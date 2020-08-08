Кравчук о вариантах прекращения огня на Донбассе: Переговоры, дискуссии, компромиссы, уступки
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе, один из которых - переговоры.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. "Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал он.
В контексте последнего пункта первый президент подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут "и с той стороны". По его словам, ни одна сторона не может ставить требования к другой и предъявлять ультиматумы.
Кравчук сообщил, что вопрос всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе обсуждался 3 августа в украинской делегации ТКГ. Видеоконференция по этому поводу с участием всех сторон запланирована на середину августа.
В этом контексте первый президент заверил: "Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго".
С плешивой кремлевской крысой??? Чтоб ты, гнида, не дожил до завтра.
А краде зараз зелена шобла. Не ганьбись, чучело.
«Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий на право причислить Порошенко Петра Алексеевича к лику святых мучеников. Обязать Государственный комитет Украины по делам религий инициировать вопрос и принять все необходимые меры среди христианских религиозных общин и конфессий по канонизации Порошенко Петра Алексеевича»
«Терпел он муки, когда мужественно защищал свободное предпринимательство от нападок нечистой власти лицемеров, чисто и бескорыстно борясь против преследований представителей малого и среднего бизнеса - ОАО «Луцкий автомобильный завод», ОАО «Судоремонтный завод «Ленинская кузня», АКБ «Мрия» и другие. Внимания заслуживает и жертвенная работа третьего лица в бюджетном комитете ВРУ, которая и сама по себе является страданием, учитывая количество недоброжелателей и просто еретиков и атеистов в этом органе»
«Истцы убеждены, что святость Петра Алексеевича распространяется на Кипр, Британские Виргинские острова, Россию, Молдову, другие зарубежные и оффшорные юрисдикции, где Петр Алексеевич минимизировал затраты на инвестиции для помощи нашей стране. Преданность христианству, служение народу нашему и церкви, мужественная борьба с силами тьмы, добровольное отречение богатств, скромность и смирение с одной стороны, и настоящие чудеса экономического роста предприятий, от которых добровольно и бескорыстно отказалась третье лицо (Петр Порошенко), с другой - все это, без сомнения, является признаками святости Петра Алексеевича»
та сторона не дозволить жодної - всим будемо ми поступатись з таким то старим олбодом і його зеленим фанатиком.
ИМ?
гнать долбойоба *****...
какие уступки? какие компромиссы? давить мордор пока не сдохнет или не вернёт то, что украл и на заплатил репарации, да такие, что бы не повадно было - что бы очковали повторить. просто срались при одном упоминании об этом позоре.
медведчук(путин) привёл к зеленскому крачука.
совок - фокин, за дружбу с россией.
Вывел с Украины ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие, предложил вывести кравчук, хотя ни США не Европа не требовали вывода тактического оружия.
зеленский рад кравчуку, так как кравчук ему рассказывает приятные вещи