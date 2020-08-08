Администрация Трампа будет отслеживать попытки Китая, Ирана и России вмешаться в выборы в США
Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить за возможными попытками вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана.
Об этом Трамп заявил 7 августа на пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Билла Эванины о возможных угрозах к избирательному процессу.
"Мы будем следить за ними всеми. Мы будем очень осторожны", - заявил президент США.
По мнению Трампа, каждая из трех указанных стран, в том числе и Россия, не хочет его победы.
"Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в офисе (президента. - Ред.) - это Дональд Трамп, потому что никто не был к России более жесток, чем я - никогда", - сказал он.
Среди вероятных причин такого отношения Трамп назвал свое давление на союзников по НАТО с требованием выполнять свои членские обязательства, а также усилия США по остановке строительства "Северного потока-2".
Президент США также считает, что Китай и Иран хотели бы избрания его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.
Напомним, руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.
Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записи телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач.
начать прихлопывать всех его двойников (может и он попадется в это число) и... и тогда оно, в конце концов, обосцытся и объявит себя убиенным с последующей лёжкой "на дно".
А по серьезному, - его можно просто сбить в его самолете или ещё как. Я не спец и по этому не знаю. Но если объявить несколько десятков миллиадов наградных, то не мало появиться авантюристических гррупп желающих эти деньги получить. Наверняка такие найдутся и среди его челяди. Гловное об этом заявить всему миру)
Треба інколи лякати цю худобу електрикою
китайцев и иранцев нет категорически.
кореянцев северных выборочно....