На ул.Кирпы в Киеве ограничено движение из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники
В воскресенье около 12.00 к правоохранителям Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы, из-за чего патрульные полицейские ограничили движение на данном участке, а на месте работают взрывотехники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.
"Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Старый зольдат
показать весь комментарий09.08.2020 12:49 Ответить Ссылка
+8 vitaliymkua
показать весь комментарий09.08.2020 12:53 Ответить Ссылка
+7 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий09.08.2020 12:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Медаль героям и килограмм свежего сена
десь я це вже бачив...
Взяточник-министр времён Кучмы ?
Виникла на початку XX століття під назвою 1-ша Лінія. У 1955 році набула назву Петрозаводська[1]. ******* назва на честь українського політичного діяча Георгія Кірпи - з 2009 року[2].
а это очередной "самоубивец" времен второго -третього-чэтвертого прэзыдентов,
хотя найден на даче в декабре 2004....
це і буде означати, що України більше немає
Або ще не знайшли чергового Антоненка, волонтера або добробатівця, чи когось з Європейської солідарності. Дають зрозуміти що на осінніх виборах в мери столиці повинен стати хтось із сук народа, бо інакше взриви будуть вже по 10 шт в день. Тіп паплюжать місто: ані спокійного життя, ані спокійної роботи чи просто проїхати. Чи ЗЄля у такий спосіб хоче сказати "Та нах. тот Киев, давайте переедем в Харькав" А там і до мордора ближче, місце намолене РПЦ МП фартове - Харківські угоди реалізували - оренда Криму на 40 років
Коррупционер застрелился. В честь чего назвали его фамилией улицу? За какие заслуги?!
Если имеются факты успешных управленческих решений Кирпы, то не стесняйтесь! Обычный народ, хоть и не ходит в сауны бухать с проститутками и власьимущими, но оценить их может, если знающие люди озвучат хоть какие то цифры для понимания, которые просветят сие переименование улицы.
Помню была в начале 80х стоянка таксистов, где сегодня наливайки стоят. Это что ли прогресс и ренессанс, достойный переименования улицы?
Ну да, сзади возник второй вход на ЖД вокзал. 40 лет как никак прошло и Кирпа тут не при чем, т.к началось строительство после его смерти. А характерная вонь как была везде, что на путях, что в переходах, так и осталась.
Что помню насчет Кирпы, то на те деньги можно было 2 дороги Одесса Киев построить! Планировали 6 полос, построили 4. Обошлось в 3 раза дороже проекта.
О знаменитом мосте Кирпы надо упоминать всуе?