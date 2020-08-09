Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба и журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

"После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов", - сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города", - добавила пресс-секретарь.

8 августа задержали руководителя избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Она была доставлена в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем переведена в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).

"Марию Мороз обвиняют в административном правонарушении. Скорее всего, ей дадут штраф. Но это будет не раньше понедельника", - информировала ранее Красулина.

Мороз является доверенным лицом Тихановской, пояснила пресс-секретарь.

Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в ГУБОПиК МВД.

Марию Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа в стране прошло досрочное голосование.