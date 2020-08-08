Попытка отменить местные выборы в Луганской и Донецкой областях - это страх власти еще больше потерять свои позиции, - Шахов
Власть пытается отменить местные выборы в Донецкой и Луганской области, понимая, что их проигрывает.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов на своей странице в Фейсбук.
Он прокомментировал обращение Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций к Центральной избирательной комиссии с предложением отменить выборы в 10 и 8 ОТГ соответственно.
"Власть, понимая, что проигрывает местные выборы в Донецкой и Луганской области, пытается их отменить. В 2019 году в половине мажоритарных избирательных округов в Луганской области победили представители "Нашего края". "Слуга народа" победил только в одном округе. В Донецкой области они вообще не получили ни одного мандата", – отметил Шахов.
Он отметил, что за год ситуация в стране ухудшилась – "слуги" стремительно теряют рейтинг.
"Попытки мошенничать с выборами – это страх власти еще больше потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами по прекращению огня. То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война", – написал Шахов.
Нардеп напомнил, что несколько лет ведется борьба за Северодонецк и Лисичанск.
"Мною, в частности, было зарегистрировано Постановление в Верховной Раде о проведении досрочных местных выборов в Северодонецке, который сейчас является фактической столицей Луганщины. Очередные местные выборы являются шансом обновить прифронтовые совета. Однако союз "старых" и так называемых новых лиц пытается законсервировать ситуацию в регионе", – акцентировал Шахов.
Он заявил об обращении к Президенту и международных организаций.
"Мы, представители "Нашего края", требуем от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. Люди должны сами выбрать своих представителей в советах. Мошенничество еще не помогло ни одной власти удержаться в креслах, а наоборот – только ускоряло ее крах. Не повторяйте ошибок предшественников!", – резюмировал Шахов.
ШАХОВ ХЛЕБАЛО ЗАКРОЙ ДЕФЕКТИВНЫЙ ЗА НАРИД ВАТНИКОВ ПЕРЕЖИВАЕШЬ
я бы вообще на 500 лет запретил Данубассятине тупой вообще иметь какие то выборные права.. мыску цепь и будку..и кляп...
"ще хто?"
Заходите на сайт Верховної Ради та читаете список тих, хто голосував за антиколомойський закон.
ОНО же ущемленное .....
Именно оно стало одной из основных причин проигрыша Петра Порошенко на выборах.
73% почали про щось здогадуватись ...
недобиток и латентный оппожоповец???????
тогда понятно, почего так за выборы в дЫре ратует.