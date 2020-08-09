США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию
Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали в посольстве США в Украине.
В американском посольстве напомнили, что Крымский полуостров является суверенной украинской территорией.
"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.
але то таке.
ти ж розумієш, що кацапи ставились до українців ГІРШЕ ніж американці до інійців ?
Болотяни прийшли і побудували інфраструктуру народам Сибіру - як таке може нормальна голова витримати в собі? Там невиправні збочення.
А щодо "пермяк - солёные уши", то пояснюю ("для тих, хто в танку...") - ця ідіома виникла ще в 15 столітті, коли Пермський край був колонізований московітами. Українці сіль отримували з Криму, а в Західній Україні була своя. А московити випарювали солону рапу, яку знайшли під землею та черпали з колодязів. Така сіль була дрібнодисперсною, пилеподібною. Її зберігали та переносили на плечах у плетених з березової кори коробах -"туєсах". Солона пилюка, що проникала у дрібні щілини плетіння, піднімалась у повітрі і осідала на задній частині тіла носильника. Краще всього її було видно на вухах, які припорошувало соляною пилюкою... От і все...
А в Сибири, до революции, в деревнях, каждую ночь в одной из изб, за окно, выставляли свечу зажжённую, и клали еду - специально для беглецов...
1. Не проводи аналогію мокші з Сибіром.
2. Про канібалізм в московії згадував ще Геродот. По твоєму 2500 років в кацапів було вимушене людожерство? А скільки часу до нього? Хто з нас пише "дурь"
Знову "ДУРЬ" пишеш...
От так, "архіваріус"... Крім гіпотетичних "історичних та архівних матеріалів", треба вивчать справжню історію, географію, етнографію та геральдику... Може, тоді порозумнішаєш... А то мені здається, що ти історію вчив, як "Митрофанушка", у Фон Візіна...
Я більше прагну засвітити дурість мокшанця.
Щоб він тут довго не завонювався.
Але:
1. Територія, на якій зараз США, тоді була колонією Англії.
2. Це була практично безлюдна територія, населена племенами десь 5-ма мільйнами індіянців. Ніяких держав, чи країн там не було
3. Так, там були сутички. Індіянці вирізали переселенців з Європи, ті відповідали.
4. Масове знищення індіянців, було на території Південної Америки.
Іспанці знищили держави Інків, Майя та ін. знищивши разом і десь більше 100 мільйонів індіянців.
Про що, кассабські історики «правдовєри», мовчать.
5. Зараз на території США, індіянців БІЛЬШЕ, ніж було в епоху формування США.
А так выглядит казино,принадлежащее племени мдевакантонов Благополучная роssия....
Зєкоманда може.
Гарна, як всі бандерівки.
💖
Оккупация Крыма - это не внутренний вопрос Украины, а вопрос, который касается всего Черноморского региона и стран Средиземноморья.
Чєловєк с той сторони - маріонетка Вова, ти почув?
😂
США со своей левацкой пархатой повесточкой уже начинают надоедать.