Киев и 8 областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 9 августа восемь областей Украины и город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.
Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области.
Подивіться на завантаженість ліжок: від трьох до 53%. В 15 раз відрізняються по областям! може їх нерівномірно створили, ну ті медзаклади для лікування від ковіду?
А може в різних регіонах лікарі по різному бачуть процес лікування? І коли одних лікують амбулаторно, то інших обовязково зачиняють на стаціонар.
Показники виявлення не описують картину захворювання. Типу вірус є, а людина навіть не підозрює про це. То її на ізоляцію?
схема від степанових ляшків ніяк не пояснює різку відмінність у багатьох областях. Причому низькі показники захворюваності в областях, що сусідять із Білоруссю та рф. Невже москалі більше не хворіють? проте на заході країни - показники завищені. Може хочуть, аби Європа відмовила нашим заробітчанам? І вони прийшли шукати долі у Києві? Аваков уже готовий: гелікоптерів купив, бронетехніки купив...