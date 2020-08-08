Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США

Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить за возможными попытками вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана.

Об этом Трамп заявил 7 августа на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Билла Эванины о возможных угрозах к избирательному процессу.

"Мы будем следить за ними всеми. Мы будем очень осторожны", - заявил президент США.

По мнению Трампа, каждая из трех указанных стран, в том числе и Россия, не хочет его победы.

"Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в офисе (президента. - Ред.) - это Дональд Трамп, потому что никто не был к России более жесток, чем я - никогда", - сказал он.

Среди вероятных причин такого отношения Трамп назвал свое давление на союзников по НАТО с требованием выполнять свои членские обязательства, а также усилия США по остановке строительства "Северного потока-2".

Президент США также считает, что Китай и Иран хотели бы избрания его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Напомним, руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.

Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записи телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач.