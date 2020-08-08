Национальный художественный музей Украины закрыт для посетителей из-за обвала части портика, - Ткаченко. ФОТО

Национальный художественный музей Украины временно закрыт для посетителей в связи с обвалом части портика здания.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обидно, но вместе с Национальным художественным музеем должны сообщить о временной остановке его работы в связи с обвалом портика. Вопрос критический. Уже готовим документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина. Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи", - написал Ткаченко.

По словам министра, общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн, но до конца года необходимо выделить 30 млн грн.

"Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается,установление лесов и скульптурная группа "Аполлон и музы". Процедуру оформления средств запустим уже с понедельника, 10 августа. Привлечем весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей стал снова открыт для посетителей", - пообещал чиновник.

