Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС
С начала суток воскресенья, 9 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны российских наемников не зафиксировано, однако за субботу, 8 августа, российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых были огневыми провокациями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.
"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке..
Так, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе н.п. Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских военных у Новоалександровки, Орехово и Водяного.
"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сводке.
Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020г в рамках ТКГ: враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного н.п.Пикуза.
Из сообщения непонятно, наш ГШ жалуется или хвастается?
Зеленский кто? Президент, предатель или терпила? Кому надо и зачем такое "перемирие"?
Хто за шо, - а ми за мир.
(бо їх з трону не чутно й не видно... та й діти там нерідні...)
7 из которых были огневыми провокациями. - цитата
кто им пишет тексты????
8 раз нарушили режим огня, 7 - это провокация а 1 ??? - это инсталляция????
но при всем этом режим перемирия как бы не нарушался вовсе...????
как же удобно сепарам и ихтамнетам... за них уже оправдались перед всеми!!!!
т.е. как вы понимаете... наказания никакого не последует
(и не надо тут тыкать на отсутствие раненных (слава Богу!!! ) ибо это вопрос времени...
когда-то одиночное, не прицельное вроде и хаотичное может случайно и.... )
Прикольная доктрина...
но это второстепенное.
-- Ото трубу бачите?
-- Там сепари?
-- Ні, то Бахмут. Отам далі теж труби
-- Там сепари?
-- Ні, там Углегорська ГРЕС. А далі Світлодарка. Її правда не видно
-- Там сепари?
-- Ні. Там за нею ще кілометрів 25, от там вже сепари
-- Ну так тут тиша?
-- То так
постріли (обстріли) - це пряме порушення перемир'я з боку рос-терористичних військ - ордло,
недопуск місії ОБСЕ - теж саме.