Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался назвать конкретные пункты стратегии деоккупации Крыма, которую готовят власти, сославшись на "государственную тайну".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Конкретные вещи в этой стратегии? Я снова скажу, что озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны. Но первое: Крым – это украинская земля. Он должен вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что пошагово мы должны делать, тоже есть. И как действовать с помощью в том числе и наших международных партнеров, мы также понимаем и знаем.

Можно ли это сделать быстро? Здесь есть вопрос. Очень хочется. Сколько времени это займет, какими будут процедуры, это может быть длительный процесс, объективно", – сказал премьер-министр Украины.

Напоминаем, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в его ведомстве уже завершили работу над своей частью стратегии деоккупации Крыма, провели консультации с Министерством реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины. Сейчас готовится общий документ по указанной стратегии для дальнейшей передачи в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

