmRgcdqbJiZd8m6WRR3EumkhXylMmTE3v0812fyMBUAtDa3Y4OQOLycXW_VcRh8Yx9SlajP0UxnQZr38vHpwG0n4wkJKsWcOrjbr4aSSdfpSDdzzGOSkCytnkcgnVW-E-9T0Nn9dhgU1aSl8e4fR1S8JAhwYhZ5vL9W8mvjVkwYdn6172aBAjGj3uesaBH2NT2MjGTC3_bIPvid0ekUqRmgIQgluXbf4h5JHqefF2DzRyLX4EHIPu45CQtc9EJD0wnuuF0jq9ht_-UpnvQzn-h7Vgg8h0NX1XSxQCdp_jpA6VtG&__tn__=-R текст і картинко ! (не фейк!) Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 8363
08.08.2020 21:47 Ответить
кохала жаба гадюку
08.08.2020 14:41 Ответить
Луганская и Донецкие области заповедник тупорылой ваты, которые всегда голосовали за прокацапских кандидатов. Вот и исходит на понос Шахов, боясь потерять голоса баранов
08.08.2020 14:42 Ответить
"Наш край" шахова чи "слуги урода", - однакове сепарське лайно. Тільки одне трохи свіжіше...
08.08.2020 14:43 Ответить
Не однакове. В СН є й патріоти. А Наш Край - це просто ще один оппоблок - 100% сепарні.
08.08.2020 14:45 Ответить
"патріоти" в "СУ" - весільні генерали для українофобської наволочі типу ткаченок-бужанських. Вони ще гірші чим те ж ОПЗЖ тому що погодились виконувати цю функцію.
08.08.2020 14:48 Ответить
Та ні - наволочі там все ж таки меншість - це наглядно доведено голосуваннями за ті ж антиколомойські закони.
08.08.2020 15:02 Ответить
Хто?
08.08.2020 14:48 Ответить
Наприклад - Гео Лерос, є й інші. Я за них не голосував, тому не вивчав, але таких як Бужанський-Дубинській там меншість, що доводять голосування за важливі для країни закони.
08.08.2020 15:00 Ответить
Гео в сн вже не має, ще хто?
08.08.2020 15:09 Ответить
З яких це пір його немає у СН? Він в СН був і є, ніхто його не виключав, сам не виходив.

"ще хто?"
Заходите на сайт Верховної Ради та читаете список тих, хто голосував за антиколомойський закон.
08.08.2020 15:38 Ответить
Ви пишаєтесь вибором СН?
08.08.2020 17:46 Ответить
Уши из под прокси торчат, кацап. Заправь их в штаны, не пались
08.08.2020 14:48 Ответить
Справжні патріоти українськомовні, але це не про тебе...
08.08.2020 14:51 Ответить
Власть зеленых и без этих областей проиграет. Вместо политиков и бизнесменов к власти пришли шуты, аферисты, дубы и корабельные сосны
08.08.2020 14:43 Ответить
А по объявлениям на заборах можно что-то "лучшее" найти, полагаете?)))))))) "Яке їхало - таке й здибало!"((
08.08.2020 14:45 Ответить
Ты хоть понял,что ляпну?Президент и не должен быть бизнесменом.Как-бы по Закону.Но,что такое Закон для наших "политиков"?Туфта."Вместо бизнесменов"-это ты про Пэтю,который обещал тот самый бизнес продать?О,да-честнейший человек.А еще очень скучаем по Розенблату,Свынарчукам,Гнойсману.Каких же людей мы потеряли...Будьте вы прокляты,зебилы!А зебилы-все,кто не любит Пэтю
08.08.2020 15:15 Ответить
Заткнись, зеленое уюожество. ты хоть знаешь, что Украина парламентско-президентская республика.. Что, зебуин, на воре шапка горит? Где я написал про президента? ты хоть, дурогон, понимаешь что речь идет о местных выборах?
08.08.2020 15:20 Ответить
**** тебя понимать?Шоколадное дерьмо за километр видно.А Зеля для меня такой же мудачина,как и шоколадное падло-вор,коррупционер и брехун.И на счет "зебилов" поутихни:как-то не особо смотрится,когда поклонник рыга и бывшей правой руки Медведчука что-то о патриотизме вякает.Не логично.Хотя,какая логика для шоколадного?
08.08.2020 16:37 Ответить
И если ты писал о местных выборах,то ты же понимаешь на сколько ты лоханулся?"Вместо бизнесменов пришли клоуны"?Когда именно,если при Зеле еще местных выборов не было?Тупорылое быдло)
08.08.2020 16:40 Ответить
Тупее, чем лохторат шмаркли Украина еще не видела. С лузерами, чей мнтелект ниже плинтуса не общаюсь, Твое все - это новые ворота
Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 9232
08.08.2020 17:32 Ответить
Ты баранов шлешь,сам обосравшись?Гениально.Какой дебил мог написать,что в результате местных выборов пришла зебильная власть,хотя выборов еще не было?Осознаешь и заткнешься или и дальше будешь дурака клеить с мокрыми штанишками?
08.08.2020 18:18 Ответить
Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 5970
08.08.2020 18:36 Ответить
Немножко неловко,когда и сам осознаешь,что круто обосрался и,кроме дебильных картинок,аргументов нет,ага?
08.08.2020 21:25 Ответить
Спроси у своих родителей - почему ты дегенерат? Это тебе как аргумент
"https://censor.net/comments/locate/3212644/019214cb-e31f-738a-8c3d-9152a9436428 Ответить Мне нравится 21
08.08.2020 21:58 Ответить
И чем ты отличаешься от кацапа?Ни чем.Ты ж на столько тупорылое,что даже не вкумекало,что выборов еще не было.И,думаешь,что вяканье идиота произведет на меня впечатление?Дятел))
08.08.2020 22:02 Ответить
Что , аргументов нет, дитя телевизора, выпердыш сватов?. Кацап, дятел? На хрен мне твоя биография?То что ты зеленое недоразумение, с мозгами как у барана, и так понятно. А теперь пшла в стойло, овца стриженная
09.08.2020 07:29 Ответить
Ооо)Обосравшееся проснулось?Ты манюнький еще,наверное,что спишь так долго?Про овечьи мозги мне будет говорить пустозвон,который даже не знал,что еще не было местных выборов?Тебе так точно в "сватах" место нашлось бы)
09.08.2020 10:23 Ответить
Если Зеленские проиграют, то вместо них придут рыги (ОПЗЖ). Это лучше ?
08.08.2020 15:31 Ответить
Если, придут... эТо все теория. А то что вокруг зеленского группируются рыги, совки, любители руцького мира уже сейчас это факт. Так что, как сказал членограй, - "какая разница"?
08.08.2020 15:35 Ответить
А шоколадникам пофиг на что гавкать.У них и "Голос" уже враги,бо сказали,что их Питруня плохо с коррупцией боролся
08.08.2020 18:20 Ответить
Местные выборы в Донбассе отменены,чтобы выбить почву у сепаратистов юридическую.Шатуны всех мастей пытаются расшатать и развалить Украину.Это один из одиозных Шатунов..На Донбассе будет править Военный.
08.08.2020 14:48 Ответить
Стесняюсь спросить а почему появилась и пропала страничка с новостью ? ===
========

ВО «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду міського голови Києва нардепа Олексія Кучеренка. Про це повідомила Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу 8 серпня.
«Я хочу, щоб наша команда команда висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. Він буде від «Батьківщини» кандидатом на посаду мера Києва», - заявила Тимошенко.
Кучеренко назвав свої пріоритети на посаді мера Києва у разі обрання: повний аудит фінансової й бюджетної системи столиці, безпека та комфорт проживання громадян та питання тарифів.
https://zaxid.net/news/
08.08.2020 14:52 Ответить
Вы своё в 14 году на т н референдуме отголосовали, 50 лет запретить голосовать В ордло поезжай там и голосуй, ватан махровый
08.08.2020 14:55 Ответить
Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 4054
08.08.2020 14:56 Ответить
Красные приходят , грабють. Белые приходють, грабють....Ворос не в голосовании, а в подсчете голосов местными....
08.08.2020 14:59 Ответить
Як висловився Найвеличніший підер Епохи Зубожіння - Таварісч Сахов, ідіть у сраку
08.08.2020 15:01 Ответить
Когда этого сепара посадят?
08.08.2020 15:13 Ответить
Письмо дважды не сидевшего Индюковича Чуркин зачитал в ООН на весь Мир...что вам еще зачитать?Что вы марионетки КГБиста? так это знают даж дети
08.08.2020 15:34 Ответить
Шахов сдохни.. или вообще с-би отсюда в свой любимый лугандон тварь.
08.08.2020 15:36 Ответить
злой ТЫ !
ОНО же ущемленное .....
08.08.2020 15:41 Ответить
НАБУ закрыло дело Роттердам+.
Именно оно стало одной из основных причин проигрыша Петра Порошенко на выборах.

***
73% почали про щось здогадуватись ...

Спроба скасувати місцеві вибори в Луганській та Донецькій областях - це страх влади ще більше втратити свої позиції, - Шахов - Цензор.НЕТ 1204
08.08.2020 15:38 Ответить
Все праульно. Ніякого голосування. Бо сепари на вибирають «опоржопу». Спочатку най навчиться любити Україну. А як не навчиться, у московії ще місця багато, най валять. І Шахова з собою заберуть.
08.08.2020 15:38 Ответить
Донбасс получил паспорта РАБссии еще до Майдана...,не все конечно но рыгобыдлосы точно все....и Молодые регионы пионеры блин сраные...
08.08.2020 15:45 Ответить
Лукашенко все рассказал правильно...немцам газ по 65... белорусам по братски 126....Братья блин КГБэшные...
08.08.2020 15:49 Ответить
шахов - это хто???
недобиток и латентный оппожоповец???????
тогда понятно, почего так за выборы в дЫре ратует.
08.08.2020 16:22 Ответить
какой же пи%ар этот шахов, вместе с дунаевым, таким же рыгом недостреленным и его шестёрками типа бывшего мэра Лисичанска превратили неоккупироанную часть Луганщины в своё личное имение и доят этих крепостных уже годами...пока вышеуказанные ушлёпки будут там околачиваться все выборы ими будут куплены за гречку....чуть ли не единственные правильные меры по созданию там военных администраций, чтобы разогнать эту шайку
08.08.2020 16:30 Ответить
Ну так как "Наш край" это такой себе клон Партии Регионов ( под другим соусом, новых лиц) с такими людьми во главе, как "страдатель за народ " пан Шахов. ( этакая смесь Ляшко с Каплиным и Королевской разбавленных Рабиновичем), который по всей видимости хочет стать смотрящим по области вместо Ефремова , при чем какая власть при этом будет им все едино,, ну а кроме того прошлые выборы показали что кроме них там еще имеют возможность взять голоса партии типа ОПЗЖ ( первое место по партийным спискам), Оппозиционный блок, партия Шария.. в этом случае вполне логично что в прифронтовых областях этого допустить нельзя и нужно вводить в Луганской и Донецкой областях ВГА ( кстати это нужно было сделать даже раньше) Возможно я вижу ситуацию несколько однобоко.., но думаю так оно и есть. Вероятно и власти в Киеве и местным тамошним их представителям виднее что и как и какое положение в регионе.
08.08.2020 16:39 Ответить
Какие выборы, когда рядом война.
08.08.2020 16:41 Ответить
Да ладно,мошенничество ускоряло крах？Посмотрите на Лукашенко и Путлера,как вам крах этих мошенников？
08.08.2020 18:31 Ответить
"Наш край" -- в дупу, а "ОПЗЖ" -- в сраку.
08.08.2020 21:56 Ответить
этим ватным регионам еще лет 15 надо запретить голосовать.
09.08.2020 14:00 Ответить
 
 