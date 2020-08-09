РУС
За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, - Шмыгаль

В Украине впервые с начала "коронакризиса" наблюдается сокращается количество безработных.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6 тысяч человек", - сообщил глава Кабмина.

По его словам, правительственные программы частичной безработицы помогли сохранить 360 тысяч рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн. Кроме того, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

Напомним, по данным Минэкономики, в апреле статус безработного получили 149 тыс. чел., в мае - 97 тыс., в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс. чел. Всего за время карантина как безработные зарегистрировались 395 тыс. чел., а трудоустроены 222 тыс. зарегистрированных безработных.

безработица (451) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2860) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+19
Значит еще 6 тыс. уехали из Украины.....
показать весь комментарий
09.08.2020 00:56 Ответить
+9
Советская власть может выдать любую нужную цифру, подозреваю что людей просто лишают статуса безработного под любым предлогом.
показать весь комментарий
09.08.2020 01:23 Ответить
+9
С учета в Центрах занятости их просто сняли , предложили два раза батрачить по минималке, люди отказались и их автоматом снимают , вот и вся "борьба с безработицей" у клоунов.
показать весь комментарий
09.08.2020 04:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шмигаль наш Президент!
показать весь комментарий
09.08.2020 00:56 Ответить
Пожизненно.... Как кремлёвская крыса путен...
показать весь комментарий
09.08.2020 07:42 Ответить
Значит еще 6 тыс. уехали из Украины.....
показать весь комментарий
09.08.2020 00:56 Ответить
Только это написать хотела))))
показать весь комментарий
09.08.2020 01:29 Ответить
На заработки.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:43 Ответить
Ні, коні двинули з голодухи.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:51 Ответить
не смейтесь! В Украине запустили новейший завод по сборке Інфинити, Хонда и Лексус.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:05 Ответить
первая инпистиция.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:06 Ответить
Інфинити, Хонда и Лексус ---на нашем украинском заводе ориентированы на дешевые малолитражки для украинского народа, у кого авто старше 25 лет - менять будут бесплатно, у кого авто нет и никогда не было --- песдионерам старше 65 - бесплатный сюрпрайз!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 08:12 Ответить
бесплатный сюрпрайз!!!
***
погладити
показать весь комментарий
09.08.2020 10:09 Ответить
Цікаво, що ти з чим мішав? Ефект бомбезний!
показать весь комментарий
09.08.2020 11:09 Ответить
рецепт від Вовки і Шмарклі
показать весь комментарий
09.08.2020 11:25 Ответить
Ні, просто пройшов термін і зняли з реєстрації. Тепер десь фіктивно за оплату влагтуються, отримають запис у трудову і знову в центр зайнятості. Це хіба Шмигалю не відомо.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:28 Ответить
Похоже, що долбодятлы, причем мутированнные, с физиологическими отличиями.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:46 Ответить
Видно новые методички разослали! Как нужно "правильно" вести подсчёт.
показать весь комментарий
09.08.2020 01:13 Ответить
Интересно за что они эти 6000 нанялись работать? За то что бы не сдохнуть с голоду или что бы выплачивать купленную машину?
показать весь комментарий
09.08.2020 01:15 Ответить
Уехали???
показать весь комментарий
09.08.2020 01:16 Ответить
Преставились?
показать весь комментарий
09.08.2020 07:32 Ответить
Советская власть может выдать любую нужную цифру, подозреваю что людей просто лишают статуса безработного под любым предлогом.
показать весь комментарий
09.08.2020 01:23 Ответить
предлог - полное опистинение от щастя у жителей райцентров и сельских жителей после после ликвидации статуса районов
показать весь комментарий
09.08.2020 08:17 Ответить
Поторопитесь! Количество рабочих мест неумолимо заканчивается. Осталось всего - 494000!
показать весь комментарий
09.08.2020 01:25 Ответить
с голоду скопытились.
показать весь комментарий
09.08.2020 01:32 Ответить
Померли?
показать весь комментарий
09.08.2020 03:30 Ответить
Врать не камни ворчать.
показать весь комментарий
09.08.2020 03:59 Ответить
С учета в Центрах занятости их просто сняли , предложили два раза батрачить по минималке, люди отказались и их автоматом снимают , вот и вся "борьба с безработицей" у клоунов.
показать весь комментарий
09.08.2020 04:22 Ответить
Тю, а чо не 600000? Где полет армейской мысли?
показать весь комментарий
09.08.2020 05:12 Ответить
За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, -померли!- Шмыгаль
показать весь комментарий
09.08.2020 05:17 Ответить
Блин, количество безработных уменьшилось на 6000 человек! Наверное, от короновируса представились, царствие им небесное! И доходы в бюджет выросли на 11,5%! ОТ запланированных! Уверен, что к осенним выборам страна превратится в землю обетованную!
показать весь комментарий
09.08.2020 06:00 Ответить
Закінчився термін перебування на біржі.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:00 Ответить
Мої співчуття померлим.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:44 Ответить
По каким таким признакам тьі, зелено-ахметовское чмо, определило что за неделю уменьшилось количество безработніх на 6000 душ?

У нас теперь еженедельная отчетность, а не помесячная и поквартальная?

У нас теперь отчисления на налог на доход физлиц и налог на прибьіль еженедельньіе, атне ежемесячнтіе и квартальньіе?

Ахметовское чмо шмьігаль, тьі настольео тупое, что даде не осознаешь , сто есть дюди умнее тебя и твою брехню видят сразу.
Уйди добровольно, козел. Бо когда тебя, *****, будут "уходить", за твою голову никто ломаного гроша не даст
показать весь комментарий
09.08.2020 07:50 Ответить
Шмыгаль,ты - идиот. Молчи, что люди умирают с голоду.....На них же можно из бюджета денежки на пособие снимать...
показать весь комментарий
09.08.2020 07:55 Ответить
После распродажи земли города захлеснет волна переселенцев из сел,правда это будет уже последняя волна и с работой станет еще хуже.Так что всем придется уезжать на заработки.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:55 Ответить
Шмгль, ти сам то потроху починай пакуватися, бо вибори на носі. Зєфейк вже не проканає)))
показать весь комментарий
09.08.2020 08:20 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2020 08:21 Ответить
Помирають люди багато і то молоді в аваріях,в запоях від безвиході,самогубство,та інші але не від короновірусу яким запугав брехун Степанов. Люди бояться жити . Коли держава розвалюється,немає відчуття якогось спокою,кругом корупція,беззаконня судійської ,поліцейської та прокурорської мафії та постійна загроза через зростаючі тарифи що ти попадеш в боргову яму і у тебе все заберуть на користь олігархічних кланів та загроза втратити роботу то це життя? В селян практично забрали землю і право на життя. Це і є геноцид.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:32 Ответить
"Реформи" на протязі 28 років які погіржили життя більшості українців ввели суспільство в депресію та зневіру. Жінки бояться народжувати. До чого ми йдемо ? Ми вимираємо.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:36 Ответить
Квартальные шуты решили привлечь персонажей из "13 стульев" ибо в лиге смеха идиотов уже нехватает...
показать весь комментарий
09.08.2020 09:11 Ответить
Судя по статистике это как раз число заразившихся.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:15 Ответить
Закінчився термін виплат
показать весь комментарий
09.08.2020 10:06 Ответить
грошей нема
показать весь комментарий
09.08.2020 10:11 Ответить
У меня вариант один рочему уменьшилось, - повымирали!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:21 Ответить
все точно. тому-що виїхали в Польщу на роботу
показать весь комментарий
09.08.2020 12:07 Ответить
...а також до Бельгії, Німеччини і т.д.
A через тиждень їх буде ще менше
показать весь комментарий
09.08.2020 12:10 Ответить
Les vacances bien finies. Au travail!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 12:15 Ответить
всім стало зрозуміло, що краще шукати роботу самому, ніж гаяти час у відповідних установах.
дякую! дуже дякую за державну підтримку!
показать весь комментарий
09.08.2020 14:36 Ответить
а подать статистику
там и там получили работу
так просто трём
показать весь комментарий
09.08.2020 14:48 Ответить
 
 