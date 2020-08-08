Жителя Ривного Пустынского, называющего себя экс-бойцом "Французского легиона", будут судить за покушение на ривненского судью Денисюка

Дело 46-летнего Виктора Пустынского, которому инкриминируют покушение на убийство председателя Ривненского городского суда Петра Денисюка, направлено в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.

Дело будут рассматривать в Ривненском городском суде, обвинительный акт туда направили 31 июля.

"Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство председателя Ривненского городского суда путем обстрела его жилого дома из автоматического оружия и метания гранаты в его двор в феврале 2019 года, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", - сообщила Суспільному пресс-секретарь прокуратуры Оксана Жужельская.

Расследование покушения на жизнь председателя Ривненского городского суда Петра Денисюка продолжалось с февраля прошлого года. Подозрение Виктору Пустынскому следователи полиции вручили в среду, 3 июня 2020 года.

По информации пресс-службы полиции, подозреваемый в содеянном не признался и не дал никаких показаний. Следователи полиции установили, что около двух часов ночи 25 февраля Виктор Пустынский обстрелял дом судьи.

Председатель суда Петр Денисюк обстрел своего дома связывал исключительно с профессиональной деятельностью. Впрочем, добавил, что никаких угроз ни он, ни его семья накануне не получали.

Издание сообщает, что во время избрания меры пресечения Виктор Пустынский рассказал, что пять лет служил во "Французском иностранном легионе" (спецподразделение в составе французской армии, куда разрешено набирать граждан других государств). И добавил, что авто жег "плохим людям", с которыми, якобы, не могла справиться правоохранительная система.

С декабря Пустынский находится под стражей и после задержания успел травмироваться в СИЗО и попасть в больницу. 22 января Ривненский апелляционный суд отклонил жалобу его защитников относительно меры пресечения и оставил подозреваемого под стражей. Мотивировал это тем, что Пустынский может давить на потерпевших.

Апелляционный суд 4 апреля отменил также постановление следственного судьи Ривненского городского суда от 12 марта, в котором одним из пунктов была возможность выйти из-под стражи, внеся 630 тысяч гривен залога.

Кроме покушения на убийство судьи, подозрение Пустынскому объявили и за незаконное хранение арсенала оружия. Во время обыска в его гараже на улице Курчатова нашли 10 тысяч патронов различного калибра, оружие и взрывчатку.