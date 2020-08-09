За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, - Шмыгаль
В Украине впервые с начала "коронакризиса" наблюдается сокращается количество безработных.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6 тысяч человек", - сообщил глава Кабмина.
По его словам, правительственные программы частичной безработицы помогли сохранить 360 тысяч рабочих мест. Для этого было выделено 1,8 млрд грн. Кроме того, через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.
Напомним, по данным Минэкономики, в апреле статус безработного получили 149 тыс. чел., в мае - 97 тыс., в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс. чел. Всего за время карантина как безработные зарегистрировались 395 тыс. чел., а трудоустроены 222 тыс. зарегистрированных безработных.
