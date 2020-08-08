Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая. ФОТО

Эксперты Национальной полиции, прибывшие для поиска следов прослушивающих устройств в квартире журналиста Михаила Ткача, имели из технического оборудования только отвертку.

"Утром оперативно-следственная группа, которая приехала по нашему вызову - покинула место событий, лишь поверхностно осмотрев квартиру Михаила и чердак прямо над ней. После чего Нацполиция опубликовала новость о том, что зарегистрированно уголовное дело, но "прослушивающих средств не было обнаружено". Впоследствии исправились, что еще проверят. Только после этого на место прибыла уже следственная группа в рамках уголовного производства", - написала Седлецкая.

Журналист отметила отсутствие специального оборудования для поиска подслушивающих устройств у представителей Нацполиции.

"Для того, чтобы обнаружить следы инсталляции профессиональных прослушивающих устройств - пользовались "подручными" средствами. Веточкой от дерева, которая лежала на чердаке, спицей, выломаной из раскладной сушилки Михаила, с помощью них пытались понять, что там в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка", - рассказала Седлецкая.

Журналист отметила, что все еще надеется, что проверка будет проведена профессионально и всесторонне, с помощью специальной техники, которой оснащена для подобных целей Национальная полиция.

Напоминаем, ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома