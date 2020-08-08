РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4243 посетителя онлайн
Новости
1 529 47

Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США

Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США

Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить за возможными попытками вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана.

Об этом Трамп заявил 7 августа на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Билла Эванины о возможных угрозах к избирательному процессу.

"Мы будем следить за ними всеми. Мы будем очень осторожны", - заявил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США

По мнению Трампа, каждая из трех указанных стран, в том числе и Россия, не хочет его победы.

"Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в офисе (президента. - Ред.) - это Дональд Трамп, потому что никто не был к России более жесток, чем я - никогда", - сказал он.

Среди вероятных причин такого отношения Трамп назвал свое давление на союзников по НАТО с требованием выполнять свои членские обязательства, а также усилия США по остановке строительства "Северного потока-2".

Президент США также считает, что Китай и Иран хотели бы избрания его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Также читайте: Глава контрразведки США Эванина заявляет о возможных попытках России, Китая и Ирана повлиять на выборы

Напомним, руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.

Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записи телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач.

Автор: 

выборы (24787) россия (97311) США (27945) Трамп Дональд (6654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Лапті обов"язково всунуть своє рило.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:11 Ответить
+5
Отслеживать и всячески содействовать.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:03 Ответить
+5
Министерство Юстиции США забрало 2 здания принадлежащие Коломойскому,почалося...Ермаку и Зеле приготовиться...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отслеживать и всячески содействовать.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:03 Ответить
Росєяне, живіть власною країною,дбайте про неї,опікуйтесь нею,не пхайте свій брудний писок , в сусідське,чуже для вас,обістя !!))
показать весь комментарий
08.08.2020 21:21 Ответить
Кипрские оффшоры и прочие радости барыги оманского https://www.youtube.com/watch?v=NMX0bllWgXU
показать весь комментарий
08.08.2020 21:24 Ответить
Фотошоп. На обох картинках однакові дерева і стовп на тому ж місці.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:15 Ответить
Министерство Юстиции США забрало 2 здания принадлежащие Коломойскому,почалося...Ермаку и Зеле приготовиться...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:06 Ответить
" Лед тронулся ,господа присяжние завсегдатаи " !!!))
показать весь комментарий
08.08.2020 21:10 Ответить
Сподіваюсь, що це тільки "проба смаку" для наступного апетиту.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:13 Ответить
и так долго стеснялись, но лучше позже чем никогда....
показать весь комментарий
08.08.2020 21:30 Ответить
Лапті обов"язково всунуть своє рило.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:11 Ответить
Сунути свій писок в сусідське обістя , це московська ментальна відмінність !!))
показать весь комментарий
08.08.2020 21:17 Ответить
Трамадолу ничего не светит.Ему домик в ямалацком округе приготовлен.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:12 Ответить
Большой брат следит за тобой.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:13 Ответить
Це кажуть про Яндекс Бар. Погугли.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N0dGw8NLfCE Это наше будущее
показать весь комментарий
08.08.2020 21:20 Ответить
Та это, вообще-то, из "1984" Оруэлла.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:33 Ответить
Як казав колись прокурор Пiскун,а ви доведiть що я хабарник
показать весь комментарий
08.08.2020 21:14 Ответить
иди уже
показать весь комментарий
08.08.2020 21:14 Ответить
Гыы!!!)))
показать весь комментарий
08.08.2020 21:17 Ответить
Следи - не следи, кацапы потом просто скажут , что это не они
показать весь комментарий
08.08.2020 21:20 Ответить
Вовока-куйловка буде волати:"Я у будиночку!"
показать весь комментарий
08.08.2020 21:32 Ответить
Профессор университета в Вашингтоне (American University in Washington DC) Аллан Лихтман предсказал поражение Дональду Трампу, сообщает https://edition.cnn.com/2020/08/07/us/allan-lichtman-trump-biden-2020-trnd/index.html CNN .
показать весь комментарий
08.08.2020 21:21 Ответить
Профессор, угадывавший итоги выборов со времен Рейгана
показать весь комментарий
08.08.2020 21:22 Ответить
Смотря как на рояле они будут играть
показать весь комментарий
08.08.2020 21:22 Ответить
вагнеровцев сдала на съедение Батьке
показать весь комментарий
08.08.2020 21:24 Ответить
правда штоль...а зачем?...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:41 Ответить
Точно,шо аж ты так сильно ссышься своей тряпки🌷
показать весь комментарий
08.08.2020 21:26 Ответить
Могуче сікає, я його рассея
показать весь комментарий
08.08.2020 21:34 Ответить
Я просто в шоке - вас 'могущественных' уже кто только не посылает на хер, а вы всегда возвращаетесь оттуда отдохнувшие и с магнитиками.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:51 Ответить
Ну не спасет тебя такой флажок😂🌷×
показать весь комментарий
08.08.2020 22:15 Ответить
Пинкертоны ФБР раскрыли гигантскую сеть воровства украинского бабла Приватбанка,остались детали и мотивы,почему народ Украины так любит воров и шулеров... дважды не сидевший не считается,он всего лишь завгар...схему придумал очень умный человек,и вряд ли это Коломойский...
показать весь комментарий
08.08.2020 21:23 Ответить
кто бы мог подумать , а с шапок начинал
показать весь комментарий
08.08.2020 21:25 Ответить
раскрыли тупого
показать весь комментарий
08.08.2020 21:26 Ответить
Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы
показать весь комментарий
08.08.2020 21:28 Ответить
за кацапию я бы не переживал - рыжый ее отмоет.....
показать весь комментарий
08.08.2020 21:33 Ответить
Скорее всего это банковский служащий с хорошим стажем работы в финансовой сфере...Следтвие продолжается....
показать весь комментарий
08.08.2020 21:34 Ответить
Их и внутри США сидит как блох на собаке.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:40 Ответить
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ***** токо с одной целью - грохнуть! Грохните его и больше не надо будет "отслеживать" не кибератак... не вмешательств... вообще ничего плохого уже не будет происходить!
показать весь комментарий
08.08.2020 21:52 Ответить
икак ты себе представляшь "грохнуть" президента сильнейшей ядерной державы...наверное кино любишь смотреть...
показать весь комментарий
08.08.2020 22:26 Ответить
КАК? - Всё просто:-
начать прихлопывать всех его двойников (может и он попадется в это число) и... и тогда оно, в конце концов, обосцытся и объявит себя убиенным с последующей лёжкой "на дно".
А по серьезному, - его можно просто сбить в его самолете или ещё как. Я не спец и по этому не знаю. Но если объявить несколько десятков миллиадов наградных, то не мало появиться авантюристических гррупп желающих эти деньги получить. Наверняка такие найдутся и среди его челяди. Гловное об этом заявить всему миру)
показать весь комментарий
08.08.2020 22:40 Ответить
Клуб тоталітаристичних світових ******* сунуть свої рила в усі шпарини паркану, який відгорожує їх від цивілізації нормального людства.
Треба інколи лякати цю худобу електрикою
показать весь комментарий
08.08.2020 21:58 Ответить
Обнуляйтер всея Мавзолея следующие 20 лет сделает РАБссию обнуленной
показать весь комментарий
08.08.2020 22:01 Ответить
Администрация Трампа и главное сам Трамп с интересом изучают методы проведения "выборов" Лукашенко, и " обнулений" путина...( розовая мечта Трампопона) Его дохлая белка все шепчет ему на ухо - " ну вот почему им можно.., а тебе нельзя.."
показать весь комментарий
08.08.2020 22:34 Ответить
кацапов пропустит рыжая администация - тут любов... такое...
китайцев и иранцев нет категорически.
кореянцев северных выборочно....
показать весь комментарий
08.08.2020 23:26 Ответить
Педофил-рецидивист сказал, что присмотрит за детьми.
показать весь комментарий
09.08.2020 04:03 Ответить
 
 