Для восстановления портика Национального художественного музея нужно 5 млн грн, - директор Литвинец

Национальный художественный музей давно в критическом состоянии. Для полной реставрации музея нужны 68 миллионов гривен, минимум 5 миллионов - для ликвидации последствий обвала.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила директор музея Юлия Литвинец, передает Цензор.НЕТ.

"Музей давно в довольно критическом состоянии. В 2016 году провели экспертизы, разработали проектную документацию. С 2018 года Министерство культуры начало выделять средства на реставрацию, музей начали восстанавливать. В этом году должны были выделить средства на полную реставрацию. К сожалению, этого не произошло. Теперь мы нуждаемся противоаварийных мероприятиях", - отметила Литвинец.

На фасаде музея начали заваливаться декоративные элементы, в частности, портик во внутренней части между колоннами и входной дверью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более полусотни ценных предметов, вывезенных из Украины в 1930-х и считавшихся утраченными, обнаружили в оцифрованном фонде музея Москвы. ФОТОрепортаж

"На полную реставрацию нужно 68 миллионов гривен. Для восстановления этой аварийной части у входа, чтобы ликвидировать последствия обвала нужны минимум 5 миллионов гривен", - уточнила Литвинец.

Она добавила, что все документы и разрешения у музея давно готовы. Поэтому надеется, что процесс выделения средств не займет много времени.

Пока неизвестно, сколько времени музей будет закрыт.

Напомним, у входа в Национальный художественный музей обвалился портик, учреждение временно закрыли. По словам министра культуры Александра Ткаченко, процедуру выделения средств от Кабмина начнут 10 августа.

Также читайте: Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович