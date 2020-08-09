США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали в посольстве США в Украине.

В американском посольстве напомнили, что Крымский полуостров является суверенной украинской территорией.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.

