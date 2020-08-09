РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделали в посольстве США в Украине.

В американском посольстве напомнили, что Крымский полуостров является суверенной украинской территорией.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова в оккупированном Крыму должна быть донесена до внимания мирового сообщества, - Джапарова

+23
США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию - Цензор.НЕТ 2942
09.08.2020 10:42 Ответить
+13
Бандерівка.
Гарна, як всі бандерівки.
💖
09.08.2020 10:48 Ответить
+9
США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию - Цензор.НЕТ 1583
09.08.2020 10:39 Ответить
А чому те саме не говорить посольство штатів в росії ?
09.08.2020 10:38 Ответить
смысл разговаривать с гопниками ?
09.08.2020 10:41 Ответить
А як поживають корінні сибірські народи ?
09.08.2020 10:47 Ответить
на відміну від українців...
але то таке.
ти ж розумієш, що кацапи ставились до українців ГІРШЕ ніж американці до інійців ?
09.08.2020 10:51 Ответить
Щоб дискутувати з дурнем, треба спуститися до його рівня. А на тому рівні він любу розумну людину розчавить досвідом дурня.
Болотяни прийшли і побудували інфраструктуру народам Сибіру - як таке може нормальна голова витримати в собі? Там невиправні збочення.
09.08.2020 10:59 Ответить
Болотяни, в більшості, потомки андрофагів. це в генах назавжди. В Пермській обл. канібалізм фіксували до початку 2-ї Світової війни(втікачів з концтаборів вистачало). Партійна верхівка віддавала перевагу плоті молодих дівчат(пригощали емісарів з крембля) Делікатесом вважались засолені вуха(звідти "пєрмякі сольониє уші")
09.08.2020 11:15 Ответить
США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 8231
09.08.2020 11:43 Ответить
Там багато слів написано "тарабарською"... "Йацилоп", наприклад... (Для інформації: "тарабарська мова" - "секретна" мова злодіїв та розбійників, що практикувалася в Поволжі. Слова у мові промовлялися ззаду наперед...)
10.08.2020 05:19 Ответить
На днях російська дружина вбила українського репера (а теща їй допомагала) у центрі Санкт-Петербурга. Розрізали на куски і зберігали м'ясо в холодильнику, там же знайшли і промиті у пралці кишки, може, готували для ковбаси...
09.08.2020 12:43 Ответить
дружина тоже з Ривенщины...
09.08.2020 13:17 Ответить
Дурь не пиши... Бо цим ти нічим не відрізняєшся від "кацап"я"... Є канібалізм побутовий (коли люди не відрізняють м"ясо людське і м"ясо тварин. Це народи Нової Гвінеї та інших островів архіпелагів Тихого та Індійського океану). Є канібалізм ритуальний (коли поїдання людської плоті входить у релігійні обряди. Це, в основному, народи Мезоамерики). А є канібалізм вимушений - від голоду. На території СРСР, в ХХ столітті, існував останній вид канібалізму. В Сибіру, ще за царризму, на каторзі, практикувалася "втеча з бичком"... Досвідчені каторжники підбивали на втечу дебелого молодика, тікали разом, і у випадку голоду, вбивали його та харчувалися його м"ясом... Те ж саме було і в сталінські часи. Були випадки канібалізму в Поволжі, після Громадянської, в Україні - в часи Голодомору.
А щодо "пермяк - солёные уши", то пояснюю ("для тих, хто в танку...") - ця ідіома виникла ще в 15 столітті, коли Пермський край був колонізований московітами. Українці сіль отримували з Криму, а в Західній Україні була своя. А московити випарювали солону рапу, яку знайшли під землею та черпали з колодязів. Така сіль була дрібнодисперсною, пилеподібною. Її зберігали та переносили на плечах у плетених з березової кори коробах -"туєсах". Солона пилюка, що проникала у дрібні щілини плетіння, піднімалась у повітрі і осідала на задній частині тіла носильника. Краще всього її було видно на вухах, які припорошувало соляною пилюкою... От і все...
09.08.2020 13:04 Ответить
откуда ты все это знаешь... кстати, "втеча з бичком" тупой фейк, на который ведется уже не одно поколение лохов, говорю тебе это как сибиряк...в летней тундре, да и тайге, главная трабла не жратва, а печальная окружающаяся действительность - комарье и гнус...
09.08.2020 13:23 Ответить
"Старпёр", їдь назад, у сибірську тайгу - тут дурнів місцевих вистачає... Я тобі вже не раз казав - на відміну від тебе, я в школі гарно вчився, цікавився багато чим. Потім самоосвітою займався. Закінчив юрВУЗ. (А там не тільки про закони розповідають... Там і історію держави і права вчать... І про розслідування злочинів у різні епохи, і про покарання за їх вчинення... Навіть про застосування тортур розповідали...). А про гнус і комарів не треба мені розказувать - я в Західному Сибіру прожив чотири роки...
09.08.2020 13:42 Ответить
короч, сливаешься, четырехлетний захидносыбырец... Парней молодых с собой в рывок действительно брали, но лишь в качестве помощников и проводников...ну а если в процессе могло дойти до греха - ну по всякому бывало, отсюда и корень баек...и да, рвать с сибирской зоны это реально подвиг, потому что шансов на успех почти нет - ты тупо не пройдешь несколько сот км по тайге...а даже если в итоге выберешься к людям, тебя сдадут...
09.08.2020 14:13 Ответить
Ты не только "старпёр в белой панамке"... Ты ещё и "старый дурак"... В Сибири очень много оседало бывших каторжников, и просто беглецов от царского режима... И ты хочешь сказать, что потенциальные враги властей сдавали им каторжников? Разве только казаки... Их, в Забайкалье, именно для этого и селили... Почитай "Даурию", Константина Седых. Я не знаю, какой ты "сибиряк", но Седых я верю больше. Устим Кармелюк был сослан в Сибирь, сумел сбежать и добраться в Украину... То же самое, поговаривают, было и с Зализняком...
А в Сибири, до революции, в деревнях, каждую ночь в одной из изб, за окно, выставляли свечу зажжённую, и клали еду - специально для беглецов...
09.08.2020 15:21 Ответить
ты знаешь, в чем проблема романтиков - они пытаются подогнать реальность под свое видение ситуации...было по-всякому - была и бескорыстная помощь, был и скотский эгоизм...и что толку, если из десяти встреченных тобою девять человек отнесутся к тебе как к брату, а десятый сдаст...а то что стукчок найдется - ну вот такова жизнь...тебе-то самому уже наверняка не 20 лет, раз Даурию читал, должен это понимать и сам...
09.08.2020 18:15 Ответить
Иди в жопу...
09.08.2020 18:37 Ответить
дурак...
09.08.2020 19:38 Ответить
Ты? Я согласен...И доказывал неоднократно, что так оно и есть...
09.08.2020 19:47 Ответить
Яр Холодний
1. Не проводи аналогію мокші з Сибіром.
2. Про канібалізм в московії згадував ще Геродот. По твоєму 2500 років в кацапів було вимушене людожерство? А скільки часу до нього? Хто з нас пише "дурь"
09.08.2020 19:46 Ответить
А де ти "Московію" бачив 2500 років тому? Перша писемна згадка про Москву (навіть не державу, а меленьке дерев"яне укріплене село, у 1147 році... А "Московія", як державне утворення, з"явилося вже в 14 столітті. Геродот навіть про Київ нічого не пише, хоча він старший Москви на півтисячі років...
Знову "ДУРЬ" пишеш...
09.08.2020 19:54 Ответить
Геродот московію називав північною скіфією. Я 16 років вивчав історичні та архівні матеріали по проблемі канібалізму в мокші. Ти начитаний але не в темі, розслабся.
09.08.2020 20:45 Ответить
Жили поряд з "мокшами", тобто, "угро-фінськими племенами, народи - слов"яни (морави, ляхи, поляни, древляни), норвежці, шведи, безпосередньо фінни, хозари (з якими торгували арабські торговці, які мали доступ до наукових центрів арабського Сходу - Дамаску, Басри, Багдаду... Ні в одній з письмових пам"яток, в усних переказах (сагах, наприклад) не говориться про людоїдство предків теперішніх росіян. І тут приходить https://censor.net/user/410992, і каже, що це все - брехня... І не приводить ніяких доказів крім того, що він "...16 років вивчав історичні та архівні матеріали по проблемі канібалізму в мокші...". Що вивчав, які архівні матеріали, невідомо...(Чи не в "жовтому домі"? Однак, "Вірте мені!!!". Піди на ринок, купи півня, і довбай йому мізки... А мені не варто...
09.08.2020 21:20 Ответить
Пане https://censor.net/user/420666, Вам гординя не дозволяє погодитись, що Ви не в темі. Людина не може все знати. Мій пес БРОВКО, наприклад, навіть не догадується, що існує місто Ню-Йорк.
09.08.2020 21:54 Ответить
Додам тобі дещо - "для загального розвитку", "архіваріус" ти наш - в казках русинів, жителів Карпатського регіону, існує цілий пласт казок про "песиголовців", що їдять людей. Про "людей з собачими головами" є згадки у багатьох культурах - наприклад, твій улюблений Геродот писав про "андрофагів", уточнюючи, що вони "собакоголові". Про таких людей і в Росії говорили - згадай Фон Візіна, "Нєдоросль", там про це згадка є... Але ЦІЛИЙ ПЛАСТ!!! І це - посеред Європи!!! В ті часи, коли вже на цій території існували держави, писемність, писалися літописи!!! І в них про людей з собачими головами, нічого нема... Однак, є дещо інше - в часи становлення австрійської державності ерцгерцог австрійський, щоб захистить свої східні кордони від набігів розбійників-русинів, озброїв горян-словаків прикордоння, надав привілеї та доручив охорону кордону. Одним з привілеїв було знамено - біле полотнище з двома кінцями, в центрі якого було вишите зображення собачої голови та стрічки в династичних кольорах ерцгерцога. А так як не тільки русини розбійничали, а й самі "прикордонники" цим частенько, займалися, з"явились казки про "собакоголових людоїдів"... (Те ж саме і з "шарканем" - крилатим змієм, з тих же казок карпат... Це "відголосок" набігів половців, що перебували на службі угорського короля... На прапорах половецьких, чорного кольору, було зображення червоного крилатого змія - тотему кагана половецького. Він був з роду Шаруканідів...)
От так, "архіваріус"... Крім гіпотетичних "історичних та архівних матеріалів", треба вивчать справжню історію, географію, етнографію та геральдику... Може, тоді порозумнішаєш... А то мені здається, що ти історію вчив, як "Митрофанушка", у Фон Візіна...
10.08.2020 05:58 Ответить
"Господар БРОВКА", я жду посилань на конкретні архівні документи про практикування побутового чи релігійного канібалізму на території ******** Росії, за останні 2500 років... (про "вимушений" я писав...).
10.08.2020 06:18 Ответить
Не маю бажання Вам і будь-кому щось доказувати. Залишайтесь при своїх.
10.08.2020 14:45 Ответить
Ясно... Пан "архіваріус" ЗАБРЕХАВСЯ!!! Коли "приперли до стіни" "конкретними" питаннями - "всрався" і "злився"... Так і запишем у реєстрі - "БРЕХУН " і "ТРІПЛО"("спеціаліст" по "канібалізму" в Росії з 2500 років ...)
10.08.2020 16:19 Ответить
А де ви бачили дискусію ?
Я більше прагну засвітити дурість мокшанця.
Щоб він тут довго не завонювався.
09.08.2020 11:24 Ответить
Чисельність корінних народів Сибіру у 18 столітті скоротилася на 50-90%, деякі етноси взагалі припинили своє існування, було жорстоко придушено ряд повстань. Татари, яких по суті загнали в резервацію, виселивши з Криму. А скільки мільйонів українців заморили голодом, розстріляли або вивезли до Сибіру чи в інші "нєоб'ятні простори"? Про це поговорити не хочеш, кацапський виродку? "городскую инфраструктуру" воно побудувало...
09.08.2020 11:03 Ответить
Хіба вони здатні працювати? На будівництво БАМу тисячі українців їхали. Українці і цілину в Казахстані піднімали, і на Далекому Сході в шахтах і на заводах працювали, і будували. А хто Петербург побудував -- запорізькі козаки. А про росіян Максим Горький писав. як про ледарів.
09.08.2020 12:55 Ответить
Как это не уничтожал? Или тебе Соловьев этого не говорил значит этого и не было? Поинтересуйся этой темой и ты офигееш сколько народов больших,малых и племен уничтожили московиты . С чукчами только 150 лет воевали пока от них не осталось хер да нихера. Ну или в твоей паралельной реальности московиты конечно дартаньянов. Что говорить кацапы Новгород не пожалели а другие народы тем более.
09.08.2020 11:20 Ответить
Чувак, ти тягаєш тут стару, як гімно мамонта, кассабську пропагадонську казку «США унічтожилі індєйцев Амєрікі»

Але:
1. Територія, на якій зараз США, тоді була колонією Англії.
2. Це була практично безлюдна територія, населена племенами десь 5-ма мільйнами індіянців. Ніяких держав, чи країн там не було
3. Так, там були сутички. Індіянці вирізали переселенців з Європи, ті відповідали.
4. Масове знищення індіянців, було на території Південної Америки.
Іспанці знищили держави Інків, Майя та ін. знищивши разом і десь більше 100 мільйонів індіянців.
Про що, кассабські історики «правдовєри», мовчать.
09.08.2020 11:03 Ответить
А ще.
5. Зараз на території США, індіянців БІЛЬШЕ, ніж було в епоху формування США.
09.08.2020 11:04 Ответить
Рекомендую поцікавиться, чим займалися московіти у 18 столітті, на Алеутських островах, на Алясці... Про війни з тлінкітами, алеутами, ескімосами... Про бочонки з порохом і запаленим гнотом, у "димник" общинних землянок, де жило до сотні осіб... Там різня була така сама, як і з чукчами, коряками, камчадалами, хантами, мансі ("самоядь кровавая"), на території Сибіру та Далекого Сходу. І нічим не відрізнялася від "Індіанських" воєн в США...
09.08.2020 13:31 Ответить
Для Лапотника GW из бензоколонки. Ты забыл напомнить- там еще негров бьют.США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 842https://odessamerican.livejournal.com/159815.html Резервация индейцев в штате Миннесота .США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 1046
А так выглядит казино,принадлежащее племени мдевакантонов США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 96 Благополучная роssия....
09.08.2020 11:26 Ответить
Уже есть решение. https://indigenous-russia.com/archives/4774 Верховный суд США вернул половину штата Оклахома индейцам .
09.08.2020 11:30 Ответить
типа, Крым - готам?...
09.08.2020 13:25 Ответить
Ви краще подякуйте МЗС України, що воно не спрямувало в США ноту, щодо втручання у внутрішні справи України.

Зєкоманда може.
09.08.2020 10:50 Ответить
Ті довбаки можуть все.
09.08.2020 10:52 Ответить
Навіть ***** агресором назвати???
09.08.2020 11:03 Ответить
А почему это не говорит сама власть как бы Украины?
09.08.2020 13:32 Ответить
США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию - Цензор.НЕТ 1583
09.08.2020 10:39 Ответить
США призвали Россию прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию - Цензор.НЕТ 2942
09.08.2020 10:42 Ответить
хто такая ?
09.08.2020 10:44 Ответить
Бандерівка.
Гарна, як всі бандерівки.
💖
09.08.2020 10:48 Ответить
Українка
09.08.2020 11:05 Ответить
Не все украинцы бандеровцы есть ещё 73 процента малороссов.
09.08.2020 11:24 Ответить
С этих 73% большинство наивные мечтатели.
09.08.2020 13:36 Ответить
один удар в ухо заменит многочисленные призывы
09.08.2020 10:43 Ответить
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
09.08.2020 10:43 Ответить
сначала путло должен покинуть территорию земного шара а там посмотрим
09.08.2020 10:45 Ответить
Крым для России - военная база на пути в Северную Африку и Ближний Восток.
Оккупация Крыма - это не внутренний вопрос Украины, а вопрос, который касается всего Черноморского региона и стран Средиземноморья.
09.08.2020 10:47 Ответить
У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорсткі порушення прав людини кримських татар і попинути суверенну українську територію.

Чєловєк с той сторони - маріонетка Вова, ти почув?
США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 3155
09.08.2020 10:53 Ответить
Кацапня нах з Криму, поки мордою в гальку не закопали, лаптєпітек, брагохлєбатєлі, КУ сказали Штати.
09.08.2020 11:04 Ответить
Джо Байден придя в Белый дом не накажет РАБссию санкциями,он их снимет....
09.08.2020 11:01 Ответить
Закусьівайте , "сенатор". В Кремле совсем другое мнение , правильное.
09.08.2020 11:18 Ответить
Закликати свинособак лайно не їсти...
😂
09.08.2020 11:04 Ответить
Об стенку горохом. Зачем воздух зря трясти?
09.08.2020 11:07 Ответить
А чому те саме не говорить наш "вєчноЗЕльоний" Уряд?!
09.08.2020 11:08 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3078139-vibori-prezidenta-bilorusi-ponad-40-viborciv-progolosuvali-se-do-vidkritta-dilnic.html Вибори президента Білорусі: понад 40% виборців проголосували ще до відкриття дільни https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3078139-vibori-prezidenta-bilorusi-ponad-40-viborciv-progolosuvali-se-do-vidkritta-dilnic.html ць ,https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3078139-vibori-prezidenta-bilorusi-ponad-40-viborciv-progolosuvali-se-do-vidkritta-dilnic.html лидирует Николай Чаушеску,ой не так лидирует Николай Лукашенко
09.08.2020 11:20 Ответить
Москали не понимают человеческие отношения, они воспринимают только силу, это ископаемые высшие приматы, и относиться к ним надо соответственно.
09.08.2020 11:21 Ответить
По поводу "высших" ты им польстил. А так абсолютно согласен.США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 6571
09.08.2020 11:33 Ответить
якщо хто забув, нагадую: московія то високодуховна країна:

США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 4451
09.08.2020 11:33 Ответить
США закликали Росію припинити порушення прав кримських татар і покинути суверенну українську територію - Цензор.НЕТ 7745
09.08.2020 11:35 Ответить
Та воно вже підірвало.
09.08.2020 15:31 Ответить
США призвали рашку прекратить нарушение прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию - или будет хуже.
09.08.2020 12:21 Ответить
Призывать надо санкциями .
09.08.2020 13:42 Ответить
Призвати потрібно Томагавками по кремлю.
09.08.2020 16:10 Ответить
Оце ***** аж всралось від таких призивів.
09.08.2020 15:30 Ответить
А Україна!!! В якому місці?
09.08.2020 15:53 Ответить
Набежавшие кочевники из Средней Азии и Сибири, терроризировавшие и сгонявшие в рабство украинцев веками - коренные? А почему о притеснениях самих украинцев не слова?

США со своей левацкой пархатой повесточкой уже начинают надоедать.
09.08.2020 16:00 Ответить
россия может и посадить США, за призывы к отторжению её территорий....
09.08.2020 16:21 Ответить
а, что США не знает, что у них новая конституция...ну...ну...
09.08.2020 16:28 Ответить
 
 