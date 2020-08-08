Шмыгаль про отдых Медведчука в оккупированном Крыму: "Отношусь к этому критически отрицательно"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал пребывания одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в оккупированном Россией Крыму.
"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он не был, кем бы он не был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно", - сказал глава правительства.
Напоминаем, ранее сообщалось, что кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отдыхает с семьей в оккупированном Крыму.
Что говорит вода в крым очень горит московитам.
а может запретят вьезд в украину на три года?
Явно не ехал на машине через украинские и российские кпп.
Явно летел на самолёте.
Каким образом можно с Украины легально залететь в крым? Никак!
Да и нелегально только через россию.
На 3 года запретить медведчуку въез в Украину, как и остальным нарушителям госграницы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/n3212696
ЗАПРЕТ МЕДВЕДЧУКУ НА ВЪЕЗД В УКРАИНУ СНАЧАЛА НА 3 ГОДА И ФСЬО. ПОТОМ И ПОЖИЗНЕНО
другий - засуджує, але готовий дати воду в окупований Крим.