ЦИК просит профильные комитет ВР и министерство разъяснить правила назначения выборов в райсоветы
Центризбирком обратился в комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также Министерство развития громад и территорий за разъяснениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии, по мнению членов ЦИК, существует "правовая неопределенность относительно назначения первых выборов депутатов районных советов".
"ЦИК назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года. Однако на сегодняшний день в Комиссию не поступало обращений уполномоченного органа по принятию Центральной избирательной комиссией решения о назначении первых выборов депутатов районных советов. Кроме того, следует отметить, что по вопросу назначения первых выборов депутатов районных советов в ЦИК обратились Ассоциация городов Украины и Украинская ассоциация районных и областных советов, выразив при этом противоположные позиции", - отмечается в сообщении.
Комиссию и министерство просят разъяснить, какой орган уполномочен обратиться в Центральную избирательную комиссию относительно назначения первых выборов депутатов райсоветов, а какой - принять решение о создании райсоветов.
Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года.
