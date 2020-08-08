Попытка отменить местные выборы в Луганской и Донецкой областях - это страх власти еще больше потерять свои позиции, - Шахов

Власть пытается отменить местные выборы в Донецкой и Луганской области, понимая, что их проигрывает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов на своей странице в Фейсбук.

Он прокомментировал обращение Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций к Центральной избирательной комиссии с предложением отменить выборы в 10 и 8 ОТГ соответственно.

"Власть, понимая, что проигрывает местные выборы в Донецкой и Луганской области, пытается их отменить. В 2019 году в половине мажоритарных избирательных округов в Луганской области победили представители "Нашего края". "Слуга народа" победил только в одном округе. В Донецкой области они вообще не получили ни одного мандата", – отметил Шахов.

Он отметил, что за год ситуация в стране ухудшилась – "слуги" стремительно теряют рейтинг.

"Попытки мошенничать с выборами – это страх власти еще больше потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами по прекращению огня. То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война", – написал Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

Нардеп напомнил, что несколько лет ведется борьба за Северодонецк и Лисичанск.

"Мною, в частности, было зарегистрировано Постановление в Верховной Раде о проведении досрочных местных выборов в Северодонецке, который сейчас является фактической столицей Луганщины. Очередные местные выборы являются шансом обновить прифронтовые совета. Однако союз "старых" и так называемых новых лиц пытается законсервировать ситуацию в регионе", – акцентировал Шахов.

Он заявил об обращении к Президенту и международных организаций.

"Мы, представители "Нашего края", требуем от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Люди должны сами выбрать своих представителей в советах. Мошенничество еще не помогло ни одной власти удержаться в креслах, а наоборот – только ускоряло ее крах. Не повторяйте ошибок предшественников!", – резюмировал Шахов.