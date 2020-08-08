Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе: Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе, один из которых - переговоры.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. "Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.

В контексте последнего пункта первый президент подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут "и с той стороны". По его словам, ни одна сторона не может ставить требования к другой и предъявлять ультиматумы.

Кравчук сообщил, что вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе обсуждался 3 августа в украинской делегации ТКГ. Видеоконференция по этому поводу с участием всех сторон запланирована на середину августа.

В этом контексте первый президент заверил: "Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго".