РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8786 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 438 176

Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе: Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки

Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе: Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе, один из которых - переговоры.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. "Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.

В контексте последнего пункта первый президент подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут "и с той стороны". По его словам, ни одна сторона не может ставить требования к другой и предъявлять ультиматумы.

Кравчук сообщил, что вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе обсуждался 3 августа в украинской делегации ТКГ. Видеоконференция по этому поводу с участием всех сторон запланирована на середину августа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток зафиксированы 5 фактов нарушения наемниками РФ условий прекращения огня, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В этом контексте первый президент заверил: "Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго".

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26966) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки, - Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 7185
показать весь комментарий
08.08.2020 23:51 Ответить
+45
Уступки..компромиссы..Старая,комуняцкая терпила.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:47 Ответить
+44
Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки, - Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 3710
показать весь комментарий
08.08.2020 23:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якщо "та сторона" як уступку буде вимагати зіграти на піаніно, то можна і піти на компроміс.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:16 Ответить
Дурне, бо вже не той вік щоб між крапельок !
показать весь комментарий
09.08.2020 06:33 Ответить
Буде вирівнювать лінію фронту в бік Західного кордону, і проводити автономізацію країни на вимогу окупанта, як колись Крим доавтономізував. Цей пан , як і Зеленський не може тупу зраду відрізняти від компромісу.
показать весь комментарий
09.08.2020 06:36 Ответить
Ты, **** старая, камуняка сраный, кому собираешься уступать, с кем идти на компромиссы,
С плешивой кремлевской крысой??? Чтоб ты, гнида, не дожил до завтра.
показать весь комментарий
09.08.2020 06:50 Ответить
+100%.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:17 Ответить
Учителя нашего переговорщика...
Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9008
показать весь комментарий
09.08.2020 06:50 Ответить
Да опг но личности шоб туда откатать нужно было обладать очень сбособнастеми и фаартом конечно и реально строили живу в городе на берегу днепра на ровном месте возвели а самики какие строили а кто на метеори по днеру ездил никогда не забудет
показать весь комментарий
09.08.2020 10:30 Ответить
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 3140Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 8777
показать весь комментарий
09.08.2020 11:19 Ответить
"переговори, дискусії, компроміси, поступки"???? старий хіба не знає, що в словнику "язика" немає таких слів? Я погоджуюсь на поступок з боку КАЦАПІЇ у вигляді ЇЇ РОЗВАЛУ!!! Добрим компромісом буде РОЗВАЛ *********!!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 06:53 Ответить
старе собаче лайно, ти вже робило поступки в Будапештському меморандумі, а на які поступки нам чекати від тебе тепер? Здати усе, що Україна досягнула?
показать весь комментарий
09.08.2020 07:23 Ответить
прикинь какой там заговор шо никто с 14 не вспомнил о меморандуме
показать весь комментарий
09.08.2020 10:34 Ответить
Гнида коммуняцкая! Хитрый ...резидент ЗЕбил капитулянт сам очень ссыт лично продать капитуляцией Украину кремлю. И вот он и подставил выживающего по старости с ума маразматика который из за своего коммуняцкого интернационального братства со своим старшим братом кацапом - каином, продаст )(уйлу не только безразличную ему не его коммуно- фашистскую Украинскую державу, но и мать родную.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:44 Ответить
Ти, виродок дебільний, які уступки? Це наша територія, наші бамбаські дебіли і нам рішати, що з ними робити.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:58 Ответить
Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 6311
показать весь комментарий
09.08.2020 08:45 Ответить
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 9110
показать весь комментарий
09.08.2020 11:21 Ответить
Сталин по сравнению с ними до сих пор на коне.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:46 Ответить
ЦікавО. щоб зробили комуняки з Кравчцком, якби він таке ляпнув в 1941...
показать весь комментарий
09.08.2020 08:45 Ответить
тупое, Сцикливое, малрПИД,,,роское нарко. Чмо ваЗЕлин решил слить Украину через коммуняцкого, маразматичного Дегенерата кравчука, продавшего и предавшего всех и каждого!!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 08:52 Ответить
Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 6584
показать весь комментарий
09.08.2020 08:58 Ответить
Бот , а кто сейчас преЗедент, не главзебил ли ? Ты уныл и туп со своими вкидами. Поменяй методички . Если мозг у куратора есть 😁😁😁
показать весь комментарий
09.08.2020 09:05 Ответить
Жалюгідний зелебобік, путін вже і так напав.
А краде зараз зелена шобла. Не ганьбись, чучело.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:09 Ответить
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 3504
показать весь комментарий
09.08.2020 11:22 Ответить
ну шо на манеже теже в смысле "идеи" - присоединение Украины к дыре взамен Крыма....
показать весь комментарий
09.08.2020 09:15 Ответить
Потому и КПВВ на границе с дырой не закрывают.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:47 Ответить
Макарич,iнодi краше жувати,або мовчати(якщо зубiв нема),нiж говорити...Книжки пишiть ,дiду,мемуари "як я про....в усе,iдучи на компромiс".
показать весь комментарий
09.08.2020 09:24 Ответить
Был подан иск в Шевченковский районный суд Киева.

«Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий на право причислить Порошенко Петра Алексеевича к лику святых мучеников. Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий по канонизации Порошенко Петра Алексеевича»
«Терпел он муки, когда мужественно защищал свободное предпринимательство от нападок нечистой власти лицемеров, чисто и бескорыстно борясь против преследований представителей малого и среднего бизнеса - ОАО «Луцкий автомобильный завод», ОАО «Судоремонтный завод «Ленинская кузня», АКБ «Мрия» и другие. Внимания заслуживает и жертвенная работа третьего лица в бюджетном комитете ВРУ, которая и сама по себе является страданием, учитывая количество недоброжелателей и просто еретиков и атеистов в этом органе»
«Истцы убеждены, что святость Петра Алексеевича распространяется на Кипр, Британские Виргинские острова, Россию, Молдову, другие зарубежные и оффшорные юрисдикции, где Петр Алексеевич минимизировал затраты на инвестиции для помощи нашей стране. Преданность христианству, служение народу нашему и церкви, мужественная борьба с силами тьмы, добровольное отречение богатств, скромность и смирение с одной стороны, и настоящие чудеса экономического роста предприятий, от которых добровольно и бескорыстно отказалась третье лицо (Петр Порошенко), с другой - все это, без сомнения, является признаками святости Петра Алексеевича»
показать весь комментарий
09.08.2020 09:24 Ответить
тобто, кравчучка навіть поділяє компроміси та поступки.
та сторона не дозволить жодної - всим будемо ми поступатись з таким то старим олбодом і його зеленим фанатиком.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:34 Ответить
П@дло!
показать весь комментарий
09.08.2020 09:39 Ответить
Молодий був- дурний був. Старим став- ще дурнішим став. Українське народне прислів"я.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:40 Ответить
Приоритеты не расставлены! УСТУПКИ, компромиссы (те же УСТУПКИ), Переговоры (те же УСТУПКИ), дискуссии (****@ЁЖ) и через 10 лет все по новой! УСТУПКИ, компромиссы (те же УСТУПКИ), Переговоры (те же УСТУПКИ), дискуссии (****@ЁЖ)!
показать весь комментарий
09.08.2020 09:48 Ответить
Два старых комуняки решили пробить китайскую стену головами. Просто ребята не надо забывать что Ростов не резиновый и компромисы с дебилами росии ни к чему хорошему для Украины не приводят
показать весь комментарий
09.08.2020 09:55 Ответить
Кравчук - це націоналзрадник (з великим стажем), шістка Медведчука і Суркіса - путінських агентів і бізнес - партнерів. Українській владі і спецслужбам - ганьба !!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:06 Ответить
Самому володенька коврижки отробатуй сам езжай и говори страус ны наш ненаглядный а потом отвечай чай вся нэнька больше 95 квартала раньше не знал зачем набаралил людям я тоже дурак поверил как ровеснику да можно что изменить а мы как брежнев стал жить.. за то что я сейчас чуствую себя лохом спасибо тебе володя
показать весь комментарий
09.08.2020 10:10 Ответить
Он же неЛох какой-то чтобы самому сливать Украину уйлу.Вот и нашол старую комунятскую тварину которая это сделает лучше.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:12 Ответить
Вот только полшестого обходится нам два милеривень в день мне идти вкалывать шоб пять милионов буджетникофф вовремя деньгу получяли..ненавижу
показать весь комментарий
09.08.2020 10:18 Ответить
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:24 Ответить
Устипки КОМУ?
ИМ?

Переговори, дискусії, компроміси, поступки, - Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 8077
показать весь комментарий
09.08.2020 10:35 Ответить
Иди на*ер, переговорщик х*ев
показать весь комментарий
09.08.2020 10:47 Ответить
Кравчука треба признати якнайбільшим злом для ******** України за розброєння армії України, передачу ядерної зброї ворогу, недолугі зрадницькі договори, організацію і участь в розкраданні майна держави, створення олігархічної злочиної організації з бувших комуняк по присвоєнню надбань народу, залучення до влади агентів Кремля Медведчуків Шуфричів Суркіса....... Його дії на посту президента і потім пагубно впливали на формування Української Держави і призвели до приходу до влади ворогів. За це його треба притягнути до ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ а може ... щоб не смерділо
показать весь комментарий
09.08.2020 10:55 Ответить
Вот откуда взялось вот это в нике Бил?Ведь не соросенок же?А остальным,кто поносит бывшего президента,скажу,что вы невежды и трепачи.Кравчук подписал главный документ в своей жизни,это Беловежские Соглашения.И Украина стала независимой и самостоятельной.И только такая шантропа,которая сейчас на форуме изгаляется над Макарычем,не понимает значения того документа.Убогие и недоразвитые.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:48 Ответить
Слава Парашенки!!
показать весь комментарий
09.08.2020 12:56 Ответить
мне по-подробней о разоружении, пжалста, люблю когда "вотеслибыятогдабыя!!", давай, што знаешь??
показать весь комментарий
09.08.2020 16:13 Ответить
підставте сепарам свої старі комуняцькі дупи ! в якості компромісу !
показать весь комментарий
09.08.2020 11:06 Ответить
У старика-винахідника "кравчучки" маразм, а маразм не оргазм.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:20 Ответить
невже цей дід і досі не зрозумів, що росія хоче все тільки по-своєму? Думка українців росіянами не враховується взагалі. Такий старий, а такий наївний.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:21 Ответить
та дід та давно зрозумів, только он старенький и ему хочется в центре внимания побыть, ему простительна демагогия, а вот остальным, по-моложе....
показать весь комментарий
09.08.2020 16:10 Ответить
да в добавок ещё и тупой и дурной.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:51 Ответить
Хоронили кравчука- порвали 3 баяна, скоро во всех кинотеатрах страны.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:32 Ответить
судячи з гілки, ЗЕклован цим призначенням ще більше споганючив свій рейтинг
показать весь комментарий
09.08.2020 11:33 Ответить
Старий комуняцкій брехун,який все життя тільки балаболив.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:43 Ответить
сколько стульев протёр..чемпион
показать весь комментарий
09.08.2020 11:54 Ответить
Ну які переговори?( Там обговорюють механізм виконання Україною мінских угод.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:54 Ответить
Слухати, що говорить цей чорт немає сенсу. І взагалі, він за своє інтерв'ю путінським пропагандонам повинен сидіти в тюрмі
показать весь комментарий
09.08.2020 12:01 Ответить
яких *** поступок и компромиссив? дебил просраз ядерное оружие, повёл ,, своим путём,, теперь польша, прибалты живут как люди и в НАТО, мы же в жопе и с войной.
гнать долбойоба *****...
какие уступки? какие компромиссы? давить мордор пока не сдохнет или не вернёт то, что украл и на заплатил репарации, да такие, что бы не повадно было - что бы очковали повторить. просто срались при одном упоминании об этом позоре.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:06 Ответить
Мишуня,ты бы не позорился в своем невежестве.ЯО убрал с Украины Кучма.Кравчук,если бы его переизбрали,отдавал бы его как раз ко второму пришествию.Кто кто,а Кравчук прекрасно знал и знает как затягивать процесс передачи такого оружия.Лично я считаю,что и кацапы и все виды ваты и в Донецке и в Луганске,до конца своей никчемной Иудиной жизни,будут ждать и компромиссов и уступок от Макарыча...
показать весь комментарий
09.08.2020 12:54 Ответить
ну может с ядерным оружием ты и прав. но про свой путь - тут как раз таки кравчук и виноват. или я тоже не прав?
показать весь комментарий
09.08.2020 14:05 Ответить
Чому на кацапскій мові?? ВАТА!
показать весь комментарий
09.08.2020 18:22 Ответить
Прибалти как люді?? Якщо тілки з нами рівняти, виробництво винищено, сільського господарства майже немає, заробітчане в європі, люди в нато... Чому не йдешь давити мордор в окопи??
показать весь комментарий
09.08.2020 18:24 Ответить
Старый штопаный Гандон,все никак не сдохнет
показать весь комментарий
09.08.2020 12:19 Ответить
тот самый негодяй - кто лишил Неньку ядерного оружия
показать весь комментарий
09.08.2020 12:41 Ответить
Этот копролит уже когда то пошел на уступки отказавшись от ЯО. Которое я по отношению к цапам использовал бы не раздумывая.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:57 Ответить
та ты б вообще б егегей!!)) надо было всем сказать: не отдам и всё!! они тебе: мы щас тебя разделим между собой, а ты такой: тамнепох!!
показать весь комментарий
09.08.2020 16:07 Ответить
а є пункт, щоб комуністи таки вже пішли остаточно у відставку??????? Причому разом із зеленим ЛАЙНОМ!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:33 Ответить
Зачем Блазень откопал это совковую мумию ? "Если ваши люди , заговорили о мире с вашими врагами - значит предатели обо всём с ними уже договорились"(с) До Киева собирается этот член политбюра уступать и дискутировать ? НИКТО не призывает брать Дамбабву на приступ сейчас, но уступать этим бандюкам ? ТЕРПИЛ НЕ УВАЖАЕТ НИКТО, Лёня ...
показать весь комментарий
09.08.2020 13:53 Ответить
уберите клоуна со сцены,что не "шаг"то песок из заднего прохода на ковровые дорожки.Одни убытки.Преступник оставляет след.
показать весь комментарий
09.08.2020 15:30 Ответить
правильно, макарыч, главное не армию восстанавливать, а попи....деть, аа, петька уже ж восстановил, тогда точно - правильно))
показать весь комментарий
09.08.2020 16:05 Ответить
Шо он ***** несет В 92-м всех лохами сделал , я до сих пор кравчучку помню Позорище как могут старые коммунисты , предложить что то хорошее
показать весь комментарий
09.08.2020 16:13 Ответить
Когда его будут судить за то что отдал тактическое ЯО России? Или оно так и сдохнет не понеся наказание?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:11 Ответить
Росії??
показать весь комментарий
09.08.2020 18:21 Ответить
А якщо просто припинити стріляти?
показать весь комментарий
09.08.2020 18:20 Ответить
Кравчук про варіанти припинення вогню на Донбасі: переговори, дискусії, компроміси, поступки - Цензор.НЕТ 3071
показать весь комментарий
09.08.2020 18:25 Ответить
Фигня полная. Единственный вариант - уничтожить оккупантов или выгнать их за кордон.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:34 Ответить
Народ, вы готовы идти на уступки? Я не готов.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:59 Ответить
кравчук говорящая голова медведчука.
медведчук(путин) привёл к зеленскому крачука.
совок - фокин, за дружбу с россией.
Вывел с Украины ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие, предложил вывести кравчук, хотя ни США не Европа не требовали вывода тактического оружия.
зеленский рад кравчуку, так как кравчук ему рассказывает приятные вещи
показать весь комментарий
09.08.2020 20:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 