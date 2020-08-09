На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники

В воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы, из-за чего патрульные полицейские ограничили движение на данном участке, а на месте работают взрывотехники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

