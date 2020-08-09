РУС
Киев и 8 областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 августа восемь областей Украины и город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области.

Проинформировали и что дальше ???
09.08.2020 13:36 Ответить
Та йдіть вже до бісової матері. Дійсно набридли вже.
09.08.2020 13:37 Ответить
В Луцке, где бунтовали против карантина, и.о. мэра заразился COVID-19 https://www.obozrevatel.com/society/v-lutske-gde-buntovali-protiv-karantina-i-o-mera-zarazilsya-covid-19.htm
09.08.2020 14:17 Ответить
09.08.2020 13:36 Ответить
09.08.2020 13:37 Ответить
09.08.2020 14:17 Ответить
09.08.2020 15:23 Ответить
критерії будь-чого повинні бути обьєктивні. Тобто не залежати від бажінь тієї чи іншої групи осіб.
Подивіться на завантаженість ліжок: від трьох до 53%. В 15 раз відрізняються по областям! може їх нерівномірно створили, ну ті медзаклади для лікування від ковіду?
А може в різних регіонах лікарі по різному бачуть процес лікування? І коли одних лікують амбулаторно, то інших обовязково зачиняють на стаціонар.
Показники виявлення не описують картину захворювання. Типу вірус є, а людина навіть не підозрює про це. То її на ізоляцію?
схема від степанових ляшків ніяк не пояснює різку відмінність у багатьох областях. Причому низькі показники захворюваності в областях, що сусідять із Білоруссю та рф. Невже москалі більше не хворіють? проте на заході країни - показники завищені. Може хочуть, аби Європа відмовила нашим заробітчанам? І вони прийшли шукати долі у Києві? Аваков уже готовий: гелікоптерів купив, бронетехніки купив...
09.08.2020 14:24 Ответить
Каждый день приближает к разоблачению ковидной секты. По факту кромме в мгазинах гдое маска на бороде карантин нте сблюдается. А больных не найдешь вот тянут кота за яйца до холодов. Геть шарлатанов ковидных. Зробим их на выборах всех проповеднков секты.
09.08.2020 14:43 Ответить
Мы ***** доберёмся скоты до вас. Я тебя ляшко,и Степанов уроды ***** буду закапывать живьём и вашу семейку. Уйдите ***** с дороги падаль *******
