Шмыгаль про отдых Медведчука в оккупированном Крыму: "Отношусь к этому критически отрицательно"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал пребывания одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Отрицательно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он не был, кем бы он не был. Поэтому отношусь к этому критически отрицательно", - сказал глава правительства.

Напоминаем, ранее сообщалось, что кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отдыхает с семьей в оккупированном Крыму.