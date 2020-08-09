8 063 217
Лукашенко о выборах: "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую"
Действующий президент Беларуси и кандидат на выборах Александр Лукашенко, комментируя ход голосования, заверил, что "никто ничего не упустит, а ситуация не выйдет из-под контроля".
Как передает Цензор.НЕТ, его слова цитирует белорусское издание tut.by.
Общаясь с журналистами после посещения избирательного участка, Лукашенко сказал:
"Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Здесь сложность в том, искренне вам скажу, что мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может, и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам".
