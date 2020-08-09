РУС
23 524 106

В Госдепе пояснили, почему рассылают украинцам SMS о $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы в США

Многим в Украине пришли SMS-сообщения о программе Государственного департамента Rewards for Justice (Вознаграждение за справедливость), которая предлагает денежное вознаграждение за информацию о вмешательстве в выборы в CША.

Согласно сообщениям в сети, SMS отсылали с американских и украинских номеров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

У некоторых надежность таких SMS вызвала сомнение, поскольку тест сообщений был написан с опечаткой. "Держдеп США пропонує до $10 млн за інформацію о втручання у вибори США. Якщо ви володієте інформацією, звертайтеся", - говорилось в сообщении со ссылкой на сайт программы.

"Голос Америки" обратился в Государственный департамент с просьбой объяснить, кто и с какой целью отправлял сообщения людям в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет вмешиваться в выборы в США, а украинцам следует воздерживаться от деятельности, связанной с ними, - Зеленский

"Программа Государственного департамента Rewards for Justice (RFJ) рекламирует предложение награды через SMS-сообщения и множество других коммуникационных инструментов и техник. Наши SMS-сообщения ссылаются на официальные страницы программы в социальных сетях, которые доступны на разных языках. Это - всемирная кампания на разных языках", - сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

В ведомстве также добавили, что если у людей возникают сомнения в надежности полученных сообщений, они могут перейти на сайт.

В то же время, СМИ сообщили о том, что SMS-сообщения с аналогичным текстом получали и в России.

Также читайте: Семь бывших послов США призывают не втягивать Украину во внутреннюю американскую политику

Автор: 

выборы (24787) Госдепартамент США (1878) США (27945)
+52
Актера, который исполняет роль Президента Украины можете уже брать. А $10 млн, которые мне причитаются, перечислите "Сестрам Перемоги".
09.08.2020 02:32 Ответить
+42
09.08.2020 02:16 Ответить
+21
Краще давай про Деркача, якого просували твої зеулюбленці.
09.08.2020 05:58 Ответить
А як вони вибирають адресатів - придбали базу даних з номерами мобільних телефонів держзрадників та патріотів-реваншистів?
09.08.2020 12:05 Ответить
Вот и сошёлся пазл имени Коломойского. Это же его идея 10т за москаля, которая сработала на все 100%. Теперь и Американцы применили такую тактику. москалеЙ к ногтю. https://korrespondent.net/ukraine/politics/3350710-kolomoiskyi-zaplatyt-10-000-za-holovu-rossyiskoho-dyversanta
09.08.2020 12:38 Ответить
Я ,лично,если мне прийдёт,зекретина выдам
09.08.2020 13:51 Ответить
С привеликим удовольствием !
09.08.2020 15:52 Ответить
Пєця лізе у внутрішні справи Штатів. І навіть не дякуйте, а краще з рило його і кудись в Гуантанамо, в українців на таке духу не вистачає
10.08.2020 06:02 Ответить
