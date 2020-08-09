Выборы в Беларуси: По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью
В основной день проведения выборов президента Беларуси по всей стране наблюдаются проблемы с интернетом. Белорусы говорят о перебоях в работе мобильной и проводного интернета сразу у нескольких операторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское агентство Mediazona.
По данным корреспондентов агентства, проблемы возникают у пользователей операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" и др. Также белорусы имеют проблемы с доступом к новостным сайтам, мессенджеру Telegram, а также сервиса YouTube.
Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков утверждает, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности, из-за рубежа.
"Сейчас наблюдаются перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузки каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины - сейчас работаем над этим", - заявил он.
Кроме того, Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявил о большой волне DDoS-атак на государственные ресурсы. Атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты Комитета по государственной безопасности Беларуси и Министерства внутренних дел Беларуси. DDoS-атаки были зафиксированы ночью и утром 9 августа.
Якось так...
«26 лет у власти. Ну совесть надо иметь, Александр Григорьевич? А какая может быть совесть у директора совхоза? Твое лицо уже надоело, твоя манера говорить, ты сам лично надоел!», - заявил председатель ЛДПР.
Войска паРаши и сейчас там стоят...и будут там стоять вне зависимости от того кто победит на этих выборах..
Там 5 кандидатов одинаково промосковские...
А може цого разу вона бовкне "Хотьпааасмійоомся..."
ілі жаба давіт..?
В Ростов?
Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.