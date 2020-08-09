РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7299 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
8 435 117

Выборы в Беларуси: По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью

Выборы в Беларуси: По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью

В основной день проведения выборов президента Беларуси по всей стране наблюдаются проблемы с интернетом. Белорусы говорят о перебоях в работе мобильной и проводного интернета сразу у нескольких операторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское агентство Mediazona.

По данным корреспондентов агентства, проблемы возникают у пользователей операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" и др. Также белорусы имеют проблемы с доступом к новостным сайтам, мессенджеру Telegram, а также сервиса YouTube.

Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков утверждает, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности, из-за рубежа.

"Сейчас наблюдаются перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузки каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины - сейчас работаем над этим", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минск накануне основного дня выборов стянули военную технику. ВИДЕО

Кроме того, Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявил о большой волне DDoS-атак на государственные ресурсы. Атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты Комитета по государственной безопасности Беларуси и Министерства внутренних дел Беларуси. DDoS-атаки были зафиксированы ночью и утром 9 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соперница Лукашенко Тихановская в целях безопасности не возвращается домой, но продолжает находиться в Минске

Автор: 

Беларусь (8022) выборы (24790) интернет (1718) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А Лука, кацапська пілстілка на 100500%.
При чому, доведено практикою.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:22 Ответить
+10
Тобі там самому скучно ?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:18 Ответить
+10
мутное голосование, мутные кандидаты, мутный народ и мутная страна ...
ничего хорошего для Украины с этого голосования в Белоруссии не будет, да и для самих белорусов тоже..
показать весь комментарий
09.08.2020 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Того листа вже "опозиція" не тільки написала, а й ОПРИЛЮДНИЛА.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:07 Ответить
Ну то цепкало написал , чтобы рашка не 'помогала лукашенко '. И оставила их в покое. Рада, по-моему, очевидна
показать весь комментарий
09.08.2020 14:10 Ответить
Разница
показать весь комментарий
09.08.2020 14:10 Ответить
"Спектакль уже окончен, маски практически сняты, а вы все стоите в очереди в буфете, так и не разобравшись, что это все бутафорская постановка."
Якось так...
показать весь комментарий
09.08.2020 15:02 Ответить
Российский политик Владимир Жириновский снова прошелся по Лукашенко. Видео опубликовала социальная сеть Tik Tok.
«26 лет у власти. Ну совесть надо иметь, Александр Григорьевич? А какая может быть совесть у директора совхоза? Твое лицо уже надоело, твоя манера говорить, ты сам лично надоел!», - заявил председатель ЛДПР.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:51 Ответить
как-то пофиг) В бывшей Беларуси для кацапни сложилась идеальная ситуация, - когда и диктатор и его противники, - промосковские и полностью зависимые от ***** люди. Типа "выборы в денеер".
показать весь комментарий
09.08.2020 13:53 Ответить
Нет , не пофиг. Это наши границы.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:55 Ответить
А какая разница (с) для нашей границы кто там победит??
Войска паРаши и сейчас там стоят...и будут там стоять вне зависимости от того кто победит на этих выборах..
Там 5 кандидатов одинаково промосковские...
показать весь комментарий
09.08.2020 13:58 Ответить
"Хужинібудіііт!!!"
А може цого разу вона бовкне "Хотьпааасмійоомся..."
показать весь комментарий
09.08.2020 14:09 Ответить
Палюбэ Сорос ддосит by-домен, хочет шоб Бацька новость о своей пабеде не прочитал.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:56 Ответить
откройтє паролі, раздайтє вайфай
ілі жаба давіт..?
показать весь комментарий
09.08.2020 14:04 Ответить
Вибори в Білорусі: У всій країні спостерігаються проблеми з інтернетом і зв'язком - Цензор.НЕТ 4082
показать весь комментарий
09.08.2020 15:10 Ответить
Аш сташно
показать весь комментарий
09.08.2020 16:10 Ответить
весь экипаж cамолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен.

В Ростов?
показать весь комментарий
09.08.2020 16:12 Ответить
Да никто в Украине этого Лукаша не любит, он ещё тот ватник, но все равно лучше чем явные российские марионетки типа нашего ОПЗЖ или Шария...

Но пока другого выбора нет, с этими Тихановскими Беларусь быстро станет придатком Кремля, теперешняя жизнь ещё покажется беларусам сказкой.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:42 Ответить
так что оттуда слышно
показать весь комментарий
09.08.2020 16:44 Ответить
Хто там з цих кремлівських опозиціонерів казав «путєн ввєді»? З такими друзіми і ворогів не треба. Папахєр більш адекватний, ніж його опоненти. Без нього Беларусь знищать остаточно.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 