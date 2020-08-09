Выборы в Беларуси: По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью

В основной день проведения выборов президента Беларуси по всей стране наблюдаются проблемы с интернетом. Белорусы говорят о перебоях в работе мобильной и проводного интернета сразу у нескольких операторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское агентство Mediazona.

По данным корреспондентов агентства, проблемы возникают у пользователей операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" и др. Также белорусы имеют проблемы с доступом к новостным сайтам, мессенджеру Telegram, а также сервиса YouTube.

Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков утверждает, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности, из-за рубежа.

"Сейчас наблюдаются перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузки каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины - сейчас работаем над этим", - заявил он.

Кроме того, Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявил о большой волне DDoS-атак на государственные ресурсы. Атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты Комитета по государственной безопасности Беларуси и Министерства внутренних дел Беларуси. DDoS-атаки были зафиксированы ночью и утром 9 августа.

