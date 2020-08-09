РУС
В Беларуси сегодня основной день выборов президента, досрочно проголосовали уже 41,7% избирателей

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны, включенных в списки избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Всего в списки избирателей на текущих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Вместе с тем, как сообщил в воскресенье утром Центризбирком республики, за пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей, Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области - 38,4%, Витебской - 39,34%, Гомельской - 54,44%, Гродненской - 38,6%, Минской - 39,66%, Могилевской -49,92%.

В основной день выборов, 9 августа, голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00. Агитация в день голосования не допускается.

На текущих выборах международное наблюдение будут осуществлять только наблюдатели от СНГ и дипкорпуса. Так, Центризбирком Беларуси аккредитовал 248 международных наблюдателей за выборами президента: 184 наблюдателя от СНГ и 64 наблюдателя от дипломатического корпуса.

МИД Беларуси 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Беларусью обязательствам. Таким образом, Бюро не смогло наблюдать за основными этапами избирательной кампании.

Предварительные итоги выборов президента Беларуси, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Топ комментарии
+13
Жыве,Беларусь!!!!!
09.08.2020 08:54 Ответить
09.08.2020 08:54 Ответить
+10
Из этих пяти кандидатов все пятеро у ***** на подтанцовках...беларуссия какмбыла губернией паРаши так ей и останется..
09.08.2020 09:06 Ответить
09.08.2020 09:06 Ответить
+9
Соєві медведчуковці це жесть, тоді по версії москалів донбаситів бомбардував Медведчук.
09.08.2020 09:20 Ответить
09.08.2020 09:20 Ответить
Якщо ти не помітив то вже давно повертаються часи тоталітарних лідерів. Світ змінився, вірніше, що все нове це трохи забуте старе. А та "демократія" яка своє відживає через те, що вона вже давно перетворилася у "вибір без вибору" та дескредитувала себе, коли вам баранам дають на вибір маріонетку, яку вже давно обрали десяток самих впливових людей, і яка одна з трьох-чотирьох, їх абсолютно влаштовує, без різниці яку барани обируть. Головне щоб вони думали, що вони "вільно" обирають.
09.08.2020 11:58 Ответить
09.08.2020 11:58 Ответить
" когда вам баранам...." Эдик, ты всех в бараны не записывай...не все из твоей отары! Тоталитарные правители - это абсолютное зло! Благодаря им уже погибли миллионы и новых нам не надо. Для правильного же выбора надо повышать культуру и интеллект избирателей.
09.08.2020 12:18 Ответить
09.08.2020 12:18 Ответить
Едік з ольгінських..
ДАвно не було,а тут -терміново викликали"на роботу" )))
09.08.2020 13:13 Ответить
09.08.2020 13:13 Ответить
До кінця воборів буде явка 147%. Як максимум в снукері.
09.08.2020 12:04 Ответить
09.08.2020 12:04 Ответить
Фокус в том, что поступающие с участков сведения в ЦИКе игнорируют. В Гомельской области якобы досрочно проголосовали 54,44%. И даже если собрать сфальсифицированные протоколы с участков, выйдет не больше 30%. Остальное пририсовано центризбиркомом.
09.08.2020 12:45 Ответить
09.08.2020 12:45 Ответить
Сторож минской школы № 204 Фоминская Светлана Владимировна раскрыла фальсификации на досрочном голосовании,

https://charter97.link/ru/news/2020/8/9/388707/
09.08.2020 12:08 Ответить
09.08.2020 12:08 Ответить
Теперь уже бывший сторож
09.08.2020 13:04 Ответить
09.08.2020 13:04 Ответить
варіант -директор школи після Перемоги Тіхановської. )
09.08.2020 13:09 Ответить
09.08.2020 13:09 Ответить
Никаких шансов *оппозиция * не имеет !!
09.08.2020 13:03 Ответить
09.08.2020 13:03 Ответить
Сколько здесь наивных.. Лукашенко победит и к гадалке не ходи.. Главное не кто голосует, а кто считает
09.08.2020 13:04 Ответить
09.08.2020 13:04 Ответить
скажімо більш точно.


ЗАвтра вранці буде оголошено перемогу Лукашенко у першому турі (67 відсотків за)

а далі різні варіанти розвитку подій..
від "висловлення засудження" Євросоюзом до лома в сраці диктатора як у Каддафі
09.08.2020 13:12 Ответить
09.08.2020 13:12 Ответить
То и хороше если так будет.
09.08.2020 16:51 Ответить
09.08.2020 16:51 Ответить
Думаю Лукаш наберет больше чем 67%
09.08.2020 16:52 Ответить
09.08.2020 16:52 Ответить
Результат выборов предрешён. Невозможность возникновения в Беларуси чего-то похожего на Украинский Майдан, тоже очевидна. Просто потому, что протестующим не дадут задержаться на площадях даже на сутки. А к настоящему тотальному протесту и общенациональной забастовке Беларусь явно не готова. Активную часть общества Лукашенко подавит. Вопрос лишь большой или малой кровью.
09.08.2020 14:28 Ответить
09.08.2020 14:28 Ответить
Нет русским марионеткам!!!
09.08.2020 16:50 Ответить
09.08.2020 16:50 Ответить
Маразматик Лука не даст выбрать никого, кроме себя
09.08.2020 17:17 Ответить
09.08.2020 17:17 Ответить
Неужели хоть кто-то с мозгом может верить белорусскому избиркому!
09.08.2020 18:06 Ответить
09.08.2020 18:06 Ответить
Тихановская хоть колхозом управяла? Тут Зеля хоть 95 кварталом правил....
09.08.2020 19:09 Ответить
09.08.2020 19:09 Ответить
Бацька завтра заявит ТОМОС-НАТО-ЕС и Путлер удавится от страха.....
09.08.2020 19:11 Ответить
09.08.2020 19:11 Ответить
