Для восстановления портика Национального художественного музея нужно 5 млн грн, - директор Литвинец
Национальный художественный музей давно в критическом состоянии. Для полной реставрации музея нужны 68 миллионов гривен, минимум 5 миллионов - для ликвидации последствий обвала.
Об этом в эфире Громадського радіо сообщила директор музея Юлия Литвинец, передает Цензор.НЕТ.
"Музей давно в довольно критическом состоянии. В 2016 году провели экспертизы, разработали проектную документацию. С 2018 года Министерство культуры начало выделять средства на реставрацию, музей начали восстанавливать. В этом году должны были выделить средства на полную реставрацию. К сожалению, этого не произошло. Теперь мы нуждаемся противоаварийных мероприятиях", - отметила Литвинец.
На фасаде музея начали заваливаться декоративные элементы, в частности, портик во внутренней части между колоннами и входной дверью.
"На полную реставрацию нужно 68 миллионов гривен. Для восстановления этой аварийной части у входа, чтобы ликвидировать последствия обвала нужны минимум 5 миллионов гривен", - уточнила Литвинец.
Она добавила, что все документы и разрешения у музея давно готовы. Поэтому надеется, что процесс выделения средств не займет много времени.
Пока неизвестно, сколько времени музей будет закрыт.
Напомним, у входа в Национальный художественный музей обвалился портик, учреждение временно закрыли. По словам министра культуры Александра Ткаченко, процедуру выделения средств от Кабмина начнут 10 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закрыть его най этот дом культуры, лучше баню там открыть и тогда никакого портика там не надо будет!
Я можу вибрати її
Її сестру, і всю братву
І всю родину на селі (c)
А нам втирають якусь "дічь"...
Вспоминается рестоврация церкви, в которой снимался фильм "Вий". Практически уничтожили уникальную церковь . За бутылку нанимали местных, а взяли за реставрацию большие деньги.
А теперь представьте, сколько реально должно стоить обследование и лечение больного, особенно тяжелого (не важно чем) в стационаре?
За портик должно платить государство, т.к.это национальный музей, а медицинскую помощь государство не обязано оплачивать по реальной стоимости? Вот она, справедливость реальной жизни. Сколько человеческих жизней стоит портик?