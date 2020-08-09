Зеленский: Украина не будет вмешиваться в выборы в США, а украинцам следует воздерживаться от деятельности, связанной с ними

Гражданам Украины следует "воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США", и не решать за счет этого личные политические или бизнес-проблемы.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы, и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал он.

Зеленский отметил, что при этом Украина абсолютно уверена в том, что и со стороны ее партнеров будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. "Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - уверен глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов - это вопрос ее национальной безопасности. "Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес-проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - призвал он.

Напомним, руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны пройти осенью.

Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записи телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач.

