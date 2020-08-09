Киев и 8 областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 августа восемь областей Украины и город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Львовская, Харьковская и Черновицкая области.

