Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба и журналистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.
"После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов", - сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.
"Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города", - добавила пресс-секретарь.
8 августа задержали руководителя избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз. Она была доставлена в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем переведена в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).
"Марию Мороз обвиняют в административном правонарушении. Скорее всего, ей дадут штраф. Но это будет не раньше понедельника", - информировала ранее Красулина.
Мороз является доверенным лицом Тихановской, пояснила пресс-секретарь.
Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в ГУБОПиК МВД.
Марию Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа в стране прошло досрочное голосование.
http://t.me/belarus_saysbot Данные exit poll по состоянию на 8 августа 17:00 ⚡⚡⚡ :
📍Лукашенко - 22,4 %
📍Тихановская - 59,1 %
📍Канопацкая - 1,3 %
📍Черечень - 2,5 %
📍Дмитриев - 3,2 %
📍Против всех - 11,5 %
Опрошено 30900 человек на выходе из избирательных участков.
Вчера случайно нашёл у себя его скрин ещё с тех времён...
Прачнiся - ты абасрау'ся, лапаць.
Да ,Польшу возглавлял электрик Лех Валенса ,но там какой был славный и
тернистый путь до президента! Польше крупно повезло ,она смогла из электрика
вырастить крупного профсоюзного лидера.
Тихановская - это вариант повторения ошибки украинцев.
В Украине - голосовали не за Зеленского ,а против Порошенко ,в Беларуси намерены голосовать не за Тихановскую ,а против Лукашенко.
тому звинувачення її у проросійськості просто дурниця.
локшину на вуха.
Которое в перспективе сольет Беларусь *****.
Канопацьку називають "спойлером" Лукашенки...
причина -скорумпованість влади "на амінь" -звідси і 7 років селітра на складі..
до речі,в порту під Одесою цієї селітри -10 000 тон.. Втричі більше.
Естественно обещает после победы молочные реки,кисельные берега и жизнь в райских кущах.
И я, плоть от плоти этого миролюбивого этноса совсем не злопамятный - поэтому делаю скрины.
Наверное нет - иначе не писал бы херню.
За фото спасибо - красивое фото и ох@ительная политическая история.
Я двумя руками ЗА, что бы плешивого гомофоба и женоненавистника порешили три простые симпатичные беларуские девушки. Он, *****, именно такой расклад и заслужил.
Эта лживая конструкция была бы выгодна для Лукашенко, если бы ее удалось впихнуть в головы большого числа людей в Беларуси, Украине, России и на Западе. Однако, есть ощущение, что люди в большинстве намного умнее, чем о них думают Гордон и Лукашенко.
На момент написания этого текста под этим видео было 69 тысяч лайков и 100 тысяч дизлайков, а из 29 тысяч комментариев практически все прямо или косвенно ставят знак равенства между Гордоном и его товарищами по цеху: Соловьевым и Киселевым. Интервью с Лукашенко Гордон стер остатки различий между собой и этими людьми…
https://www.obozrevatel.com/society/belorusskij-partizan.htm
Они же уже говорили насрать им на нас.
Ждём продолжения кина про 33 туриста только с другим сюжетом.
https://twitter.com/maxim_nm/status/1292166595750567938/photo/1
Але, подившись інтерв"ю Лукашенка Гордону моя упевненість, м"яко кажучи, похитнулася. Ну, а відео із затриманнями за підняті руки, за їзду на велосипеді, я білорусів розумію. Їм зараз аби хто .. Так, хоч надія якась є, правда у кожного своя.
На заявление Лукашенко, что Россия оккупировала Крым потому, что украинское руководство его не стало защищать, а он, Лукашенко, дрался бы до последнего, Гордон сделал скорбное лицо и сказал: "Об одном жалею, что в тот период во главе Украины были не Вы!".
В целом, по градусу холуйства и интенсивности вылизывания клиента Гордон далеко обошел ведущих представителей российской информационной обслуги и вплотную приблизился к северокорейским образцам.https://www.obozrevatel.com/society/belorusskij-partizan.htm