Водитель и трое пассажиров маршрутки погибли в результате лобового столкновения с грузовиком на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТО

В Коростеньском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозиное. Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из г. Киева в пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения.

В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств ДТП, а также установления личностей погибших.

