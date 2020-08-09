Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС

С начала суток воскресенья, 9 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны российских наемников не зафиксировано, однако за субботу, 8 августа, российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых были огневыми провокациями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке..

Так, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе н.п. Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских военных у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сводке.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020г в рамках ТКГ: враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного н.п.Пикуза.

