Национальный художественный музей Украины закрыт для посетителей из-за обвала части портика, - Ткаченко. ФОТО

Национальный художественный музей Украины временно закрыт для посетителей в связи с обвалом части портика здания.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обидно, но вместе с Национальным художественным музеем должны сообщить о временной остановке его работы в связи с обвалом портика. Вопрос критический. Уже готовим документы для выделения средств на ремонт из резерва Кабмина. Также обратимся с предложениями по финансированию еще нескольких объектов, чтобы предотвратить подобные случаи", - написал Ткаченко.

По словам министра, общая сумма проекта ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн грн, но до конца года необходимо выделить 30 млн грн.

"Среди первоочередных работ: ремонт портика, который разрушается,установление лесов и скульптурная группа "Аполлон и музы". Процедуру оформления средств запустим уже с понедельника, 10 августа. Привлечем весь необходимый ресурс, чтобы в ближайшее время музей стал снова открыт для посетителей", - пообещал чиновник.

обвала части портика. -Жалуется Ткаченко на бедность/ Вор государственного масштаба из кодлана Коломойского -министр культуры по совместительству Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
Разруха под названием Украина, прийшов у музей, а воно зверху ***, краще до сусіда в город за картоплею, там безпечніше. З вашою культурою можна і ковзани двинуть. А депутати не ходять на екскурсії до цього музею???
просто деньги на ремонт оказались нужнее для ремонта Конче-Заспы. Представьте сли б что-то там отвалилось, и на голову президенту?
Ну, в свое время Романишин тратил все деньги на покупку у друзей картин, нарисованных разными частями тела, на ремонт денег не оставалось.
А после его смерти деньги, вообще, хз куда девались.
Зато изумленные посетители могли удивленно созерцать это "творчество".
Теперь и того лишены.
Стоят они, ребята,
Точеные тела,
Поставлены когда-то
- А смена не пришла. (с)
Кличка в мери , він ще селітру в Київ завезе.
Учи украинский. Палишься.
Украина направит Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом, который произошел 4 августа.
Кабинет министров утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.
Яка нація при владі такі і музеї!
А ви помітили,яка свастика між колонами? Наш старовинний символ сили і безкінечности .
Опупеть, на бесполезный ремонт дворца зеленского в конче заспе, есть 50млн, а 5 тыс гривен залатать карниз в музее - нет. Когда эти зеленые твари уже нажрутся!
68 млн. грн. на ремонт "скульптурной группы "Аполлон и музы"? Наверное скульптор этой "группы" сейчас в гробу перевернулся. Знал бы, что такой дорогой ремонт, наверное сам бы молотком своё творение побил...
Даже здания протестуют против политики нынешнего министра культуры, который послал украинскую делегацию на ватный славянский базар (г. Витебск), где не только эта делигация выступала на одной сцене с представителями "руssкого рейха" (с), но и в жюри этого чудо конкурса был Газманов,-верный пес Путина. Стыд и позор.
