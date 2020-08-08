Жителя Ривного Пустынского, называющего себя экс-бойцом "Французского легиона", будут судить за покушение на ривненского судью Денисюка
Дело 46-летнего Виктора Пустынского, которому инкриминируют покушение на убийство председателя Ривненского городского суда Петра Денисюка, направлено в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.
Дело будут рассматривать в Ривненском городском суде, обвинительный акт туда направили 31 июля.
"Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство председателя Ривненского городского суда путем обстрела его жилого дома из автоматического оружия и метания гранаты в его двор в феврале 2019 года, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", - сообщила Суспільному пресс-секретарь прокуратуры Оксана Жужельская.
Расследование покушения на жизнь председателя Ривненского городского суда Петра Денисюка продолжалось с февраля прошлого года. Подозрение Виктору Пустынскому следователи полиции вручили в среду, 3 июня 2020 года.
По информации пресс-службы полиции, подозреваемый в содеянном не признался и не дал никаких показаний. Следователи полиции установили, что около двух часов ночи 25 февраля Виктор Пустынский обстрелял дом судьи.
Председатель суда Петр Денисюк обстрел своего дома связывал исключительно с профессиональной деятельностью. Впрочем, добавил, что никаких угроз ни он, ни его семья накануне не получали.
Издание сообщает, что во время избрания меры пресечения Виктор Пустынский рассказал, что пять лет служил во "Французском иностранном легионе" (спецподразделение в составе французской армии, куда разрешено набирать граждан других государств). И добавил, что авто жег "плохим людям", с которыми, якобы, не могла справиться правоохранительная система.
С декабря Пустынский находится под стражей и после задержания успел травмироваться в СИЗО и попасть в больницу. 22 января Ривненский апелляционный суд отклонил жалобу его защитников относительно меры пресечения и оставил подозреваемого под стражей. Мотивировал это тем, что Пустынский может давить на потерпевших.
Апелляционный суд 4 апреля отменил также постановление следственного судьи Ривненского городского суда от 12 марта, в котором одним из пунктов была возможность выйти из-под стражи, внеся 630 тысяч гривен залога.
Кроме покушения на убийство судьи, подозрение Пустынскому объявили и за незаконное хранение арсенала оружия. Во время обыска в его гараже на улице Курчатова нашли 10 тысяч патронов различного калибра, оружие и взрывчатку.
Одного уже по фамилии Соболев пытались так грохнуть , а убили его трехлетнего сына .
Интересно , кого Вам жалко ?! У гранаты есть такое свойство - осколочное . И осколки не обладают избирательностью , где судья , где его помощник или его дети , или соседские ребятишки ! Даже пуля может ошибиться , а граната почти всегда !
Не "мужик" он , а тупой кондом - убийца !
Я так и написал - граната не относится к высокоточному интеллектуальному оружию и её осколки не имеют датчкиков порядочности и законопослушности , да и вообще пока таких датчиков не изобрели , шобы они давали сигнал на out-device , который бы нейтрализовал эти осколки , если они летят к порядочному и честному , но поражают только убийц и поддонков .
Я бы за торговлю и хранение взрывчатки давал бы лет 20 тюряги . Бо это куда опаснее , чем даже пулемёт . Бо есть страны , где у копов есть пулемёты для особых нужд , т.е. можно ещё в первом приближении считаться средством защиты общества и гражданского порядка . А вот гранаты , мины и бомбы - это априори оружие только армии . Вне армии это терроризм даже , а не бандитизм .
Мудрість - ось що відрізняє різновид гомо від інших . А ось її відсутність приближує деяких представників до "прородної сутності" жорстокого хижака . В тому вбиця й злочинець робиться зхожий на тварину .
Це одна з моїх особистих ідей , що психологія кримінального світу , це спроба гомо повернутися в минуле свого виду - як відторгнення "умовностей" ********** розвинутого соціуму . Антропологи стверджують, що подавна більшість крамальонців (наших пращурів) були канібалами . Зараз - людожерство до цього не рідкістні ма"яки опускаются (десоціалізуються) . А це лише 25-30 тисяч років тому . А крім людожерства панував в соціальних відносина геноцид сусідів . Тобто - повний пакет : гвалтування й вбивство тотальне . Інакше війни не закінчувались . Й так десь до 6-8 тисяч років тому . Поступово з розвитком культури зернових й с/г канібалізм зникає , але геноцид продовжуєтся - ось це вже рівень банальних маньяків . Поки людство в Єгипті й Месапатамії не винайшли - ноухау тих часів - рабство разом з їх державними устроями . Ноухау тому , що виявилось вигідніше не вбивати й гвалтувати усе , а робити рабами ящо оволодіти технікою управління й маніпуляцією людьми - ось це вже рівень ********* "блатної спільноти" , а закони Єгіпту й Вавілону дуже дотичні до воровських "понять" . Вори це арістократія - цінні раби це мужики , а яких можно не жаліти - це опущені . До речі в , центральній Африці усе складалось пізніше й навіть до 20 століття залишався канібалізм ... А десь років тисяча тому - панував тотально , особливо де не було можливостей вирощувати злаки . Араби й принесли злаки й канібалізм почав зникати всюди . Але державності у чорної Африки не було майже ніде -- тому геноцидили : гвалтували й вбивали усіх сусідів - як конкурентів за малоефективний ресурс . Й трагедія на озері Чад - це яскравий приклад, що навіть в кінці 20 століття є відгуки цього явища . Саме тому , коли мої приятелі ліваки й афроамериканці закидають мовляв білі принесли лихо в центральну Африку я завжди відповідаю, що це перевіренний факт історії , що тільки в кінці 19 століття у європейців (британців) зв"явилась можливость й потреба лізти поза берегову лінію Африки більше ніж 20 км . До цього часу це був шлях португальців , або голандців - дрібних морських держав , в яких не було достатньої кількості війска , що лізти . Так , саме вони запропонували африканцям з узбережжя - бандитам й вбивцям за географіним фахом замість голів загеноцидених вождів й тіла жінок , не вбивати сусідів , а продавати їх португальцям й нідерландцям живцем . Тобто, якщо їх не стали своїж сусіди продавати в рабство , то скоріше їх майже усіх повбивали . Що поробишь - в Єгипті й Міжріччі йще 6 тисяч років тому виникли держави , а в чорній Африці - тільки в кінці 18 століття й тільки в районі Родезії почали племена збиратися в щось більше й з"явився в них верховний вожак й якись примитивний протодержавний устрій .
Бо з точки зору соцалізованного рабовластника це посягання на його державний устрій -- тобто поняття . За посягання раба на аристократа - смерть . Сусідні племена без державності рабовластники вважали варварами й хто відмовлявся від рабства - знищували . Хто вбивав громодян Риму - вирізали нещадно .
В Еладі й особливо в Риму раби були ціний й дорогий ресурс - їх вбивати право давало , але закони це оговорювали , інакще могли посадити , або інакше наказати . За час існування Риму аристократи вбили більше інших аристократів , ніж властних рабів . Так й блатні - ріжуть один одного за різні порушення більше ніж мужиків . Опущені - це інше . Це - розвага . Ось й в Римі гладиаторські бої були лише часткої в ряді інших розваг , де страчували "злодіїв" , де на християн випускали диких тварин й робились ставки як блатні грають в карти на в їх хибному уявленні "винних" ....
Давно пора
----------------- скрее б уже ...................................
- токо шо проснулся и не отошел от радужных снов шо такое ляпаешь?
снять шкуру и пустить на барабан