Лукашенко о выборах: "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую"

Действующий президент Беларуси и кандидат на выборах Александр Лукашенко, комментируя ход голосования, заверил, что "никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля".

Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует белорусское издание tut.by.

Общаясь с журналистами после посещения избирательного участка, Лукашенко сказал:

"Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может, и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Беларуси: По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью