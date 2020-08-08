Водитель и трое пассажиров маршрутки погибли в результате лобового столкновения с грузовиком на Житомирщине, - Нацполиция. ФОТО
В Коростеньском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозиное. Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из г. Киева в пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения.
В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств ДТП, а также установления личностей погибших.
Если вылетает встречка, то с дороги на обочину не уйдешь
е трасса, е километр на якому вони загинули...
ще раз - не ****** за видбийники зара?
Я по этой дороге проезжаю несколько раз в год, и хочу вам сказать что ощущение не из приятных, когда вам в лоб идет фура (совершающая обгон), а уйти от нее некуда, и остается только тормозить и надеется, что она успеет совершить маневр
Поэтому и гоняют, все: и фуры, и автобусы, и легковые рекорды ставят
Вот так, выезжая на трассу, понимаешь, что даже если будешь ехать очень осторожно, это не гарантирует твоей безопасности
Потому что и дорога(элементы конструкции, знаки, развязки), и спешащий куда-то мудак, сведут на нет, все твои старания придерживаться правилам и безопасности
хто уже быстрее.... - так как они ездят?
ето не езда - запрос на встречу со святым Петром....
нам хоть 2 полоса хоть встечка - ехаем как казлы?
и дальше будем ехать точно так....
Кто вас набрал таких писателей?
- Все кто сидел непристегнутые,погибли, все кто сидел пристегнутые,остались сидеть как живые.
Ремни спасают до определенной скорости.Они не являются гарантией,они одна из многих звеньев цепочки безопасности.Да и сзади они так же есть
Я знаю випадок коли від ременів величезні синьці залишилися на декілька тижднів, автівка у "кашу" водій та пасажир вижили. Але звичайно як що швидкість 140+ то не рятують, просто додають відсотків 30-50 вижити.... а це не мало.
Так что все относительно, зависит от тысяч нюансов.
И при 140 лобой атаке,и взять во внимание что там еще км 100,то уже 240, шансы выжить,что выпасть из самолета из 2400 метров.
Й не треба брехати "при ударі закинуло між седінь" ... це казка... при ударі людина, за інерцією летить у перед й аж ніяк не "поміж седіння" .
Мій кум живе у іньшій країні. А з машиною взагалі 100% не вгадав.
P. S. Бувай пустомеля, більше відповіді не буде - з балобооками довго не спілкуюсь.
та хто же их спрашивает тех остальных?
спешуны безмозлые...
то про другую новость, но тема та же.....
выбор очевиден... - но мы всегда почему то выбираем гроб....