Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"

Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался назвать конкретные пункты стратегии деоккупации Крыма, которую готовят власти, сославшись на "государственную тайну".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Конкретные вещи в этой стратегии? Я снова скажу, что озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны. Но первое: Крым – это украинская земля. Он должен вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что пошагово мы должны делать, тоже есть. И как действовать с помощью в том числе и наших международных партнеров, мы также понимаем и знаем.

Можно ли это сделать быстро? Здесь есть вопрос. Очень хочется. Сколько времени это займет, какими будут процедуры, это может быть длительный процесс, объективно", – сказал премьер-министр Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

Напоминаем, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в его ведомстве уже завершили работу над своей частью стратегии деоккупации Крыма, провели консультации с Министерством реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины. Сейчас готовится общий документ по указанной стратегии для дальнейшей передачи в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Также читайте: Чубаров - Шмыгалю: Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды

Автор: 

Крым (26475) деоккупация (851) Шмыгаль Денис (2860)
Топ комментарии
+27
Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны" - Цензор.НЕТ 4116
показать весь комментарий
08.08.2020 18:53 Ответить
+17
Да мы уже в курсе про твою стратегию: Сначала дать воду в крым, електроенергию в пол цены, необлагаемые налогами продукты (Свободную Економическую Зону), а потом глядишь и крым когда то вернется.
Только в реальности через год-два Шмыгаль с Ермаков окажутся в Маскве с полными мешками денег а вы мол разбирайтесь и судитесь с Рашкой кто там что подписал. Я уже не говорю, что колаборанты хотят дать автономию дамбасу, чтобы те как крым тоже проголосовали уже официально отделиться от Украины.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:57 Ответить
+14
така тайна как платье голого короля
показать весь комментарий
08.08.2020 18:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
-
Капітулянт Шмигаль про стратегію продажних ЗЕбілів - слуг кремля деокупації Криму: яка виглядає таким чином, Крим в складі Української держави! Яка разом з Кримом в складі проклятої паРаші, на правах бридкою кацапською колонії. Ось через що ця така стратегія і є певним елементом державної таємниці від українського народу.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:09 Ответить
Где ты работаешь?
-На военном заводе.
А что на нём выпускают.
-Танки.
А сколько ты зарабатываешь?
-Военная тайна.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:09 Ответить
Приклад того, що можна загорнути в державну таємницю те, що неможливо здійснити.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:11 Ответить
Тайный ссцоветник..
или хитрый?
Воду в Крым собрался подавать..
Уже под это дело в Панаме счета открыли..
Падлюка
показать весь комментарий
08.08.2020 21:17 Ответить
...Кабинет министров Украины своим постановлением №632 изменил порядок начисления социальных выплат и социальной помощи, а также назвал новые причины, по которым их могут лишить.
В постановлении № 632 четко прописаны новые условия и нюансы выплаты государственной социальной помощи. Благодаря внесению в критерии подсчета совокупного дохода семьи новых пунктов, этот самый доход будет значительно увеличен. А это значит, что большинство из тех, кто ранее получал субсидии от государства, вынуждены будут решать свои финансовые трудности самостоятельно, не надеясь на соцпомощь.

Так, согласно новому постановлению Кабмина, в среднемесячный доход семьи будут учитываться зарплата после уплаты налогов; стипендия; помощь по безработице; все социальные выплаты, в т.ч. и субсидия; денежные переводы из-за границы; все другие доходы, о которых известно налоговой службе и которые обнародованы получателем в декларации о доходах; доходы от продажи молока и продукции животноводства из частных домохозяйств - 30% от выручки; пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке; денежное обеспечение военнослужащих; для ФЛП на I группе в совокупный доход учитывать минимальную зарплату, на II группе - две минималки, а на третий - три.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/399867-poluchenie_subsidij_uhestochili_v_dohod_uchtut_dahe_denjgi_vzroslyh_detej
...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:45 Ответить
Піднімають економіку 3,14. Далі продовжуватимуть 33. Для них це зручніші цифри. Нехай ....
показать весь комментарий
08.08.2020 23:01 Ответить
Короткий анекдот: зебіл-стратег.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:45 Ответить
Шмыгаль боится, а я озвучу зелёные планы отъёма Крыма у путена....Во-первых подаётся вода. Бесплатно - там же наши люди, мы же с них деньги не возьмём.... Во-вторых,подаём электричество, газ - тоже бесплатно... Выплачиваем пенсии, финансируем медицину и образование.... Кремлёвская крыса в ужасе, требует забрать Крым взад.....Мы упираемся, но потом соглашаемся.... Занавес...
показать весь комментарий
08.08.2020 22:20 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1292071512950943750 7 ч

Рукожопы Зеленскага заблокировали в Крыму нового хозяина Чма.
Переходы закрыты из-за вспышки короновируса.
Теперь Медведчук может только через крымский мост, Мацкву и БССР. Но это не законно.
Внимательно наблюдаем
показать весь комментарий
08.08.2020 22:23 Ответить
Медведчук заявлял, что считает Крым де-факто российским.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:08 Ответить
У вас чёрт побери, всё покрыто тайной...
показать весь комментарий
08.08.2020 23:19 Ответить
Читаем: нет никакой стратегии
показать весь комментарий
09.08.2020 09:13 Ответить
Озвучивать нельзя лишь по одной причине - это предательство.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:02 Ответить
Ніхто на Банковій не знає що робити далі, точніше план є, і він один - триматися за владу.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:52 Ответить
Тот шмаркаль уже задовбав!Ну явний зрадник України ,явний парашколюб,пуцьківська криса!До яких пір ми його будемо терпіти і надавати можливість знущатися над нашею державою?!Чому мовчить СБУ і інші правоохоронні структури.Та йому тільки за одну заяву щодо подачі води у Крим(а ота заявабула ним зроблена однією з найперших) можна пред"явити кучу звинувачень у т.ч.-держзрада.Ну "доколе"?!
показать весь комментарий
09.08.2020 12:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 