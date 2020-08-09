В Госдепе пояснили, почему рассылают украинцам SMS о $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы в США

Многим в Украине пришли SMS-сообщения о программе Государственного департамента Rewards for Justice (Вознаграждение за справедливость), которая предлагает денежное вознаграждение за информацию о вмешательстве в выборы в CША.

Согласно сообщениям в сети, SMS отсылали с американских и украинских номеров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

У некоторых надежность таких SMS вызвала сомнение, поскольку тест сообщений был написан с опечаткой. "Держдеп США пропонує до $10 млн за інформацію о втручання у вибори США. Якщо ви володієте інформацією, звертайтеся", - говорилось в сообщении со ссылкой на сайт программы.

"Голос Америки" обратился в Государственный департамент с просьбой объяснить, кто и с какой целью отправлял сообщения людям в Украине.

"Программа Государственного департамента Rewards for Justice (RFJ) рекламирует предложение награды через SMS-сообщения и множество других коммуникационных инструментов и техник. Наши SMS-сообщения ссылаются на официальные страницы программы в социальных сетях, которые доступны на разных языках. Это - всемирная кампания на разных языках", - сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

В ведомстве также добавили, что если у людей возникают сомнения в надежности полученных сообщений, они могут перейти на сайт.

В то же время, СМИ сообщили о том, что SMS-сообщения с аналогичным текстом получали и в России.

