Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая. ФОТО
Эксперты Национальной полиции, прибывшие для поиска следов прослушивающих устройств в квартире журналиста Михаила Ткача, имели из технического оборудования только отвертку.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром оперативно-следственная группа, которая приехала по нашему вызову - покинула место событий, лишь поверхностно осмотрев квартиру Михаила и чердак прямо над ней. После чего Нацполиция опубликовала новость о том, что зарегистрированно уголовное дело, но "прослушивающих средств не было обнаружено". Впоследствии исправились, что еще проверят. Только после этого на место прибыла уже следственная группа в рамках уголовного производства", - написала Седлецкая.
Журналист отметила отсутствие специального оборудования для поиска подслушивающих устройств у представителей Нацполиции.
"Для того, чтобы обнаружить следы инсталляции профессиональных прослушивающих устройств - пользовались "подручными" средствами. Веточкой от дерева, которая лежала на чердаке, спицей, выломаной из раскладной сушилки Михаила, с помощью них пытались понять, что там в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка", - рассказала Седлецкая.
Журналист отметила, что все еще надеется, что проверка будет проведена профессионально и всесторонне, с помощью специальной техники, которой оснащена для подобных целей Национальная полиция.
Напоминаем, ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
То чего ждать от "эксперта"? Чемодана с инструментами и спецоборудованием? Хорошо что хоть отвертка была с собой и не послал Ткача в магазин - купить ее)
..
хватит и отвертки))))
то было наследие совка
А вы ржете через пятьдесят лет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=3osnc2RX1Cg&feature=emb_logo
Возьмите веточку от каштана, росшую с южной стороны, спицу с пятилетней сушки и отвертку.
как же достал уже этот бесконечный трэш
Рассказывает женщина из бухгалтерии:
- Пришел. Поклонился компьютеру, Поднял руки к небу (потолку) и стал что то шептать. Сел на стул, раз 6 крутанулся в одну сторону, один раз в другую. Ещё раз поклонился. Включил компьютер и ушел. Всё работает.
Рассказывает системный администратор:
- ....... Эти курицы крутятся на стуле и намотали привод питания на ножку. Им что то доказывать бесполезно. Молча раскрутил и включил.
По ходу - в этой компании - она самая умная...
без етого закрома в доме журналиста не открываются...
навичек видимо....
Вище писали -тому отвору 50 років, через нього може крали електрику, провели т.б. чи і.нет кабель, кабель від т.б.антени.