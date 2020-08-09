В Беларуси сегодня основной день выборов президента, досрочно проголосовали уже 41,7% избирателей

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси, выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны, включенных в списки избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Всего в списки избирателей на текущих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске

Вместе с тем, как сообщил в воскресенье утром Центризбирком республики, за пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей, Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05% избирателей.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области - 38,4%, Витебской - 39,34%, Гомельской - 54,44%, Гродненской - 38,6%, Минской - 39,66%, Могилевской -49,92%.

В основной день выборов, 9 августа, голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00. Агитация в день голосования не допускается.

На текущих выборах международное наблюдение будут осуществлять только наблюдатели от СНГ и дипкорпуса. Так, Центризбирком Беларуси аккредитовал 248 международных наблюдателей за выборами президента: 184 наблюдателя от СНГ и 64 наблюдателя от дипломатического корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члена избирательного штаба Тихановской Смоленчука задержали вместе с женой

МИД Беларуси 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Беларусью обязательствам. Таким образом, Бюро не смогло наблюдать за основными этапами избирательной кампании.

Предварительные итоги выборов президента Беларуси, как предполагается, будут оглашены в понедельник.