РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости
1 913 34

На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники

На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники

В воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы, из-за чего патрульные полицейские ограничили движение на данном участке, а на месте работают взрывотехники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Печерске в Киеве обезвредили взрывное устройство. ФОТО

Автор: 

взрывчатка (862) Киев (26143) минирование (1449) патрульная полиция (1818)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 7202
показать весь комментарий
09.08.2020 12:49 Ответить
+8
Achtung Зеminen.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:53 Ответить
+7
зелена команда шоуменів плавно підводить до вибухів у будинках
десь я це вже бачив...
показать весь комментарий
09.08.2020 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 7202
показать весь комментарий
09.08.2020 12:49 Ответить
Achtung Зеminen.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:53 Ответить
Видать скоро будет реклама фильма?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:06 Ответить
Ніхт ферштейн !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 12:57 Ответить
Не иначе просматривается след террориста из Луцкой области.
Медаль героям и килограмм свежего сена
показать весь комментарий
09.08.2020 13:11 Ответить
На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники - Цензор.НЕТ 9422
показать весь комментарий
09.08.2020 13:16 Ответить
Негайно визивайте саперів бубочку і Фейсбукича !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 12:53 Ответить
зелена команда шоуменів плавно підводить до вибухів у будинках
десь я це вже бачив...
показать весь комментарий
09.08.2020 12:57 Ответить
Часом не в Московіі??)))
показать весь комментарий
09.08.2020 12:59 Ответить
цс-с-с-с! тільки - нікому!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:00 Ответить
Могила!!))
показать весь комментарий
09.08.2020 13:00 Ответить
Кто такая Карпа?
Взяточник-министр времён Кучмы ?
показать весь комментарий
09.08.2020 12:57 Ответить
Автодор!! Київ-Одеса,Е-95 !!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 13:02 Ответить
Да...эта улица названа именно в честь него...за какие такие заслуги не понятно..
Виникла на початку XX століття під назвою 1-ша Лінія. У 1955 році набула назву Петрозаводська[1]. ******* назва на честь українського політичного діяча Георгія Кірпи - з 2009 року[2].
показать весь комментарий
09.08.2020 13:02 Ответить
Раніше самогубців даже на кладовищах не хоронили. Тепер хоронять, але під забором. А тут на честь злодія цілу вулицю назвали... ОМГ!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:05 Ответить
Карпа вроде бы за кордоном,
а это очередной "самоубивец" времен второго -третього-чэтвертого прэзыдентов,
хотя найден на даче в декабре 2004....
показать весь комментарий
09.08.2020 13:18 Ответить
Этот Кирпа за время руководства Укрзалиныцей построил и реконструировал, а также сделал хорошего столько, сколько за все годы независимости не сделали все вместе взятые керовники УЗ.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:56 Ответить
А Авакову не терпиться зробити "поліцяй-державу"...
показать весь комментарий
09.08.2020 13:01 Ответить
їм усім цього хочеться, я маю на увазі сьогоднішню владу
це і буде означати, що України більше немає
показать весь комментарий
09.08.2020 13:12 Ответить
Що треба-танки ,важку арту,гвинтокрили вже має, мабуть лінкора та АПЛ не вистачає !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 13:12 Ответить
ЗЕминировано!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:06 Ответить
Для этого катастрофически не хватает вертолетов, ну и денег тоже.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:07 Ответить
Ужасть!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:10 Ответить
Хватай мешки, вокзал тронулся!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:12 Ответить
При ЗЕбилах Украина становится похожа на *********
показать весь комментарий
09.08.2020 13:12 Ответить
********* здатні побудувати тільки підорашку
показать весь комментарий
09.08.2020 13:14 Ответить
терміново дзвоніть Баканову!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:22 Ответить
Скидається на системну роботу москалів або пятої колони на чолі котрої стоїть ЗЕля, ОП, СН, ОПЗЖ. Та посадіть реально вже впійманих мінерів на реальний термін, відшкодуванням усіх збитків (робота поліції, саперів, експертів, прокурорів, суддів, простої офісів, трансорту) з повною конфіскацією майна. Але не посадять, бо не вигідно для влади і промосковських сил.

Або ще не знайшли чергового Антоненка, волонтера або добробатівця, чи когось з Європейської солідарності. Дають зрозуміти що на осінніх виборах в мери столиці повинен стати хтось із сук народа, бо інакше взриви будуть вже по 10 шт в день. Тіп паплюжать місто: ані спокійного життя, ані спокійної роботи чи просто проїхати. Чи ЗЄля у такий спосіб хоче сказати "Та нах. тот Киев, давайте переедем в Харькав" А там і до мордора ближче, місце намолене РПЦ МП фартове - Харківські угоди реалізували - оренда Криму на 40 років
показать весь комментарий
09.08.2020 13:30 Ответить
Лично меня коробит название улицы - Кирпа.
Коррупционер застрелился. В честь чего назвали его фамилией улицу? За какие заслуги?!
показать весь комментарий
09.08.2020 15:56 Ответить
У него заслуг больше, чем у всех вместе взятых, бывших до и после него. При нем жд и остальная инфраструктура реально развивалась и модернизировалась
показать весь комментарий
09.08.2020 17:00 Ответить
При всем уважении к гениальному писателю-фантасту Гарриссону, писать фантастические саги про украинских чиновников, застрелившихся после неудачливых выборов его босса Кучмы не опираясь хоть на один подвиг, не очень убедительно.
Если имеются факты успешных управленческих решений Кирпы, то не стесняйтесь! Обычный народ, хоть и не ходит в сауны бухать с проститутками и власьимущими, но оценить их может, если знающие люди озвучат хоть какие то цифры для понимания, которые просветят сие переименование улицы.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:11 Ответить
Любой киевлянин с ходу назовет как минимум такое: капитальная реконструкция старого ЖД вокзала, когда из старого совкового одоробла был создан современный ЖД терминал, а также постройка нового Южного вокзала, который считается одним из самых презентабельных в Восточной Европе. И это только Киев. Думаю дальше ты сам в состоянии погуглить и узнать. Думаю очень показательным является тот факт, что на админздании Укрзалиницы установлен бюст Кирпы и до сих пор он там находится. Заметь, почтили именно его, других памятных знаков там нет. Ни трубадура Балчуна, ни гиперлупа Омеляна, а именно бюст Кирпы!
показать весь комментарий
09.08.2020 22:12 Ответить
Кирпа явно за менее 3х лет своего трудоустройства на посту министра не тянет на творца эпохи возрождения Украины. Что то я не заметил особого изменения в ЖД вокзале Киева, хотя каждый год пользовался его услугами с 1976 года, совершая поездки из Запорожья в Киев и обратно.
Помню была в начале 80х стоянка таксистов, где сегодня наливайки стоят. Это что ли прогресс и ренессанс, достойный переименования улицы?
Ну да, сзади возник второй вход на ЖД вокзал. 40 лет как никак прошло и Кирпа тут не при чем, т.к началось строительство после его смерти. А характерная вонь как была везде, что на путях, что в переходах, так и осталась.
Что помню насчет Кирпы, то на те деньги можно было 2 дороги Одесса Киев построить! Планировали 6 полос, построили 4. Обошлось в 3 раза дороже проекта.
О знаменитом мосте Кирпы надо упоминать всуе?
показать весь комментарий
09.08.2020 22:48 Ответить
 
 