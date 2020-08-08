РУС
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая. ФОТО

Эксперты Национальной полиции, прибывшие для поиска следов прослушивающих устройств в квартире журналиста Михаила Ткача, имели из технического оборудования только отвертку.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала  главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая 01

"Утром оперативно-следственная группа, которая приехала по нашему вызову - покинула место событий, лишь поверхностно осмотрев квартиру Михаила и чердак прямо над ней. После чего Нацполиция опубликовала новость о том, что зарегистрированно уголовное дело, но "прослушивающих средств не было обнаружено". Впоследствии исправились, что еще проверят. Только после этого на место прибыла уже следственная группа в рамках уголовного производства", - написала Седлецкая.

Журналист отметила отсутствие специального оборудования для поиска подслушивающих устройств у представителей Нацполиции.

"Для того, чтобы обнаружить следы инсталляции профессиональных прослушивающих устройств - пользовались "подручными" средствами. Веточкой от дерева, которая лежала на чердаке, спицей, выломаной из раскладной сушилки Михаила, с помощью них пытались понять, что там в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка", - рассказала Седлецкая.

Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая 02

Журналист отметила, что все еще надеется, что проверка будет проведена профессионально и всесторонне, с помощью специальной техники, которой оснащена для подобных целей Национальная полиция.

Напоминаем, ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома

Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая 03

+21
Ну так если в показушном за 3.5млн. долл, отделе творят вот такое:

https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc

То чего ждать от "эксперта"? Чемодана с инструментами и спецоборудованием? Хорошо что хоть отвертка была с собой и не послал Ткача в магазин - купить ее)
08.08.2020 18:27 Ответить
+15
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7149
08.08.2020 18:40 Ответить
+14
То вы просто забыли как недавно террористов ловили молниеносно
08.08.2020 18:28 Ответить
08.08.2020 18:27 Ответить
какая "прослушка", такой и эксперд
08.08.2020 18:51 Ответить
при современных средствах повесят вам в хате прослушку и проглядку, включая инфракрасную в виде дохлой мухи на паутинке и вы никогда не догадаетесь
08.08.2020 18:54 Ответить
мне сдается, этот Ткач сам дырку гвоздиком расковырял и обмотал грязной тряпкой
08.08.2020 18:58 Ответить
Той дырочке может быть уже лет 50. Какой-то вывод на чердак - для кабеля, антенны и т.д. ремонт потолка отсох, вот она и открылась.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:06 Ответить
На чердаку свіжі сліди свердління - матеріал який висвердленний з перекриття не змішався з брудом чердаку, отже цей отвір свіжий, його просверлили нещодавно, він навіть пилом не припав! Свердлив ідіот, тому що промазав мимо люстри і висвердлив отвір посередині стелі! Такі в нас розвідники - ідіоти! Потрібно вигнати всю цю похоронну команду технічної розвідки СБУ - на вулицю, без військової пенсії та нагород, таким криворуким дебілами не місце на державній службі! Якщо СБУ чи інший правоохоронний орган, здійснював це стеження без дозволу суду, або по підробленим кримінальним провадженням - то всі потрібно вигнати накуй! Дебілам не місце в правоохоронних органах! А на чердаку потрібно поставити сигналізацію та приховане відеоспостереження, щоб зловити говно-розвідників за яйця і відвести в суд!
08.08.2020 22:53 Ответить
Тем более не догадается полиция с отверткой.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:50 Ответить
То вы просто забыли как недавно террористов ловили молниеносно
08.08.2020 18:28 Ответить
Погорелый театр абсурда Все73%-«янелохи»
08.08.2020 18:33 Ответить
а как вы это себе представляли ???
..Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 1853
08.08.2020 18:29 Ответить
У каждого эксперта для этих целей должен быть специальный щуп из обеднённого урана, армированный углеволокном. (Элементарные вещи объяснять приходится).
показать весь комментарий
08.08.2020 18:55 Ответить
Нужно внедрять в органы чемоданчик следователя.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:29 Ответить
08.08.2020 18:30 Ответить
08.08.2020 18:40 Ответить
нафига этот чемодан?
хватит и отвертки))))
08.08.2020 18:41 Ответить
и бутылки пива "для подумать"
показать весь комментарий
08.08.2020 18:55 Ответить
++
08.08.2020 21:35 Ответить
о да... в мое время к нему еще шел "Зенит ТТЛ"
то было наследие совка
08.08.2020 18:44 Ответить
....и пленка "свема" на которой были только ежики в тумане
показать весь комментарий
08.08.2020 18:57 Ответить
в 1975 году в частном секторе расследовали кражу велосипеда со двора. Прибывший мусор попросил у хозяев линейку(!) замерить след и пленку для своего фотоаппарата, потому своя "кончилась" У хозяина была только "32-я" и мусор сетовал, что утро раннее и туманное и снимки могут не получиться. Сын-школьник дал линейку

А вы ржете через пятьдесят лет.
08.08.2020 20:06 Ответить
Утро туманное, утро седое..
показать весь комментарий
09.08.2020 19:04 Ответить
https://cobrashop.com.ua/products/nabor_sledovatelya_chemodan_sledovatelya_vs1_s_tsifrovoj_fotokameroj_12_mps Набор следователя Чемодан следователя ВС-1 (с цифровой фотокамерой 12 Мпс) Источник: https://cobrashop.com.ua/products/nabor_sledovatelya_chemodan_sledovatelya_vs1_s_tsifrovoj_fotokameroj_12_mps

показать весь комментарий
https://censor.net/user/26252 І навіщо підказувати? Зараз здуру замовлять такі валізки,в десятеро дорожче.
показать весь комментарий
Отличная реформа на деньги США))
показать весь комментарий
08.08.2020 18:29 Ответить
Еще небось и кружку к стенке прикладывали ))
показать весь комментарий
08.08.2020 18:29 Ответить
Отвёртка, которую можно выпить
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 4139
08.08.2020 18:43 Ответить
Нет там более современная технология, 2 пластиковых стаканчика и веревка.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:22 Ответить
А что, надо было лазерный определитель последнего поколения, для определения отверстий, в потолке? Чемоданчики у экспертов все упакованы, но предусмотреть все случаи невозможно.
08.08.2020 18:30 Ответить
а чего-то более эффективного, чем совать ветки в каждую дырку, у них нет?
показать весь комментарий
есть 3 тонны С 4 и снести нахрен дом чтобы не подслушивали....
показать весь комментарий
https://censor.net/user/120306 Чемоданчики комплектуются стандартно. А таких случаев, видимо, раньше не было, чтобы дыру измерять. Будут часто- может, что-то и появится. Могли бы и из дома что-то вынести.
показать весь комментарий
Такие вызовы журна_люхами полиции по выдуманным поводам надо приравнивать к сообщениям о минированиях
показать весь комментарий
Ця Наталля Седлецька повний профан у таких справах, якщо не знає хто займається виявленням прослуховування.
показать весь комментарий
Рулит ЗЕ 🤢🤡шобла ! Все украдено -«мыши съели « ,рюкзаков - гнида ,редкий подонок
показать весь комментарий
Клиент настырный попался! Пришлось воспользоваться веточкой, отверткой, или еще чем-то! НО, как говорил дедуля Конфуций - не ищите на свою опу приключений! А как искать неизлучающий "жучок", особенно, когда его там нет!
показать весь комментарий
Маятник нужен. а лучше рамка из лозы!
показать весь комментарий
Лоза не согласен. Ему еще про маленький плот на корпоративах петь! Вместе с зелей.)
показать весь комментарий
забув я))))
показать весь комментарий
И шаманский бубен 😁
показать весь комментарий
Как нужно правильно считать голоса, запись члена избирательной комиссии.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=3osnc2RX1Cg&feature=emb_logo
показать весь комментарий
Инструкция.

Возьмите веточку от каштана, росшую с южной стороны, спицу с пятилетней сушки и отвертку.
показать весь комментарий
И портрет зеленского. И рояль.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ружжо в руках папуаса кусок металла.
показать весь комментарий
Наташа, за то что уроды сделали с Украиной с вашей помощью можешь сунуть эту веточку себе в одно место. а еще лучше отверточку.
показать весь комментарий
і ще. не сперечаюся - потрібні журналюги розслідувачі. без белінґкат і інсайдера прокурорам Нідерландів було би тяжко у справі боїнґа вийти на *****. а то що ви робите - це заробляння грошей. зроби розслідування проти того - ми тобі заплатимо. буде суд і вирок -насрати. головне підняти шум. але запам"ятайте - ті, кого будуть колись судити як зрадників, вони скажуть - так ми ж в інтенеті читали - ми в телевізорі бачили. але крайніми будете ви.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
оце відображення 73. сумно
показать весь комментарий
то ви насправді такі є
показать весь комментарий
Ищут криминал курва.. А там где госпреступник в преступлении признается, на допрос к генеральному просится.. В итоге полная глухота власти! Но это Украина детка.
показать весь комментарий
ну, при звільненні заручників у Луцьку гілочка, спиця та викрутка спрацювали ж!
показать весь комментарий
Хорошо что приехали а остальное то такое.....)
показать весь комментарий
А бубен?
показать весь комментарий
Діджиталізація від Зебілів в дії.
показать весь комментарий
Просто мало денег выделяют! Президент, срочно выделяй на МВС еще пару десятков миллиардов и желательно американских денег!!!
показать весь комментарий
не знаю зачем им была нужна отвёртка если была в наличии веточка
показать весь комментарий
Веточка нынче - некошерно!)
показать весь комментарий
клоуны!!!
как же достал уже этот бесконечный трэш
показать весь комментарий
Подождите, на протяжении последних 3-4 лет одни бравурные марши,как милиционеры массово закупают боевые французские вертолеты, французские патрульные катера,переоснащаются последними техническими новинками. ПИАР, пиар и еще пиар,ну и отмыв денег конечно. А на самом деле- веточки от тополя,выломанные из матраца спицы... А гдеж деньги,Зин?
показать весь комментарий
ну логично, - на французские катера хватает, а на все остальное нит
показать весь комментарий
Дурака валяют и не заинтересованы в расследовании. Значит прослушивали власть и спецслужбы.
показать весь комментарий
чого ви смієтесь над професійною майстерністю працівників Нацполіції. Користкються тим, на шо хватило грошей з податків громадян. Може він на нюх шукав
показать весь комментарий
Дык то ж специяльная отвертка - экспертный вывод дает он-лайн.
показать весь комментарий
А че вы? Молитвы и бубонное гудение с частотой хранителя прослушек, как правило, сразу же вводит в резонанс послушивающее устройство. Молится и бубнеть надо неистово, на манер шаманов, помогает бубен с бубенцами, которые настроены на вторичную резонансную частоту. Очень хорошо действует вода, дык ежу понятно, если прослушку залить водой то все крякнет. Но лить воду надо ведрами- поливать щедро.
показать весь комментарий
Смешного ничего нет. Не загружается "Виндовс" Позвали сисадмина.
Рассказывает женщина из бухгалтерии:
- Пришел. Поклонился компьютеру, Поднял руки к небу (потолку) и стал что то шептать. Сел на стул, раз 6 крутанулся в одну сторону, один раз в другую. Ещё раз поклонился. Включил компьютер и ушел. Всё работает.
Рассказывает системный администратор:
- ....... Эти курицы крутятся на стуле и намотали привод питания на ножку. Им что то доказывать бесполезно. Молча раскрутил и включил.
08.08.2020 22:10 Ответить
Нанотехнології))))
показать весь комментарий
А пачиму сабака с милицией на пришла?
По ходу - в этой компании - она самая умная...
показать весь комментарий
Вроде так воду ищут. В пустыне)
показать весь комментарий
Які реформи запровадив рефрматор, такі і результати.
показать весь комментарий
ой дурак .... ...надо было на кофейной гуще с мышиным хвостиком Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 3192
показать весь комментарий
А в американських фільмах про шпіонів все зовсім інакше виглядає. )
показать весь комментарий
забыл присесть, фамилию назвать и громко так соврать - "я не експерт нацполиции"!
без етого закрома в доме журналиста не открываются...
навичек видимо....
показать весь комментарий
гениколога надо позвать
показать весь комментарий
😆 Журналист просто не представляет уровень обеспечения МВД. На вызов приезжают сотрудники, которые проработали не более 3х лет в МВД. Из оборудования у них ничего нет. Даже стрельбы 3 патрона в год. Журналист хоть бы поинтересовался обеспечением мвд
показать весь комментарий
Як романтично вони виглядали… Ця звичка у них з дитинства- гілочка і щойно викакана ковбаска.
показать весь комментарий
Цікаво тільки одне; куди він ту гілочку засовував? Якщо саме туди, про що всі подумали - тоді правильно,.. щось та й знайде. Пошуковець, бл...ха. Важко шукати те, що самі засунули, так?!!!
показать весь комментарий
надо квартирку Ткача обыскать. Где-то дрель должна быть, которой он дырку сверлил.
показать весь комментарий
Та у него руки и брови в побелке были там и так все как ясный день понятно.
показать весь комментарий
Во тупые!, да не веточку от дерева надо было, а листик и не спицу а спичку (горелую)... Отвёртка вообще лишняя...
показать весь комментарий
Я Удивляюсь Схемам.Почему до сих пор жучки не заложили? Полиции было бы легче.А так ищут ветра в поле.Поучили бы полицию,как надо подглядывать,плодслушивать,под юбки и в штаны заглядывать.
показать весь комментарий
Зачем что то придумывать, берете у Дмитрия Г..дона золотую пирамидку и сразу бы поняли зачем отверстие и для чего.
показать весь комментарий
Мало девайсов. Без сушёной крысиной лапки и пера бразильского петуха успеха им не видать. А ещё помогают волосы с писюна новозеландского быка.
показать весь комментарий
Не дыхнуть не пукнуть под пристальным взглядом сослуживцев на 1 фото.
показать весь комментарий
В следующий раз придут с бубном.
показать весь комментарий
Чия це квартира, хто власник, коли М.Ткаченко почав там проживати, і чому за нього все розповідає редактор "Схем" Наталья Седлецкая, вживає звороти мови "ми чекали, ми в квартирі", вони що разом живуть чи то свінгерська тусовочка ?
Вище писали -тому отвору 50 років, через нього може крали електрику, провели т.б. чи і.нет кабель, кабель від т.б.антени.
показать весь комментарий
кількість вхідних і вихідних отворів різна. Варто було б розібрати стелю на предмет прихованих поздовжньо-поперечних каналів, до кучі розвалити стіни і вгатити спектроскопом, аби упевнити пана Ткача, що лаври Невловимого Джо він заслуговує. Ну і ремонт за рахунок власника...
показать весь комментарий
Наверное думали,что прослушка сделана из говна и палок.
показать весь комментарий
да ладно, отвертка - универсальный инструмент. наш президент тоже исключительно отверткой работает
показать весь комментарий
всё правильно сделал.
показать весь комментарий
А где бубен у этой шамана? Ай шайтан
показать весь комментарий
Господа! Внимательно отслеживаем всегда руки. Седлецкая - начальник "корреспондента" точно ЗНАЕТ, что там есть. Откуда? (последний вопрос риторический)
показать весь комментарий
Колись, працюючи в одній компанії, пережив "маски-шоу". Наступного дня директор компанії (він же власник) привів свого товариша (відставного полковника МВС) зі спеціальним обладнанням який перевірив абсолютно всі приміщення спеціальною апаратурою на наявність "жучків". Нічого знайдено не було, але перестраховка в цьому випадку була дуже розумною
показать весь комментарий
