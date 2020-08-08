РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4816 посетителей онлайн
Новости
4 832 30

Для восстановления портика Национального художественного музея нужно 5 млн грн, - директор Литвинец

Для восстановления портика Национального художественного музея нужно 5 млн грн, - директор Литвинец

Национальный художественный музей давно в критическом состоянии. Для полной реставрации музея нужны 68 миллионов гривен, минимум 5 миллионов - для ликвидации последствий обвала.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила директор музея Юлия Литвинец, передает Цензор.НЕТ.

"Музей давно в довольно критическом состоянии. В 2016 году провели экспертизы, разработали проектную документацию. С 2018 года Министерство культуры начало выделять средства на реставрацию, музей начали восстанавливать. В этом году должны были выделить средства на полную реставрацию. К сожалению, этого не произошло. Теперь мы нуждаемся противоаварийных мероприятиях", - отметила Литвинец.

На фасаде музея начали заваливаться декоративные элементы, в частности, портик во внутренней части между колоннами и входной дверью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы. ФОТОрепортаж

"На полную реставрацию нужно 68 миллионов гривен. Для восстановления этой аварийной части у входа, чтобы ликвидировать последствия обвала нужны минимум 5 миллионов гривен", - уточнила Литвинец.

Она добавила, что все документы и разрешения у музея давно готовы. Поэтому надеется, что процесс выделения средств не займет много времени.

Пока неизвестно, сколько времени музей будет закрыт.

Напомним, у входа в Национальный художественный музей обвалился портик, учреждение временно закрыли. По словам министра культуры Александра Ткаченко, процедуру выделения средств от Кабмина начнут 10 августа.

Также читайте: Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович

Автор: 

Киев (26142) музей (727) ремонт (1184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
некислые расценки за арку из камня и цемента
показать весь комментарий
08.08.2020 23:06 Ответить
+14
Так цифру с потолка взяли. Никто за считанные часы смету не рассчитал бы. Ну а так..... почему не запросить под шумок.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:15 Ответить
+12
за 5млн, в портик смогут заходить моторные лодки, а за 68 - корабли класса река-море.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото Ткаченко наремонтує...
показать весь комментарий
08.08.2020 22:59 Ответить
Директор явно продешевила! Там, судя по фотке, нужно лямов 40!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:01 Ответить
Да там одного только гипса гривен на 200, а ещё работа...
показать весь комментарий
08.08.2020 23:07 Ответить
Не встигло обвалитися ,а вже як швидко порахували скільки тре для відновлення.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:33 Ответить
Залежить скільки дадуть відкату.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:02 Ответить
Этому директору наверное на что то денег не хватает, что он такую сумму выставил.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:05 Ответить
Сколько ей озвучили, такую сумму и назвала. Чтобы все знали какова "стоимость" частички "культуры" в стране...
показать весь комментарий
09.08.2020 08:05 Ответить
некислые расценки за арку из камня и цемента
показать весь комментарий
08.08.2020 23:06 Ответить
Так цифру с потолка взяли. Никто за считанные часы смету не рассчитал бы. Ну а так..... почему не запросить под шумок.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:15 Ответить
Так пусть руины лежат. Объявим, что это исторические руины, и будем туристов водить, как в Колизей. Колизей же не собираются восстанавливать.😃
показать весь комментарий
09.08.2020 05:35 Ответить
Ёлочка вам нравится ?!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:09 Ответить
за 5млн, в портик смогут заходить моторные лодки, а за 68 - корабли класса река-море.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:10 Ответить
за 68 смогут заходить атомные субмарины с ЯО!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:21 Ответить
Смету пускай сначала покажет, откуда она эту сумму вычислила.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:14 Ответить
С потолка........ той самой рухнувшей арки.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:16 Ответить
5МЛН?????
Закрыть его най этот дом культуры, лучше баню там открыть и тогда никакого портика там не надо будет!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:20 Ответить
Я їй сказав, шо за ти гроші
Я можу вибрати її
Її сестру, і всю братву
І всю родину на селі (c)
показать весь комментарий
08.08.2020 23:30 Ответить
для Ливана нашлось куда больше денег
показать весь комментарий
08.08.2020 23:36 Ответить
Вот. Это реальное состояние культуры и прочего Украины. Знатоки возрождения ЯО там непременно задействованы.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:58 Ответить
Вас выгнать на реставрацию, 4 субботника и 0 затрат. Ну цемент дадим.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:58 Ответить
А если все портики снести и зашить вагонкой, а на эти деньги школу построить. Слабо. Зайдите в Эпицентр там таких портиков из ПВХ горы лежат. НУ когда уже мы всех обезьян рассадим с министерств в зоопарки????????????
показать весь комментарий
09.08.2020 00:01 Ответить
Директора за нарушение общественной безопасности оштрафовать на 10% от суммы заявленного ремонта и все станет на свои места
показать весь комментарий
09.08.2020 00:03 Ответить
http://fn.ua/mview.php?ad_id=12097500 Отак виглядає 5млн.

А нам втирають якусь "дічь"...
показать весь комментарий
09.08.2020 03:56 Ответить
А вы студентов наймите . Или гастробайтеров. Наверно так и сделают. А в бумагах напишут, что художники мирового уровня.
Вспоминается рестоврация церкви, в которой снимался фильм "Вий". Практически уничтожили уникальную церковь . За бутылку нанимали местных, а взяли за реставрацию большие деньги.
показать весь комментарий
09.08.2020 05:23 Ответить
так и будет. Но все равно это будет стоить минимум 5млн!
показать весь комментарий
09.08.2020 12:41 Ответить
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/kultura/cerkov-gde-snimali-viy О неудачной реставрации Георгиевской церкви, в которой снимался фильм Вий, и уничтожении уникальных фресок.
показать весь комментарий
09.08.2020 05:30 Ответить
Это откуда такие суммы берутся? Портик что, золотой?
А теперь представьте, сколько реально должно стоить обследование и лечение больного, особенно тяжелого (не важно чем) в стационаре?
За портик должно платить государство, т.к.это национальный музей, а медицинскую помощь государство не обязано оплачивать по реальной стоимости? Вот она, справедливость реальной жизни. Сколько человеческих жизней стоит портик?
показать весь комментарий
09.08.2020 07:58 Ответить
За 2 ляма, можно новий збудувати.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:40 Ответить
 
 