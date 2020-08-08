РУС
Новости
Шмыгаль про отдых Медведчука в оккупированном Крыму: "Отношусь к этому критически отрицательно"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал пребывания одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он не был, кем бы он не был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно", - сказал глава правительства.

Читайте также: Самолет Путина прибыл в оккупированный Крым, куда ранее приехал Медведчук, - СМИ

Напоминаем, ранее сообщалось, что кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отдыхает с семьей в оккупированном Крыму.

Крым (26475) Медведчук Виктор (1795) Шмыгаль Денис (2860)
Топ комментарии
+20
Другими словами, Шмыгаль официально заявил, что он государственный импотент.
Имея должность премьер-министра, относится отрицательно к действиям украинофоба Медчедчука... но ничего сделать не может.
Импотент.
08.08.2020 16:27 Ответить
+16
В Крыму с Ху#лом отрицательно, а в Омане с Патрушевым положительно. Раздвоение...
08.08.2020 16:32 Ответить
+16
Коли ви перестанете за нього голосувати.
08.08.2020 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
когда в оккупированный рашистами украинский Крым ипальники суют хранцузские,италянские фрицовские де3,4здаты ,али там какие то певички с певцунами , украинские "поцриотические власти" подымают хай.разные там ноты строчат и т.д а потом им запрещают вьезд в Украину ,что же на сей раз против "чужого, среди своих" предпримут " зе слуги и херанты" Украины по отношению к нему???
08.08.2020 18:05 Ответить
Пока зе крутить свое кино с 100км вдоль передовой. С актерами по подаркам с всу.Шмыгаль получил приказ с московии о пробитии реакции всех на воду в крым.
Что говорит вода в крым очень горит московитам.
08.08.2020 18:12 Ответить
Такую неприязнь испытываю к потерпевшему,что прямо кушать не могу.
08.08.2020 18:12 Ответить
Давно пора повесить или утопить в говне. Вместе с солнцеликим...
08.08.2020 18:36 Ответить
08.08.2020 18:45 Ответить
а що медведчук вже в кабміні працює?, що шмигаль дає свою оцінку, чи це так щоб за нього не забули бувай
08.08.2020 18:53 Ответить
А от цікаво, що було б із Медведчуком в 37-му році?
08.08.2020 19:06 Ответить
и шо даже в " миротворец" или куда там вносят, его?)
а может запретят вьезд в украину на три года?
08.08.2020 19:19 Ответить
Глубочайшая озабоченность, и как там Медведчук без воды....
08.08.2020 19:38 Ответить
И не туды,и не сюды.Так что смаркаль,подавай,****, воду,а то-о-о...медведчук организует"Уж мы пойдем ломить стеною" за порцию воды!Смолы им горячей,да с хорошей дымочкой,пускай пьют и орошают нею поля свои засохшие,придурки.В Украине им плохо жилось?Так наслаждайтесь теперь парашкой вонючей и ссаками ословскими,так как это было до1954 года.Крым тогда был на 3/4 пустыней и только с приходом днепровской воды превратился в цветущий оазис на превеликую радость аборигенам(арбузы,дыни,виноград,персики,яблоки и груши) и всякая иная с/х продукция приносящая им великолепные доходы. А отдыхающщих-сотни тысяч,если не миллионы за сезон-то же отличные доходы да еще и с минимальными затратами.Живи и пой!Не-е-ет,давай им парашку,давай им пу-у-уцю,давай счастливую и прекрасную жизнь в такой клоаке,как ***********!Безумцы-из цивилизованой Европы -в парашскую сральню!Вот "товарищ"медведчук(умышленно с малой литеры) пусть там и отдыхает,ведь ослиная моча намного вкуснее и "пользительнее",чем днепровская вода!
09.08.2020 14:40 Ответить
А каким способом он туда попал?
Явно не ехал на машине через украинские и российские кпп.
Явно летел на самолёте.
Каким образом можно с Украины легально залететь в крым? Никак!
Да и нелегально только через россию.
На 3 года запретить медведчуку въез в Украину, как и остальным нарушителям госграницы.
08.08.2020 19:50 Ответить
Админграницу с оккупированной территорией Медведчук пересек в 14:30 в воскресенье, 2 августа. Контроль он прошел на КПВВ "Каланчак". Его сопровождала жена Оксана Марченко.По данным источника, с Медведчуком и Марченко были еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все - граждане Украины.
09.08.2020 11:45 Ответить
Согласно решению Кабинета Министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму.
Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:
подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
необходимость соблюдения принципа единства семьи;
тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).
После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19. Источник: https://censor.net.ua/n3212696
09.08.2020 18:16 Ответить
Это ограничение с 9 до 30 августа 2020 г, а этот товарищ с сопровождающими лицами выехал 2-го, за неделю до того. На авто через контрольный пункт, т. е. легально. Вернется, как "необходимость соблюдения принципа единства семьи".
09.08.2020 20:22 Ответить
У Шмигаля пересохло в горлі від таких новин.
08.08.2020 20:19 Ответить
Критичні дні тільки у баб бувають. Це слова баби чи не так?
08.08.2020 20:53 Ответить
Пью , но с отвращением
08.08.2020 21:20 Ответить
ЧТО ЗНАЧИТ КРИТИЧЕСКИ, ПРАКТИЧЕСКИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ???

ЗАПРЕТ МЕДВЕДЧУКУ НА ВЪЕЗД В УКРАИНУ СНАЧАЛА НА 3 ГОДА И ФСЬО. ПОТОМ И ПОЖИЗНЕНО
08.08.2020 21:20 Ответить
- Ставлюся до цього критично негативно! Дуже сподівався, що візьме з собою й мене. Але не взяв...
08.08.2020 23:05 Ответить
один поїхав "вадичку папробавать". в розвідку.
другий - засуджує, але готовий дати воду в окупований Крим.
08.08.2020 23:32 Ответить
Шлюкозу почему тогда не пустили?
09.08.2020 11:18 Ответить
Что-то, я запутался. КРЫМ Украинский, почему туда нельзя ездить отдыхать? Не можете вернуть Крым назад, а люди тут при чем?А если его и ближайшие 50 лет Крым не вернут назад, а людям хочется там отдыхать ( ОН ЖЕ НАШ), то, как быть?Шесть лет кукарекать про то, что он Украинский, но , почему-то по факту он Российский. Сколько не кричи ХАЛВА, во рту слаще не становится.
09.08.2020 12:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 