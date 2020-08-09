РУС
8 063 217

Лукашенко о выборах: "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую"

Действующий президент Беларуси и кандидат на выборах Александр Лукашенко, комментируя ход голосования, заверил, что "никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля".

Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует белорусское издание tut.by.

Общаясь с журналистами после посещения избирательного участка, Лукашенко сказал:

"Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может, и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Беларуси: По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью

Беларусь (8022) выборы (24790) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
+16
Есть Лукашенко -- есть Беларусь, нет Лукашенка -- нет Беларуси. Гте-то я это уже слышал? Не театр ли это одного режиссера?
09.08.2020 13:45 Ответить
+12
Молодець батько тримайся!!! Доки путін при владі ти маєш залишатися керувати Білорусю, інакше гибель буде білорусам. "Братіки" поглинуть вас, розграбують, та відправлять мацкву розбудовувати, а синів ваших в Сирію чи Лівію чи Венесуелу помирати за інтереси ворів рюсскіх братішек.
09.08.2020 13:40 Ответить
+12
Янык тоже так думал
09.08.2020 13:45 Ответить
ВОР И БАНДИТ
09.08.2020 16:08 Ответить
а ольгінські все" паляться."..))
09.08.2020 17:31 Ответить
Порохоботы вскрылисть ольгинскими ботами.
09.08.2020 16:00 Ответить
Готовится грандиозная подтасовка голосов. Из-за этого в Украине был первый Майдан, посмотрим что сделают белорусы.
09.08.2020 16:11 Ответить
завтра обіцяли страйки.
09.08.2020 17:30 Ответить
Александр Лукашенко, выступая в день президентских выборов, назвал конспирологией версию о роли третьей страны в задержании бойцов "ЧВК Вагнера". Он также заявил, что прокуроры из России и Украины не приехали в Минск, проявив безразличие к судьбе арестованных. https://www.bbc.com/russian/news-53714042
09.08.2020 16:15 Ответить
ни в одной стране мира прокуроры не едят к подозреваемым, их к им привозят в наручниках..
09.08.2020 16:19 Ответить
Это довольно образное выражение. Чтобы Лука мог их законно экстрадировать в Украину, надо было нам предоставить юридически оформленные доказательства вины этих людей или нЕлюдей, чего, к сожалению (и к стыду), нашими "спецами" сделано небыло.
09.08.2020 23:19 Ответить
новое в юриспруденции... младший брат учится у старшего
10.08.2020 22:53 Ответить
Нашому Нелоху варто знову не лоханутися, вітаючи Бацьку зі справедливими виборами після їх завершенні. Бо це не вибори сьогодні. Навіть Гітлер зумів перемогти на виборах легітимно.
09.08.2020 16:52 Ответить
Дайте народу Белоруссии определиться нужен им председатель Фунт или нет! Им видней !
09.08.2020 18:37 Ответить
Нагадаю Вам слова людини,яка збудувала Ізраїль - "мені плювати,що мій народ хоче...Я знаю,що йому потрібно"...
09.08.2020 18:51 Ответить
Жыве Беларусь! В ОАЭ не открыли избирательные участки впервые за 15 лет, тем самым не дав проголосовать тысячам белорусов, проживающих здесь. Консул (гнида) посоветовал слетать в другие страны, если так хочется проголосовать.
09.08.2020 19:14 Ответить
Завтра мы увидим из какого теста сделаны беларусы.
09.08.2020 20:02 Ответить
Беларусы уже дали обосраться Луке так, что он стягивает войска в Минск и вырубает интернет и связь. Беларусы уже показали ,что они уже не его личное быдло. Таркан уже проиграл - ему приходиться считаться с мнением народа и оооочень бояться. Такого единого порыва у нашего народа скинуть диктатора не было ни разу в нашей истории.
09.08.2020 22:30 Ответить
Что бы не было завтра - Беларусь уже не будет прежней.
09.08.2020 22:31 Ответить
искренне вам скажу,-

сказал хрустально чистый лука
10.08.2020 14:08 Ответить
Страница 3 из 3
 
 