РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8786 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 924 41

Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС

Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС

С начала суток воскресенья, 9 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов со стороны российских наемников не зафиксировано, однако за субботу, 8 августа, российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых были огневыми провокациями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в утренней сводке..

Так, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе н.п. Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских военных у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сводке.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020г в рамках ТКГ: враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного н.п.Пикуза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: С воинами иногда надо выпить, что я и делаю

Автор: 

обстрел (29653) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8258
показать весь комментарий
09.08.2020 08:27 Ответить
+26
Найшвидшого одужання всім пораненим!
показать весь комментарий
09.08.2020 08:22 Ответить
+25
Раненый в голову с рождения сидит на ул.Банковая.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найшвидшого одужання всім пораненим!
показать весь комментарий
09.08.2020 08:22 Ответить
"Свежо предание,да верится с трудом"!!!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 08:23 Ответить
Всеосяжне земирення тривае !!!))
показать весь комментарий
09.08.2020 08:29 Ответить
Тобто "перемир'я" - це коли не стріляють лише українці?
показать весь комментарий
09.08.2020 09:27 Ответить
Раненый в голову с рождения сидит на ул.Банковая.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:23 Ответить
Ну он же не сам туда зашол. Такие же его туда выбрали.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:26 Ответить
Ничево особенново, обычный салют в честь иницыатив уважаемово леонидмакарычя.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:25 Ответить
У кого потерь нет? У москалей?
Из сообщения непонятно, наш ГШ жалуется или хвастается?
показать весь комментарий
09.08.2020 08:25 Ответить
Як завжди звездіт !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 08:28 Ответить
Наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за субботу, потерь и ранений нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8258
показать весь комментарий
09.08.2020 08:27 Ответить
"перемирие" продолжается... "провокации" не считаются... ответный огонь не открывали...
Зеленский кто? Президент, предатель или терпила? Кому надо и зачем такое "перемирие"?
показать весь комментарий
09.08.2020 08:27 Ответить
ЗЕ серло криворізьке з манією Напольйона.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:36 Ответить
Трахтор в полі дир-дир-дир
Хто за шо, - а ми за мир.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:35 Ответить
навіть, якщо рядом хаотично і неприцільно...(майже мирно) лягають міни
(бо їх з трону не чутно й не видно... та й діти там нерідні...)
показать весь комментарий
09.08.2020 08:59 Ответить
Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7496
показать весь комментарий
09.08.2020 08:35 Ответить
цікаво, що на цей раз прометеоризмить гундос?
показать весь комментарий
09.08.2020 08:35 Ответить
Стійке перемиріє досягнуто. Відводимо війська ще на 1 км.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:39 Ответить
Не смішно. Адже справді обговорюють відведення ще в п'яти точках.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:50 Ответить
Количество неприцельных обстрелов увеличивается с каждым днём. Рано или поздно они превратятся в прицельные.
показать весь комментарий
09.08.2020 08:47 Ответить
8 августа, российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня,
7 из которых были огневыми провокациями. - цитата

кто им пишет тексты????
8 раз нарушили режим огня, 7 - это провокация а 1 ??? - это инсталляция????
но при всем этом режим перемирия как бы не нарушался вовсе...????
как же удобно сепарам и ихтамнетам... за них уже оправдались перед всеми!!!!
т.е. как вы понимаете... наказания никакого не последует
(и не надо тут тыкать на отсутствие раненных (слава Богу!!! ) ибо это вопрос времени...
когда-то одиночное, не прицельное вроде и хаотичное может случайно и.... )
показать весь комментарий
09.08.2020 08:56 Ответить
"Перемирие" по-зеленскому, зашибись!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 09:04 Ответить
Ну что вы хотели от клоуна-пианиста, на лучшее у него просто ума не хватает.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:24 Ответить
Увеличение обстрелов и нарушения в два, в два с половиной раза... Причина поездка не лоха вдоль линии соприкосновения со словами " все нормально, перемирие действует, будем его укреплять, главное не стрелять в ответ"
показать весь комментарий
09.08.2020 09:06 Ответить
Получается, что с точки зрения ГШ, выстрел из миномета в сторону живых людей в Украине теперь не считается преступлением.
Прикольная доктрина...
показать весь комментарий
09.08.2020 09:15 Ответить
Убитьіх и раненьіх нет. Єто главное.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:43 Ответить
а ты- тролль.
но это второстепенное.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:50 Ответить
Зато не стукач!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:22 Ответить
С чего так решил, он тебя перед старшим смены покрывает?
показать весь комментарий
09.08.2020 10:30 Ответить
-- Ану де там сепари?
-- Ото трубу бачите?
-- Там сепари?
-- Ні, то Бахмут. Отам далі теж труби
-- Там сепари?
-- Ні, там Углегорська ГРЕС. А далі Світлодарка. Її правда не видно
-- Там сепари?
-- Ні. Там за нею ще кілометрів 25, от там вже сепари
-- Ну так тут тиша?
-- То так

Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1822
показать весь комментарий
09.08.2020 09:49 Ответить
Нашому зю так само з Києва сепарів не видно, кацапів - тим більше. Якась та сторона незрозуміла і все..
показать весь комментарий
09.08.2020 09:51 Ответить
Приключения террориста АбхЕза из банды "Пятнашка" в росссссии
Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 145
показать весь комментарий
09.08.2020 10:15 Ответить
Найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі за суботу, втрат і поранень немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7521
показать весь комментарий
09.08.2020 10:45 Ответить
7 из которых были огневыми провокациями. - "зе слуги" отмывают рашистста, называя обстрелы "огневыми провокациями".Как Израиль отвечает на такие "огневые провокации" ?слуги то знают как, но под обстрелами украинский солдат ,а не солдаты израильского "цахала"...
показать весь комментарий
09.08.2020 11:07 Ответить
А де ж обіцяне покарання порушників всеосяжного? Щось ні разу про це не написали. Видно добре домовились. Що напишуть, коли в когось попадуть? Це вже буде не провокація, чи ще все таки провокація?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:57 Ответить
Земир во всей красе
показать весь комментарий
09.08.2020 14:30 Ответить
нагадаю
постріли (обстріли) - це пряме порушення перемир'я з боку рос-терористичних військ - ордло,
недопуск місії ОБСЕ - теж саме.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:39 Ответить
Жаль наших воинов,которым зе-перемирие наделило роль терпил..Пока орки ведут не прицельно-провокационный огонь,т.е. всего лишь пристреливаются.,а затем могут и всерьез ударить..Действия генералитета ВСУ идущего на поводу у не служившего ни дня в армии,проповедующего капитулянтскую политику Главковерха есть воинское преступление..
показать весь комментарий
09.08.2020 16:04 Ответить
А почему вдруг замолчало ОБСЕ? или они знают, то чего не следует знать нам.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:16 Ответить
Стидно і гідко за таке......Хлопці тримайтеся.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:45 Ответить
Дешёвая оперетка под названием *Ты умный---я дурак* в который раз идёт в нашем клЮбе. И смотрим.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:18 Ответить
Инфа с передка, перемирия нема.
показать весь комментарий
10.08.2020 05:54 Ответить
 
 