Жителя Ривного Пустынского, называющего себя экс-бойцом "Французского легиона", будут судить за покушение на ривненского судью Денисюка

Жителя Ривного Пустынского, называющего себя экс-бойцом "Французского легиона", будут судить за покушение на ривненского судью Денисюка

Дело 46-летнего Виктора Пустынского, которому инкриминируют покушение на убийство председателя Ривненского городского суда Петра Денисюка, направлено в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.

Дело будут рассматривать в Ривненском городском суде, обвинительный акт туда направили 31 июля.

"Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство председателя Ривненского городского суда путем обстрела его жилого дома из автоматического оружия и метания гранаты в его двор в феврале 2019 года, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", - сообщила Суспільному пресс-секретарь прокуратуры Оксана Жужельская.

Расследование покушения на жизнь председателя Ривненского городского суда Петра Денисюка продолжалось с февраля прошлого года. Подозрение Виктору Пустынскому следователи полиции вручили в среду, 3 июня 2020 года.

По информации пресс-службы полиции, подозреваемый в содеянном не признался и не дал никаких показаний. Следователи полиции установили, что около двух часов ночи 25 февраля Виктор Пустынский обстрелял дом судьи.

Председатель суда Петр Денисюк обстрел своего дома связывал исключительно с профессиональной деятельностью. Впрочем, добавил, что никаких угроз ни он, ни его семья накануне не получали.

Издание сообщает, что во время избрания меры пресечения Виктор Пустынский рассказал, что пять лет служил во "Французском иностранном легионе" (спецподразделение в составе французской армии, куда разрешено набирать граждан других государств). И добавил, что авто жег "плохим людям", с которыми, якобы, не могла справиться правоохранительная система.

С декабря Пустынский находится под стражей и после задержания успел травмироваться в СИЗО и попасть в больницу. 22 января Ривненский апелляционный суд отклонил жалобу его защитников относительно меры пресечения и оставил подозреваемого под стражей. Мотивировал это тем, что Пустынский может давить на потерпевших.

Апелляционный суд 4 апреля отменил также постановление следственного судьи Ривненского городского суда от 12 марта, в котором одним из пунктов была возможность выйти из-под стражи, внеся 630 тысяч гривен залога.

Кроме покушения на убийство судьи, подозрение Пустынскому объявили и за незаконное хранение арсенала оружия. Во время обыска в его гараже на улице Курчатова нашли 10 тысяч патронов различного калибра, оружие и взрывчатку.

Топ комментарии
+24
Жалко что не убил. Теперь бандитская власть засудит мужика по максимуму, за то что посмел руку на господина поднять
показать весь комментарий
08.08.2020 20:20 Ответить
+9
хм.. на 99% украинских судей у Народа Украины накопилось отложенное преступление.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:21 Ответить
+9
Никого не убил никого даже не ранил но судить будут за покушение на убийство. Зато росийских боевиков и сепаратистов судят за хулиганство даже если есть жертвы. Так что если набрались храбрости убить тварь чиновничью, то стреляйте наверняка. Потому что если оно выживет то вас все равно бандитская власть не простит.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не уверен за Легион, но к суддям отношение примерно такое же...
показать весь комментарий
08.08.2020 20:20 Ответить
Жалко что не убил. Теперь бандитская власть засудит мужика по максимуму, за то что посмел руку на господина поднять
показать весь комментарий
08.08.2020 20:20 Ответить
Граната во двор ?!
Одного уже по фамилии Соболев пытались так грохнуть , а убили его трехлетнего сына .

Интересно , кого Вам жалко ?! У гранаты есть такое свойство - осколочное . И осколки не обладают избирательностью , где судья , где его помощник или его дети , или соседские ребятишки ! Даже пуля может ошибиться , а граната почти всегда !

Не "мужик" он , а тупой кондом - убийца !
показать весь комментарий
08.08.2020 20:54 Ответить
А те чиновники которые пьяные летают на своих тачках под 200 по улицам ето не тупые кондомы-убийцы? А етот судья который скорее всего оправдал не одного убийцу и казнокрада укравшего деньги у людей которым нужна помощь на лечение и тд ето не тупой кондом-убийца? Или чем ето лучше гранаты? От гранаты скорее всего будет наказан етот судья, а от действий судьи и выше перечисленных которых он оправдал за деньги, а значит поощрил, сколько невиновных людей погибло?
показать весь комментарий
08.08.2020 21:27 Ответить
Чиновники , мажоры , менты (шо застрелили ребёнка) -- всё это нелюди . Согласен , как и со статистикой , что 95% народу не доверяют судьям , бо заслужили эти судьи , бо честных там процент ещё ниже . Всё так , но причём тут их дети , собеседники , соседи , случайные прохожие ?!
Я так и написал - граната не относится к высокоточному интеллектуальному оружию и её осколки не имеют датчкиков порядочности и законопослушности , да и вообще пока таких датчиков не изобрели , шобы они давали сигнал на out-device , который бы нейтрализовал эти осколки , если они летят к порядочному и честному , но поражают только убийц и поддонков .

Я бы за торговлю и хранение взрывчатки давал бы лет 20 тюряги . Бо это куда опаснее , чем даже пулемёт . Бо есть страны , где у копов есть пулемёты для особых нужд , т.е. можно ещё в первом приближении считаться средством защиты общества и гражданского порядка . А вот гранаты , мины и бомбы - это априори оружие только армии . Вне армии это терроризм даже , а не бандитизм .
показать весь комментарий
09.08.2020 04:37 Ответить
А при чем случайные прохожие, дети случайных прохожих, которые попадают под колеса пьяных судей? На "войне" как на войне жертвы с обеих сторон.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:08 Ответить
Послухайте , а якщо б Ви жили десь в Австралії , або на березі Нилу й там була небеспека , що крокодил вилізе - Ви теж прийшли з тонной динамиту до річки й підірвали б усе , що рухається в тій річці ?!

Мудрість - ось що відрізняє різновид гомо від інших . А ось її відсутність приближує деяких представників до "прородної сутності" жорстокого хижака . В тому вбиця й злочинець робиться зхожий на тварину .
Це одна з моїх особистих ідей , що психологія кримінального світу , це спроба гомо повернутися в минуле свого виду - як відторгнення "умовностей" ********** розвинутого соціуму . Антропологи стверджують, що подавна більшість крамальонців (наших пращурів) були канібалами . Зараз - людожерство до цього не рідкістні ма"яки опускаются (десоціалізуються) . А це лише 25-30 тисяч років тому . А крім людожерства панував в соціальних відносина геноцид сусідів . Тобто - повний пакет : гвалтування й вбивство тотальне . Інакше війни не закінчувались . Й так десь до 6-8 тисяч років тому . Поступово з розвитком культури зернових й с/г канібалізм зникає , але геноцид продовжуєтся - ось це вже рівень банальних маньяків . Поки людство в Єгипті й Месапатамії не винайшли - ноухау тих часів - рабство разом з їх державними устроями . Ноухау тому , що виявилось вигідніше не вбивати й гвалтувати усе , а робити рабами ящо оволодіти технікою управління й маніпуляцією людьми - ось це вже рівень ********* "блатної спільноти" , а закони Єгіпту й Вавілону дуже дотичні до воровських "понять" . Вори це арістократія - цінні раби це мужики , а яких можно не жаліти - це опущені . До речі в , центральній Африці усе складалось пізніше й навіть до 20 століття залишався канібалізм ... А десь років тисяча тому - панував тотально , особливо де не було можливостей вирощувати злаки . Араби й принесли злаки й канібалізм почав зникати всюди . Але державності у чорної Африки не було майже ніде -- тому геноцидили : гвалтували й вбивали усіх сусідів - як конкурентів за малоефективний ресурс . Й трагедія на озері Чад - це яскравий приклад, що навіть в кінці 20 століття є відгуки цього явища . Саме тому , коли мої приятелі ліваки й афроамериканці закидають мовляв білі принесли лихо в центральну Африку я завжди відповідаю, що це перевіренний факт історії , що тільки в кінці 19 століття у європейців (британців) зв"явилась можливость й потреба лізти поза берегову лінію Африки більше ніж 20 км . До цього часу це був шлях португальців , або голандців - дрібних морських держав , в яких не було достатньої кількості війска , що лізти . Так , саме вони запропонували африканцям з узбережжя - бандитам й вбивцям за географіним фахом замість голів загеноцидених вождів й тіла жінок , не вбивати сусідів , а продавати їх португальцям й нідерландцям живцем . Тобто, якщо їх не стали своїж сусіди продавати в рабство , то скоріше їх майже усіх повбивали . Що поробишь - в Єгипті й Міжріччі йще 6 тисяч років тому виникли держави , а в чорній Африці - тільки в кінці 18 століття й тільки в районі Родезії почали племена збиратися в щось більше й з"явився в них верховний вожак й якись примитивний протодержавний устрій .
показать весь комментарий
09.08.2020 13:51 Ответить
До речі ніколи не замислювалися , чому "блатні" так люто й сакрально ненавидять маньяків , тим більш , які йще гватують, або опускаютьяся до людожерства . Хоча при певних умовах самі й вбивають , й гвалтують , а якщо на "ривок" йдуть то й до канібалізму ?!
Бо з точки зору соцалізованного рабовластника це посягання на його державний устрій -- тобто поняття . За посягання раба на аристократа - смерть . Сусідні племена без державності рабовластники вважали варварами й хто відмовлявся від рабства - знищували . Хто вбивав громодян Риму - вирізали нещадно .
В Еладі й особливо в Риму раби були ціний й дорогий ресурс - їх вбивати право давало , але закони це оговорювали , інакще могли посадити , або інакше наказати . За час існування Риму аристократи вбили більше інших аристократів , ніж властних рабів . Так й блатні - ріжуть один одного за різні порушення більше ніж мужиків . Опущені - це інше . Це - розвага . Ось й в Римі гладиаторські бої були лише часткої в ряді інших розваг , де страчували "злодіїв" , де на християн випускали диких тварин й робились ставки як блатні грають в карти на в їх хибному уявленні "винних" ....
показать весь комментарий
09.08.2020 14:17 Ответить
Вы забор этого Денисюка видели? Единственный кто мог пострадать это его родня. Если динамит, предназначенный для крокодила, убьёт его детенышей, ничего страшного не случится. Иначе крокодилята вырастут и станут такими же крокодилами-судьями.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:18 Ответить
хм.. на 99% украинских судей у Народа Украины накопилось отложенное преступление.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:21 Ответить
новый мутный за....ырон от авакяна Борисович хорош е..ть мозг населению Украины никаких доказательств нема ......схватили того -кто неугоден власти...
показать весь комментарий
08.08.2020 20:22 Ответить
легионер, стреляющий, метающий и не попадающий? - не легионер.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:22 Ответить
В кого він міг поцілити о другій ночі коли всі спали?
показать весь комментарий
08.08.2020 20:29 Ответить
та и я ж про то - криворукий стрелятель и метатель в пол второго ночи - хто угодно тока не легионер..... - белка мо?
показать весь комментарий
08.08.2020 20:33 Ответить
Вирішив нашугати суддю. Як би хотів вбити, то вбив би.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:37 Ответить
легионер зашел бы и убил - за забором петухи курлычат - не легионеры.....
показать весь комментарий
08.08.2020 20:43 Ответить
Знаючи які в Україні судді, суд Лінча не за горами.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:23 Ответить
Знаючи які в Україні "суди Лінча", судді можуть спати спокійно іще років 100.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:56 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 21:06 Ответить
На корм червям.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:55 Ответить
посмотри видео ликвидации полтавского, МОЖЕТ УСПОКОИШЬСЯ
показать весь комментарий
08.08.2020 21:46 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 22:55 Ответить
Перед тем как шить дело "о покушении на судью", нужно проверить декларацию судьи и его семьи на предмет соответствия официальных доходов и расходов. А то получается одел мантию - и твори что вздумается. Может там действительно было за что бросать гранату
показать весь комментарий
08.08.2020 20:30 Ответить
ты знаешь, "если" не ты устанавливаешь и это другое уголовное дело
показать весь комментарий
08.08.2020 21:48 Ответить
Это только начало, будут выводить судей и развешивать на столбах.
Давно пора
показать весь комментарий
08.08.2020 20:34 Ответить
посмотри ликвидацию полтавского, может немного остынешь?
показать весь комментарий
08.08.2020 21:49 Ответить
Такая паскудная фамилия у тебя не зря.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:56 Ответить
у тебя же не фамилия Соломон? Если говорить нормативным языком, то если ты взял оружие и начал совершать стрельбу или угрожать, будь готов быть убит. Я вам не советую переходить в действия, пусть останется все просто не довольным трепом
показать весь комментарий
08.08.2020 22:05 Ответить
Мент. Бывший. Всё ясно. Реформа 14-16 годов кончилась. Полиция превратилась в мусоров.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:42 Ответить
тебе ясно станет когда тебе в ***** дам, ясность тебе сразу наведу
показать весь комментарий
18.08.2020 18:53 Ответить
Просто приголомшений цинізмом негідника який ледь не вбив суддю. Сам суддя Денисюк виділяється чесністю і порядністю навіть на фоні суддівського корпусу України. Чесніше нього лише суддя Вовк з ОАСК...
показать весь комментарий
08.08.2020 20:36 Ответить
путем обстрела его жилого дома из автоматического оружия и метания гранаты в его двор в феврале 2019 года, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", - но ежедневные обстрелы на фронте теперь не несут опасности и угрозы жизни украинских солдат...
показать весь комментарий
08.08.2020 20:36 Ответить
Никого не убил никого даже не ранил но судить будут за покушение на убийство. Зато росийских боевиков и сепаратистов судят за хулиганство даже если есть жертвы. Так что если набрались храбрости убить тварь чиновничью, то стреляйте наверняка. Потому что если оно выживет то вас все равно бандитская власть не простит.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:45 Ответить
"Судді" в Україні вважають себе кастою "недоторканих" й за своїх колег будуть судити по максимуму. А терористи.... так половина а то й більше з "суддів" вата аля морожка по 25 коп.!
показать весь комментарий
08.08.2020 22:03 Ответить
Українці мають право на шкiру суддi якi судють не по закону.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:02 Ответить
понимаешь на такие речи ни кто не обратит внимание, но если ты возьмешь оружие и станешь пулять по патриотическим соображениев в мирном городе, тебе спец наз между глаз пустит пулю. Вот и все
показать весь комментарий
08.08.2020 21:52 Ответить
Макаков чорт.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:50 Ответить
Жаль не добил Правосудия в Украине нет , и под мантией ,как правило скрывается очередной мерзавец
показать весь комментарий
08.08.2020 21:00 Ответить
под мантией он не один. ТАМ ЕЩЁ И ЕГО СОСКА к нему присосана...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:23 Ответить
ЭТО СЕЙЧАС его судят а когда этих судейских плятей начнут раскулачивать и вешать то ОН СТАНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ !
----------------- скрее б уже ...................................
показать весь комментарий
08.08.2020 21:20 Ответить
Судья- символ правосудия и высшей справедливости. Жив остался, мы все так переживали за его жизнь и здоровье
показать весь комментарий
08.08.2020 21:21 Ответить
ТИПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК !
- токо шо проснулся и не отошел от радужных снов шо такое ляпаешь?
показать весь комментарий
08.08.2020 21:25 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 21:29 Ответить
какой-то молодой армейский генерал, без коррупционного шлейфа и друзей-олигархов, руководствуясь идеями справедливого демократического правового государства, культивируя идею искорениить судейский произвол в Украине, и заявляя, что единственным источником власти в Украине является народ арестовал зеленявого (узурпация власти - роспуск ВР 2019 - зеля нелитимный). Если судьи не начнут выносить справедливые решения - это наше будущее
показать весь комментарий
08.08.2020 23:41 Ответить
да что там покушаться!
снять шкуру и пустить на барабан
показать весь комментарий
08.08.2020 21:30 Ответить
Человек который якобы прослужил пять лет в Инстранном Легионе не смого убить какое то корумпированное гребанное чмо? Не верю. Или в Легионе не служил либо сошел с ума занялся дешевым шантажем.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:43 Ответить
странно
показать весь комментарий
08.08.2020 21:53 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2020 21:44 Ответить
Эти Волки такие судьи, как и тот, за убийство которого пытались посадить Павличенко
показать весь комментарий
08.08.2020 23:32 Ответить
У как, а обычно такое рассматривают как хулигнанство! А но тут же не простой смертный замешан, а судья, и чет мне подсказывает ,что за дело его нужно было грохнуть!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:46 Ответить
Да его награждать надо. Судья у нас по определению вор и бандит. Даже доказывать ничего не надо.
показать весь комментарий
09.08.2020 00:54 Ответить
Комментарии показывают, что есть проблеммы у этого общества. И весьма серьезные(
показать весь комментарий
09.08.2020 07:56 Ответить
 
 